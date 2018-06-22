Биткоин упал на 4%: рынок резко потерял $10 миллиардов

За крайне небольшой срок — всего один час — на крипторынке произошло что-то странное. Если взглянуть на список топ-токенов, то можно увидеть, что все они почему-то потеряли довольно большой "кусок" цены за крайне короткий срок. Биткоин (BTC), на момент написания этой статьи, упал на 3.74%, таким образом, его цена составляет $6,469. Криптокороль, по всей видимости, продолжает падение, пока проводится анализ рынка.

Etherem (ETH)

Другой токен, Ethereum (ETH), также понёс ощутимые убытки. Король смарт-контрактов, на момент написания этой статьи, упал на 7.34%, и теперь торгуется в районе $500. Ripple (XRP) успел упасть на 4.77%, и сейчас вышел за $0.51. Bitcoin Cash (BCH), скорее всего, нацелен к барьеру у $800, а, возможно и ниже, хотя, пока что, он торгуется у $823.

Альткоин Tron (TRX), который на целых три дня стал независим от общего рынка, по всей видимости, вернулся в старую колею, и, вместе с лидерами, упал на 6.79%, так что сейчас он колеблется у отметки в $0.0456.

Если посмотреть на общую рыночную капитализацию, то можно увидеть, что ранее, сегодня, она достигала $282 миллиардов. С тех пор, этот показатель заметно уменьшился, и теперь рынок имеет всего $270 миллиардов в капитализации. Таким образом, за максимально короткий срок в один час, рынок почему-то потерял $12 миллиардов.

Что же происходит?

Одной из теорий, которая активно развивается в криптосообществе — рынок реагирует (с явной задержкой) на взлом криптобиржи Bithumb. Но, данная теория вряд ли имеет твёрдую почву под ногами, поскольку криптотрейдеры довольно прочно держались на рынке даже после того, как стало известно о взломе. В течение двух прошедших после взлома дней рынок не демонстрировал явных признаков отрицательной реакции на инцидент, случившийся 20 июня. Впрочем, по сообщениям от наших источников, правительство Южной Кореии начало активное расследование взломов, произошедших на двух крупнейших криптобиржах страны, Coinrail и Bithumb.

Ниже вы можете наблюдать выдержку из официального заявления о начале расследования:

"Министерство науки и информационных технологий, а также корейское агентство по безопасности в интернете (KISA) заявляют о начале расследования причины инцидента, произошедшего на предприятиях Coinrail и Bithumb, что привело к утечке виртуальной валюты".

Таким образом, официальное заявление о намерении правительства Южной Кореи разобраться в произошедшем инциденте, несомненно могло вызвать массовый отклик и обширную реакцию южнокорейских криптотрейдеров, которые стремительно начали выводить активы с рынка.

Далее, в докладе сообщается о том, что некоторые другие криптобиржи Южной Кореи могут иметь недостаточный уровень безопасности. Согласно данным министерства, 17 компаний имеют "различные дефекты в контроле доступа в их системы безопасности", в то время как у 16 из них "наблюдается недостаточный уровень изоляции внутренней сети". В ведомстве также отметили, что многие из организаций, ведущих свою деятельность в данной индустрии имеют довольно слабый менеджмент внутренних электронных кошельков. Министерство планирует провести расследование с максимальным вниманием к деталям, а также процедура может затронуть и все остальные криптобиржи.

Возможно, обозначенные проблемы в системах безопасности могли стать причиной того, что многие трейдеры начали активно выводить средства с криптобирж, с целью поместить их в холодные кошельки, или же, переместить свои активы в более надёжные организации.