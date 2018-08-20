Bittrex открывает новые пары

В настоящий момент, криптобиржа Bittrex занимается тем, что медленно начинает расширять свою платформу, добавляя всё больше разнообразия в выборе цифровых активов для своих пользователей. Криптобиржа фокусируется на добавлении пар с токенами против фиатных валют, усиливая приток свежего капитала в индустрию. В скором времени платформа внесёт в свои списки такие токены, как Ripple (XRP) и Ethereum Classic (ETC), которые также будут поставлены против фиатных валют.

Таким образом, видно, что криптовалютная биржа сейчас занимается тем, что добавляет в списки наиболее популярные токены, которые постоянно будут находиться в центре внимания и завоёвывать позиции в современном обществе, вызывая к себе всё больший спрос.

"Уже завтра наша криптовалютная биржа, Bittrex, добавит пару USD/XRP на платформу Xrapid. Система SBIVC сначала сменит API-протокол, а потом появится на криптобиржах, анонс Xrapid также ожидается в скором времени, более того, совсем скоро запустится DCEX… В общем, дела идут очень хорошо!" — сообщается в Twitter криптоэксперта Blockchain Barrister.

Bittrex также постепенно начинает вводить фиатные пары для торговли, после получения соответствующего разрешения на подобную деятельность, что позволяет проводить уникальные операции по прямой покупке:

"Поскольку мы продолжаем расширяться в направлении фиатных валютных рынков, помимо топ-токенов, мы предлагаем своим пользователям покупать не только криптовалюту за доллары, но также предоставляем множество возможностей для трейдинга в парах с USD, всё это есть на нашей платформе".

В настоящий момент, криптобиржа предлагает своим пользователям покупать и продавать за фиатную валюту такие токены, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), и TrueUSD (TUSD).

После добавления новых фиатных валютных пар, Bittrex могут стать одной из крупнейших бирж, предлагающих широкие возможности для продажи криптовалют, в зависимости от степени надёжности пользователя (протокол KYC в действии).

Внедрение пар с XRP означает, что токен испытает новый приток свежего капитала, что потенциально может привести к его росту. Однако, на момент написания данной статьи, трейдингом с XRP занимается лишь 2.99% всего сообщества, а 12% всех операций проходит в паре USD/XRP, в то время как в паре с USDT происходит 14% операций.

После появления новости о добавлении USD/XRP на Bittrex, токен вырос до $0.33, почти на 11% за прошедшие 7 дней. Впрочем, он всё ещё слишком далеко находится от прогнозируемого ему уровня в $5.

ETC также медленно набирает популярность, хотя это всё же не транслируется в массивные приросты в цене. На момент написания данной статьи, токен колеблется на $13.24, и он вёл себя достаточно стабильно за последние несколько недель. Впрочем, токен, по всей видимости, пока ещё интересен рынку, раз он не обвалился.

"Ethereum Classic — это актив, находящийся в стадии перехода от utility-токена к криптовалюте. С тех пор, как произошёл форкинг ETC от ETH, оба токена разошлись в разных направлениях. В настоящий момент, самое большое сходство между ними — это название и история." — Мати Гринспан, старший аналитик рынка в eToro.

Стоит напомнить, что несмотря на то, что Bittrex является одной из старейших криптобирж на рынке, сейчас она борется за "место под солнцем", поскольку она находится в тени таких гигантов, как Binance, Kraken, HitBtc и т. д. Каждая из криптобирж имеет довольно обширные предложения, однако, Bittrex располагает 5-м по размерам кошельком Tether, в котором содержится свыше 180 миллионов токенов USDT.