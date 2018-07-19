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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Пока что рынок не выучился на своих ошибках и сложно сказать, что у него, при текущем положении дел, есть хоть какое-то будущее. Тем не менее, если у рынка будущего нет, то у блокчейна оно есть, и причём довольно светлое. После того, как рынок вновь вернулся к двузначным процентам роста, он напоролся на корректирующие просадки, которые, по всей видимости, захватили его надолго. Сегодняшние движения токенов определят их завтрашний день, установив опоры для дальнейших просадок и скачков. Аналитики отмечают, что это вполне естественная ситуация, которая должна была произойти рано или поздно, для установления опор для быков.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

4-часовой график BTC/USD

На момент написания данной статьи, биткоин торгуется в районе $7,300, а сегодняшний день должен быть довольно тихим, по крайней мере, до открытия американского рынка. Индикаторы, впрочем, пока говорят о том, что сейчас токен придерживается паттерна на закрепление взятых рубежей перед началом новой бычьей волны. В такой среде вполне возможно будет волатильное поведение токена.

При бычьем сценарии: сигнал очередного бычьего тренда мы можем увидеть на $7,400, но чтобы туда добраться, токен, скорее всего, откатится до $7,200. Пара BTC/USD вряд ли наберёт силу до $7,600, а уже оттуда первой бычьей целью будет $7,873, а затем и $8,344.

При медвежьем сценарии: первой опорой выступит $7,100, где проходит своеобразный Рубикон между быками и медведями пары BTC/USD. Если опора будет потеряна, то начнётся медвежий сценарий и токен откатится до $6,850, а затем и до $6,768.

Индикатор MACD, по всей видимости, идёт к тому чтобы пересечь сигнальную линию в своём падении, но аналитики утверждают, что потом мы вполне сможем увидеть скачок показателя, который воспротивится негативному развитию сценария.

Индекс направленного движения показывает контроль уровня покупок над ситуацией, хотя их активность и немного упала. Уровень продаж пока вряд ли будет падать. Несмотря на это, широкий разрыв между обоими индикаторами определённо будет сокращаться. Либо из-за падения уровня покупок, либо из-за повышения уровня продаж. ADX всё ещё сигнализирует о наличии сильного тренда

4-часовой график пары ETH/USD

Пара ETH/USD успешно закрепила результаты своего недавнего роста, хотя и немного откатилась в сторону скользящих средних. Технический сеттинг у Ethereum определённо более продвинутый, чем у биткоина, потому что токен гораздо быстрее захватил новые территории в попытке добраться до $520.

При бычьем сценарии: первая отчётливая цель для Ethereum — покорение $485, где токену также нужно будет закрепиться. Второй барьер — $520, откуда ETH должен будет уже атаковать главные технические границы, первая из которых находится на $568, а вторая — на $617.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

При медвежьем сценарии: критическим уровнем для пары ETH/USD можно назвать $460, откуда начинаются все "прелести" медвежьего тренда. Но до тех пор, токен вполне может задержаться и на $467. Впрочем, как только оба рубежа будут сданы, токен откатится до $435.

Индикатор MACD у этой пары полностью направлен вниз. Тестировать сигнальную линию он будет на американской сессии, поднимаясь снизу.

Индекс направленного движения говорит о том, что уровни покупок и продаж практически сравнялись, хотя для быков сценарий пока более благоприятный, чем для медведей. В целом, токен гораздо более уверенно себя ведёт, что не может не радовать.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple не удалось закрыться выше $0.52, и это быстро оттолкнуло его к последней занятой позиции — $0.48. Вся структура, как и ожидания, в принципе, у Ripple и Ethereum довольно схожи.

При бычьем сценарии: первой ясной целью для XRP становится уровень в $0.504. Возможной точкой для входа быков на рынок вполне можно назвать и её, но более уверенно об этом можно будет сказать лишь после того, как токен займёт хотя бы $0.52. Тогда следующей ступенью станет $0.554, а затем уже и $0.63 — главная цель для краткосрочного бычьего тренда.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

При медвежьем сценарии: Ripple будет сохранять попытки вырасти до тех пор, пока он не провалится за $0.466. Если он упадёт за эту границу, то следующей опорой будет $0.44, а затем и июньский минимум на $0.424.

Индикатор MACD у этой пары также смещён вниз и имеет менее продвинутый сеттинг, чем у Ethereum. Возможно, MACD Ripple будет двигаться вверх.

Индекс направленного движения почти замер, но уровень покупок имеет небольшое преимущество над уровнем продаж.

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