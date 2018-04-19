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Автор Никита Лисицын

Почему растет Stellar?

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

За последние 24 часа на крипторынке произошло довольно много интересных изменений, криптовалюты начали активное движение. Сильнее всего подскочил токен Stellar, это произошло благодаря его серьезному росту по отношению к некоторым топ-токенам, таким как биткоин и Ethereum, которые, наоборот, замедлились в темпе. Благодаря этому Stellar успел снова покорить относительную высоту в $0,35, что вполне может стать сигналом к появлению тренда на повышение на его рынке.

Почему растёт Stellar?. 386103.jpeg

Если посмотреть на график Stellar за прошлую неделю, то будет очевидно, что на крипторынке значительно вырос спрос на эту криптовалюту. Ее цена поднялась с $0,2 до $0,35 в течение семи дней. Таким образом, токен продемонстрировал довольно внушительный рост в 75 процентов. Учитывая волатильность, присущую всему крипторынку, а также неблагоприятный первый квартал этого года, можно сказать, что Stellar удалось не только оправдать, но даже превзойти все ожидания инвесторов.

Аналитики полагают, что дальнейший рост Stellar вполне вероятен, хотя на крипторынке пока присутствует некоторое давление. За прошедшие 24 часа стоимость токена Stellar, XLM, увеличилась на 10,94 процента. Этот показатель, естественно, теряется на фоне его общей прибыли за неделю. Эксперты отметили, что у Stellar возникают некоторые трудности с достижением следующего максимума, $0,37. Тем не менее, аналитики уверены, что негативные отклонения цены в будущем маловероятны и нам стоит ожидать именно роста. Они связывают движение Stellar с поведением биткоина — криптогиганта, за которым следует весь рынок. Иными словами, если в ближайшее время биткоин не понесет серьезные потери, Stellar ничто не угрожает.

Что касается биткоина, то его рост значительно замедлился — Stellar удалось вырасти на 10,03 процента по отношению к этому токену за последние 24 часа. Таким образом, сейчас на крипторынке царит атмосфера, благоприятная для роста альткоинов. Прогрессия цены по отношению к биткоину, по мнению аналитиков, играет огромную роль в росте Stellar, то есть в ближайшее время он может достигнуть отметки в $0,40, хотя это и может быть достаточно тяжело.

Так или иначе, стоит понаблюдать за рынком и, в частности, за Stellar. Не стоит торопить события.

Почему растёт Stellar?. 386104.png

За последние 24 часа, объем торговли Stellar составил $218,49 млн, это говорит о том, что спрос на токен явно высок. В то же время нельзя сказать, что он обладает рынком с самой высокой ликвидностью. Впрочем такого объема торговли вполне достаточно для того, чтобы Stellar продолжил двигаться вверх в привычном темпе.

На рынке этого токена ситуацию контролируют покупки, и если такое положение вещей сохранится, то Stellar удастся закрепиться на текущем уровне, а уже от него продолжить рост в течение последующих нескольких часов.

Что же касается криптобирж, торгующих Stellar, то тут явное преимущество находится у Binance — она контролирует почти весь оборот токеном. На втором месте находится криптобиржа Upbit, а затем Poloniex, что довольно необычно. Poloniex удалось обойти GOPAX, хоть и совсем немного. Впрочем в течение пары часов Poloniex и GOPAX могут поменяться местами. В топе криптобирж все торги токеном ведутся лишь в паре с XLM/фиатная валюта. То же самое наблюдается и в топ-10. Это говорит о том, что Stellar сейчас испытывает приток свежего капитала.

Пока что неизвестно, как может измениться ситуация на крипторынке. В последнее время криптовалюты демонстрируют уверенный рост, хотя небольшие коррекционные движения также возможны. Впрочем это не означает, что рынок обязательно испытает негативные скачки, но стоит помнить, что рынок криптовалют крайне непредсказуем. В этой индустрии может произойти что угодно. Однако, по мнению аналитиков, конкретно у Stellar пока нет негативных предпосылок.

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