Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Bittrex открывает новые пары

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

В настоящий момент, криптобиржа Bittrex занимается тем, что медленно начинает расширять свою платформу, добавляя всё больше разнообразия в выборе цифровых активов для своих пользователей. Криптобиржа фокусируется на добавлении пар с токенами против фиатных валют, усиливая приток свежего капитала в индустрию. В скором времени платформа внесёт в свои списки такие токены, как Ripple (XRP) и Ethereum Classic (ETC), которые также будут поставлены против фиатных валют.

Таким образом, видно, что криптовалютная биржа сейчас занимается тем, что добавляет в списки наиболее популярные токены, которые постоянно будут находиться в центре внимания и завоёвывать позиции в современном обществе, вызывая к себе всё больший спрос.

"Уже завтра наша криптовалютная биржа, Bittrex, добавит пару USD/XRP на платформу Xrapid. Система SBIVC сначала сменит API-протокол, а потом появится на криптобиржах, анонс Xrapid также ожидается в скором времени, более того, совсем скоро запустится DCEX… В общем, дела идут очень хорошо!" — сообщается в Twitter криптоэксперта Blockchain Barrister.

Bittrex также постепенно начинает вводить фиатные пары для торговли, после получения соответствующего разрешения на подобную деятельность, что позволяет проводить уникальные операции по прямой покупке:

"Поскольку мы продолжаем расширяться в направлении фиатных валютных рынков, помимо топ-токенов, мы предлагаем своим пользователям покупать не только криптовалюту за доллары, но также предоставляем множество возможностей для трейдинга в парах с USD, всё это есть на нашей платформе".

В настоящий момент, криптобиржа предлагает своим пользователям покупать и продавать за фиатную валюту такие токены, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), и TrueUSD (TUSD).

После добавления новых фиатных валютных пар, Bittrex могут стать одной из крупнейших бирж, предлагающих широкие возможности для продажи криптовалют, в зависимости от степени надёжности пользователя (протокол KYC в действии).

Внедрение пар с XRP означает, что токен испытает новый приток свежего капитала, что потенциально может привести к его росту. Однако, на момент написания данной статьи, трейдингом с XRP занимается лишь 2.99% всего сообщества, а 12% всех операций проходит в паре USD/XRP, в то время как в паре с USDT происходит 14% операций.

После появления новости о добавлении USD/XRP на Bittrex, токен вырос до $0.33, почти на 11% за прошедшие 7 дней. Впрочем, он всё ещё слишком далеко находится от прогнозируемого ему уровня в $5.

ETC также медленно набирает популярность, хотя это всё же не транслируется в массивные приросты в цене. На момент написания данной статьи, токен колеблется на $13.24, и он вёл себя достаточно стабильно за последние несколько недель. Впрочем, токен, по всей видимости, пока ещё интересен рынку, раз он не обвалился.

"Ethereum Classic — это актив, находящийся в стадии перехода от utility-токена к криптовалюте. С тех пор, как произошёл форкинг ETC от ETH, оба токена разошлись в разных направлениях. В настоящий момент, самое большое сходство между ними — это название и история." — Мати Гринспан, старший аналитик рынка в eToro.

Стоит напомнить, что несмотря на то, что Bittrex является одной из старейших криптобирж на рынке, сейчас она борется за "место под солнцем", поскольку она находится в тени таких гигантов, как Binance, Kraken, HitBtc и т. д. Каждая из криптобирж имеет довольно обширные предложения, однако, Bittrex располагает 5-м по размерам кошельком Tether, в котором содержится свыше 180 миллионов токенов USDT.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Криптобиржи
Bittrex открывает новые пары
Новости Все >
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Влюбленный отомстил девушке двумя патронами
Аренда загородной "элитки" набирает обороты
Как перед битвой: армия России приведена в высшую боеготовность
Урал взбунтовался после убийства инвалида подростками-АУЕ
Все подробности: на Чечню напали после отъезда Кадырова
СМИ обвинили Ким Чен Ына в создании армии клонов
Пусть Россия надрывается: ООН тайно запретили восстанавливать Сирию
СМИ: боец ММА Емельяненко уедет учиться в Чечню
В Киеве снова приговорили Россию к развалу
Сейчас читают
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Видео 
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Политика
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз Видео 
США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"
События недели
США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами" Видео 
Крах гегемонии США: страны БРИКС все же откажутся от доллара
Мир
Крах гегемонии США: страны БРИКС все же откажутся от доллара
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара? Видео 
Читательский топ
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Ученые нашли овощ от всех бед
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму

Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.

Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Климатологи напугали мир: Землю ждет аномальная жара
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией

Теперь на российском рынке прибалтийские шпроты будут представлены одной-единственной компанией из Латвии.

Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Общество
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину
Украина
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
Мир
В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.

В США обвинили Украину в ударе в спину
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Происшествия
"Скорая помощь" отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался
Общество
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Айдын Мехтиев Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Айдын Мехтиев Василий Амирджанов Мария Бутина: у США лицо Гестапо Василий Амирджанов Любовь Степушова Германия отменяет "изоляцию" России Любовь Степушова
Комментарии
С 20 августа россияне охмелеют от цены на водку
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
В Киеве снова приговорили Россию к развалу
Социологи: россияне верят, что их "духовные скрепы" хотят сломать
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Социологи: россияне верят, что их "духовные скрепы" хотят сломать
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Германия отменяет "изоляцию" России
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Зачем Китай перебросил в Сибирь военные истребители
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Социологи: россияне верят, что их "духовные скрепы" хотят сломать
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Лайма Вайкуле назвала своих критиков зомбированными зверями
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею

31 августа в своей официальной резиденции в Фанаре Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей примет Патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ