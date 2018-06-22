Binex.trade: можно ли получить доход от криптобирж не торгуя?

По открытым данным с сайтов криптобирж, суточные объемы торгов криптовалютами достигают колоссальных масштабов. Попытаемся разобраться сколько зарабатывают их владельцы на комиссиях (на момент написания статьи).

Binance, суточный объем торгов более 2,5 миллиардов долларов. Комиссия 0.1% от сделки. Суточный доход биржи 2,5 млн. $

Bittrex. Объем торгов — 95 млн $. Комиссия 0.25%. Доход от комиссии: 237 тыс. $ в сутки.

Kraken. Объем торгов — 243 млн.$. Комиссия 0.26%. Доход биржи: 630 тыс. $ в сутки.

Poloniex. Объем торгов — 330 млн $. Комиссия 0.25%. Доход от комиссии: 825 тыс. $ в сутки.

EXMO. Объем торгов — 40 млн. $. Комиссия 0.2% от сделки. Доход: 80 тыс. $ в сутки.

Bithumb. Объем торгов — 620 млн $. Комиссия 0.15%. Доход от комиссии: 930 тыс. $ в сутки.

Bitfinex. Объем торгов — 242 млн $. Комиссия 0.20%. Доход от комиссии: 484 тыс. $ в сутки.

Наряду с заявлениями о планах по созданию криптобирж и обменников работающих без комиссий, появляются инновационные проекты предлагающие рядовым криптовладельцам разделить доход от биржевой комиссии.

Сингапурский проект BINEX.TRADE- криптовалютная биржа, наряду с биржей Binance, которая ввела свой внутренний токен BNB, вводит собственный токен BEX — стандарт ERC20, работающий на платформе Ethereum. Токен так же позволяет совершать внутренние операции на бирже, но ключевым отличием, по заявлению разработчиков, является ежедневное распределение 70% дохода получаемого от трейдерской комиссии между владельцами BEX. На момент написания статьи, стоимость 1 токена составляет 1 USD. Всего выпущен 21 млн. BEX, и больший выпуск не предусмотрен. 1 миллион зарезервирован за учредителями, 1 в виде бонусов при предварительной регистрации и 19 в свободной продаже.

В настоящий момент работает альфа-версия биржи на которой уже зарегистрировалось более 50 тыс. трейдеров, а так же уже функционирует мобильное приложение. Запуск платформы намечен на 8 августа 2018 года.

"Для стимулирования интереса трейдеров, к нашей биржи, мы разработали ряд поощрительных бонусов за регистрацию и первые трейдинговые операции в виде наших токенов" — объяснил один из основателей проекта трейдер и бизнесмен Вишал Гупта.

Вишал так же отметил, что для защиты инвесторов, и справедливого распределения доходов компания ввела ограничение на покупку токенов для одного владельца. Минимальный порог входа составляет 100 BEX (эквивалентно 100$), максимальный, не более 1000 BEX во время открытой продажи.

Система поддерживает наиболее распространенные валютные пары, полностью гарантирует анонимность вкладчиков, имеет реферальные программы и систему поощрений за активность, а так же предусматривает возможность торговли с использованием заемных средств в 2-х и 3-х кратном размере.

В настоящее время, существует множество специализированных площадок криптообмена и криптовалютных бирж, разбросанных по всему миру. С учетом того, что все существующие на сегодняшний день криптовалютные биржи, были созданы крипто-энтузиастами, у сингапурского проекта, есть все шансы утвердиться на блокчейн арене, и изменить подход к получению прибыли от обменных крипто-операций.