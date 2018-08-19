Binance запустит валютную биржу

Binance — это одна из ведущих мировых криптовалютных бирж. Совсем недавно эта компания предприняла довольно непредсказуемый шаг — организация заключила договор о сотрудничестве с биржей Cryptoassets Exchange в Лихтенштейне (LCX), чтобы запустить новый проект на территории страны — Binance LCX. Binance LCX станет первым в Лихтенштейне маркетплейсом для торговли криптовалютой в паре с фиатными деньгами.

Согласно пресс-релизу, который Binance подготовили на днях, компания предоставит и будет обеспечивать поддержку трейдинговой платформы, в то время как LCX будут заниматься управлением сервисами поддержки пользователей, лицензированием, а также выполнять процедуры KYC и AML. Изначально, Binance LCX планируют ввести фиатно-криптовалютный трейдинг, предоставив пары со швейцарскими франками и евро против основных криптовалют, таких как BTC, ETH, XRP и другие. В настоящий момент, проект ожидает одобрения со стороны регуляторов. После его получения, платформа планирует расшириться и будет дальше развивать систему своих предложений, предоставив пользователям намного больше пар для трейдинга.

"Мы уверены, что Binance LCX создаст долговечный и релевантный портал для профессиональных трейдеров, равно как и для новичков в данной отрасли", — заявил Чанпен Жао, директор и основатель Binance. "Мы надеемся, что Binance LCX послужит толчком для введения новых стандартов для блокчейн-индустрии, и мы очень хотим предоставить наиболее глубокий экспириенс для наших пользователей. Этим как раз и займётся наша команда в Лихтенштейне".

Стоит отметить, что в качестве отправного пункта для нового проекта Binance, Лихтенштейн был выбран совсем не случайно. Страна имеет выгодную географическую позицию, а также она входит в европейское экономическое пространство. А поскольку европейские паспорта эквивалентны по всей шенгенской зоне, то это предоставляет проекту доступ ко всем европейским рынкам. Более того, Лихтенштейн должен будет в скором времени принять так называемый "Акт о блокчейне" — свод правил и законов, который регламентирует данную отрасль в стране, посредством введения ряда нормативов и стандартов.

"Мы рады приветствовать Binance LCX в Лихтенштейне! Блокчейн-технологии лежат в фундаменте абсолютно новой индустрии. Мы уверены в том, что текущая, и будущая система законов Лихтенштейна предоставит блокчейн компаниям исключительные условия для развития внутри нашей страны!" — заявил Адриан Хаслер, премьер-министр Лихтенштейна, присутствовавший при открытии проекта.

Binance является одной из крупнейших криптобирж по объёму ежедневного трейдинга. Она открылась в 2017 году, в июле, и всего за несколько месяцев ей удалось достигнуть верхних позиций топа подобных предприятий. Изначально, компания была основана в Китае, однако ранее, в этом году, её основной офис переехал на Мальту. Платформа осуществляет более миллиона транзакций в секунду, и предоставляет трейдерам доступ к 300 токенам.

Новая биржа, Binance LCX, это часть блокчейновой экосистемы Binance, в которую также входят такие проекты, как Labs, Launchpad, Info, Academy и Charity Foundation.