FlipNpik — социальная бизнес-сеть на блокчейне

Когда вы ставите кому то лайк в соцсетях, получаете ли вы за это деньги? А за искренний отзыв о еде в ресторане или отеле? Существует ли социальная сеть в криптосообществе? Ответом послужит анализ проекта FlipNpik.

Международный коллаборативный проект FlipNpik, подключился в этом году к системе блокчейна Stellar и представил миру первую децентрализованную социальную сеть для продвижения бизнеса в криптопространстве. По сути это готовое бизнес решение для малого и среднего бизнеса, предлагающее участникам повысить популярность и узнаваемость своего бренда, за счет сформированной экосистемы платформы.

Платформа: Stellar

Токен: FNP

Объем токенов на продажу — 350 000 000 FNP

PRE ICO: 18 июля 2018

ICO: 1 сентября 2018

Hard cap: 20 000 000 EUR (24 000 000 USD)

Стоимость: 1 FNP = 0.10 EUR

Cайт: flipnpik.io

Идея проекта

FlipNpik позволяет бизнес-проектам работать с аудиторией социальной сети, путем активной вовлеченности реальных людей, в процесс монетизации. То есть сами пользователи рекламируют компании и занимаются их продвижением.

Платформа предлагает как работу, так и вакансии для участников социальной сети. Компании могут найти бренд-амбассадоров распространяющих информацию о проектах, среди своих друзей и пользователей соцсети. Сами пользователи получают вознаграждение по системе Flip Social, которое можно конвертировать в токен FNP, ставя лайки, рассказывая своим друзьям о рекламируемых компаниях, а так же выкладывая фото и видео проектов.

Мобильное приложение уже доступное на IOS и Android, оснащено интерактивной картой, где маркерами указаны компании. При нажатии на них доступна подробная информация, включающая описание, отзывы/рейтинги, фото, видео, приложения, новости, акции, онлайн-покупки и т. д. Пользователи сами генерируют узнаваемость бренда, за счет как повседневной деятельности (посещение магазинов, ресторанов, кинотеатров, спорт-залов и т. д.), так и выполняя заказы по распространению информации.

Дополнительной особенностью платформы, является наличие развлекательных приложений, таких как "Колесо сбережений" ("Wheel of Savings") и "Ящик с сюрпризом" ("Surprise Box"), играя в которые пользователи могут получить токены проекта. Разработчики в целом стремятся к тому, что бы максимально заинтересовать своих участников, по этому игры будут добавляться.

Финансовая ценность

FNP — внутренняя криптовалюта, позволяющая совершать покупки в приложении проекта. Ее стоимость обеспечена присутствием компаний и количеством активных участников. Так как количество выпускаемых токенов ограничено, большая вовлеченность, ведет к большей ценности FNP.

Система предлагает реальный заработок в токенах проекта, которые можно вывести в фиат. Ее алгоритм, позволяет социальной системе, самой расширяться (силами пользователей), привлекая новых участников (как компаний, так и просто пользователей). За каждого предусмотрен бонус. Это автоматически дает прямой доход и увеличивает стоимость FNP. Сама же компания FlipNpik, активно продвигает свой проект, привлекая работодателей-инвесторов.

Команда и партнеры

Возглавляет компанию Генри Харланд, основатель Neptune Technologies & Bioressources. Эксперт в области государственного финансирования, преподававший в течение 15 лет в Высшей Школе Экономики в Монреале и в Университете Квебека. Выведший ряд компаний на фондовый рынок.

Серж Хелоу — технический директор проекта. Работал разработчиком программного обеспечения в Ericsson Canada, затем был бизнес-аналитиком и менеджером проектов в L'Oréal Canada, где запустил несколько сайтов электронной коммерции для различных брендов, а так же одну из первых онлайн-программ лояльности.

В общей сложности на сайте проекта указаны 28 работников компании и 9 международно-известных адвизоров, среди них Саймон Кокинг (1 место в рейтинге People of Blockchain) и наш соотечественник Николай Шкилев ("Топ 5" известных имён в сфере технологии блокчейн).

С полным списком и подробным описанием можно ознакомиться на сайте проекта.

Среди партнеров проекта уже есть крупные игроки рынка, например компания Chaineum — европейский лидер в области стратегии и консультаций для ICO.

Резюме

Социальные сети бесспорно дело доходное. На примере Facebook, Twitter, VK мы видели как создавались миллиарды. Когда появляется первый продукт на блокчейне внедренным в социальную сеть, дающий рабочий алгоритм для продвижения бизнеса, прямо таргетирующий свою изначальную аудиторию, есть все шансы полагать, что он добьется успеха, при этом стремительного. Тот факт, что в отличии от большинства современных ICO проектов, за командой стоят реальные успешно реализованные проекты, она представлена не только первыми лицами, но и полностью открытой рабочей командой, а так же беря во внимание статус компаний партнеров, можно смело утверждать, что проект подошел к работе фундаментально. Подразделение FlipNpik North America уже провело успешное тестирование своего продукта в Монреале. К концу этого года, проект планирует тотальное внедрение на рынок Европы и Азии. Исходя из всего вышеизложенного рекомендуем обратить инвесторам внимание на этот проект, который получает 9 из 10 возможных балов. У компании 20 июля начнется закрытая продажа, на период которой будет действовать 50% бонус. Минимальный порог входа составляет 100$, а так же существует реферальная программа, в рамках которой можно увеличить бонус до 100% за новых участников. Предложение будет действовать до 3 августа.