Результаты замедления роста крипторынка

Помимо массивных просадок на рынке криптовалют в первом квартале этого года, под серьезным ударом оказались и активы инвесторов. Только за март капитализация упала на 29,2 процента, в то время как годовая амортизация на рынке составила 43,1 процента, согласно анализу компании BarclayHedge.

Масштабное обрушение крипторынка, которое началось еще в январе, повлекло за собой не только снижение капитализации с $835 млрд до $343 млрд, согласно данным CoinMarketCap, но и также сказалось на общем темпе притока капитала в эту индустрию. Биткоин, который в декабре прошлого года достиг пика в $20,000, теперь торгуется в районе $8,200, а несколькими неделями ранее он и вовсе проседал до критического значения в $5,920.

Комментируя снизившийся приток капитала в криптоиндустрию, основатель и президент BarclayHedge Сол Ваксман сказал следующее: "Во времена своего процветания, биткоину удалось достигнуть отметки в $20,000. Это случилось 18 декабря прошлого года. Сегодня же его цена находится чуть выше $8,000. У многих аналитиков и финансистов, конечно же, есть свое мнение насчет криптовалют, но все же ясно одно — никто точно не знает, что на самом деле представляет такое движение биткоина — лопающийся мыльный пузырь или просто коррекция".

Трейдерский индекс криптовалют — это очередной показатель, который ведется в BarclayHedge с января этого года. Это сбалансированный индекс, который рассчитывается из месячной прибыли 19 фондов, торгующих биткоином и некоторыми другими криптовалютами.

"Имея обширные знания, приобретенные нами за 32 года сбора, структуризации, анализа и индексации данных, полученных из различных инвестиционных фондов, мы захотели снизить возможность возникновения статистических неточностей и создать такой индекс, который бы не был искажен устаревшими данными. Именно поэтому мы выбрали январь этого года в качестве старта", — добавил Ваксман.

Рост капитала

С внезапным ростом крипторынка в 2017 году мы могли наблюдать сильнейший приток капитала от различных инвесторов. Проникновение цифровых активов на две ведущих биржи США — CME Group и CBOE Global Markets — значительно расширило криптосообщество, сделав индустрию, опирающуюся на рынок с высокой волатильностью, доступной, в том числе, еще и многим институциональным инвесторам.

Впрочем столь же резкое падение крипторынка уже в первом квартале 2018 года не дало большинству инвесторов получить столь же крупную прибыль, как в предыдущем году. Тем не менее ситуация поменялась достаточно необычным образом: количество инвестиций поначалу слегка увеличилось.

На прошлой неделе одна из аналитических компаний в сфере высоких технологий, чья штаб-квартира располагается в Лондоне, Autonomous NEXT выпустила доклад, в котором говорилось следующее: "Вместе с понижением цен на крипторынке в феврале мы могли наблюдать и замедление роста различных ICO-проектов. Однако уже в марте их число вновь начало постепенно расти".

Далее в докладе сообщается: "Число ICO растет немного медленнее, чем ожидалось изначально. Отчасти это может быть связано с тем, что на крипторынке царит неблагоприятная среда. С другой стороны, мы можем связать этот факт с тем, что многие создатели ICO просто ушли в тень".