Bithumb взломали: южнокорейская криптобиржа потеряла “всего” $32 миллиона

Вот уже во второй раз за один месяц, очередная криптобиржа из Южной Кореи была взломана. Результат взлома — потеря большой суммы инвесторских денег, а также ощутимые просадки некоторых токенов на рынке, как это уже было в прошлый раз.

Компания Bithumb — это вторая по обороту криптобиржа Южной Кореи. Не так давно, в своём Twitter организация выпустила пост (который впоследствии был удалён), в котором сообщалось о том, что в результате взлома криптобиржа потеряла около $30 миллионов в криптовалютном эквиваленте. По подсчётам аналитиков, более точная цифра — $31.53 миллиона.

Криптобиржа вскоре выпустила ещё один пост, в котором было сказано, что все депозиты и операции по выплатам на платформе были отменены, а сделано это было из соображений безопасности. Впрочем, во втором сообщении от организации, которое пользователи могут наблюдать в её Twitter-аккаунте, нет ни малейшего намёка на то, сколько же на самом деле денег было украдено в результате взлома.

В связи с повысившимся количеством проблем в нашей системе безопасности, мы приняли решение изменить механизмы функционирования нашего электронного кошелька.

Пожалуйста, не совершайте никаких платёжных операций и не вносите депозиты до тех пор, пока мы не сообщим вам о завершении проводимых нами работ.

*Депозиты не будут приняты нами, и не будут списаны с кошельков, пока мы не завершим тех. обслуживание" — Bithumb (@BithumbOfficial), 20 июня, 2018.

Практически сразу же после взлома, рынок биткоина сильно просел, потеряв около $100 в цене токена, и более $2 миллиардов в общей капитализации.

Некоторые другие криптовалюты, в частности Ethereum, ощутили тот же удар, что и биткоин. Ситуация на их рынках изменилась в тот же час.

Этот инцидент поставил криптовалюты в Южной Корее в весьма неловкое положение, поскольку отношения между правительством страны и криптобиржами только стали налаживаться. Совсем недавно, Южная Корея чудом избежала введения запрета на активность криптобирж, что могло положить конец деятельности таких двух крупных предприятий, как Bithumb и Upbit. Однако теперь, скорее всего, обеим криптобиржам придётся пройти через процедуру расследования официальными органами, а также аудит.

Впрочем, этот взлом едва ли можно посчитать серьёзным, в сравнении с тем, что произошёл с Coincheck. Bithumb, по подсчётам экспертов, потерял лишь малую долю своего ежедневного оборота. Аналитики утверждают, что криптобиржа понесла убытки в размере менее 10% от своего ежедневного оборота. Руководство организации убеждает своих клиентов, что в скором времени все убытки будут возмещены из собственных резервов Bithumb. Более того, криптобиржа намерена на какое-то время переместить все свои средства в "холодное хранилище".

Произошедший взлом — уже второй инцидент, случившийся с криптобиржами Южной Кореи. Хакерские атаки затронули не только средства клиентов организаций, но также отразились на самом крипторынке.

Практически две недели назад, другая криптобиржа Южной Кореи — Coinrail — также стала жертвой хакеров, потеряв в ходе взлома около $37 миллионов. В тот же день, биткоин просел на целых $8.23 миллиарда по общей рыночной капитализации.

В свете последних событий, взлом криптобиржи уже практически стал обыденностью, однако, обе произошедшие хакерские атаки вызвали довольно сильные волнения на рынке, что только добавляет сомнений в стабильности криптовалют.