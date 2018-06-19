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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

За вчерашний день мы могли наблюдать приток нового капитала на крипторынок, в размере $12 миллиардов. Это произошло после ряда позитивных комментариев относительно индустрии. Приток нового капитала произошёл как никогда кстати, ведь главные криптовалюты начали постепенно сдавать свои критические позиции, занятые на прошлой неделе.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

На данный момент, у биткоина есть уникальная возможность вернуть своё былое величие и снова возглавить крипторынок.

The Crypto market saw 12B/$ in new investments yesterday after some positive market commentaries. This money inflow arrives at the right time to help the main Cryptocurrencies to abandon the critical levels they reached last week.

Now, Bitcoin has a unique opportunity to return to form and lead the charge.

4-часовой график пары BTC/USD

Пара BTC/USD, на момент написания этой статьи, начала торговаться на уровне $6,705, чуть выше 50-EMA. Биткоин сейчас находится в очень выгодном положении, чтобы снова начать рост.

Сверху, ближайшим барьером для токена будет уровень $6,850, откуда биткоин сможет достигнуть 100-SMA, проходящую в зоне $7,050-$7,000. Чуть выше, токен будет ждать ещё одна довольно важная граница — $7,100.

Со стороны медведей, при потере 50-EMA, биткоин сразу же откатится к $6,600, а затем — к $6,400. Отметка $6,400 — критическая и представляет для биткоина последний шанс на исправление, перед тем как он снова погрузится в полный медвежий сценарий.

Индикатор MACD на данном графике движется выше нуля, но ему нужно набрать высоту, чтобы подстёгивать рост биткоина. Типичное поведение для данного сеттинга — следить за тем, как будет вести себя показатель в краткосрочной перспективе.

Индекс направленного движения демонстрирует контроль покупок, ADX также был покорён. Это традиционный паттерн, который говорит о возможности развития бычьего тренда.

4-часовой график пары ETH/USD

Пара ETH/USD провела азиатскую сессию выше 50-EMA, но пока ещё ниже потолка медвежьего канала. Сегодня, Ethereum начал смещаться кверху, к открытию европейской сессии. У токена впереди довольно сложный путь наверх. Критический барьер — $520, но токен должен будет пробить его, чтобы добраться до 100-SMA, расположенной на отметке в $545. Если все эти барьеры будут пройдены, то следующей, финальной границей, от которой начнётся бычий рывок, будет найдена токеном на уровне $565.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Индикатор MACD говорит нам о том, что его профиль практически идентичен тому, что мы могли наблюдать у биткоина, впрочем, с чуть меньшим подъёмом, однако и такое поведение вполне может вывести токен к быкам.

Индекс направленного движения также демонстрирует, что покупки перехватили контроль на рынке, и ADX был пройден, что тоже должно помочь бычьему тренду. Продажи немного затихают, хотя они всё ещё выше уровня 20. Прежде чем они уйдут назад, нужно дождаться сигналов, подтверждающих тренд.

4-часовой график пары XRP/USD

Пара XRP/USD за вчерашний день не смогла взять 50-EMA, хотя ей и удалось выйти из затяжного медвежьего тренда, который вёл её далеко вниз. Сегодня, Ripple пока не достиг EMA, которая проходит возле $0.55, чуть выше ключевой точки на $0.54.

Чуть выше, ещё одной критической позицией можно назвать уровень цены на $0.584, откуда у Ripple тоже может начаться бычий тренд.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Среди опор у Ripple можно выделить лишь достаточно отдалённый уровень в $0.52, а затем — $0.50. С последней границы вполне может начаться очередной медвежий тренд.

Индикатор MACD на данном графике пока говорит нам о том, что он не так активен, как у других токенов, и всё ещё не смог пробить нулевую линию. Ripple как будто стоит в оппозиции всеобщему росту, хотя его сеттинг вполне может поддержать любой порыв токена к движению вверх. То есть, тренд на рынке Ripple сначала должен закрепиться. Если этого не произойдёт — Ripple будет первым кандидатом на падение в медвежью яму.

Индекс направленного движения показывает нам сильный разрыв между покупками и продажами, который должен как-то изменить положение дел на застоявшемся рынке. ADX ушёл далеко вверх, так что, если Ripple хочет попасть на бычью тропу, ему придётся найти в себе немного сил и начать активнее двигаться в нужном направлении.

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Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
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