Судный день для альткоинов

На гонконгской криптобирже OKEx идет событие, которое во многих СМИ уже успели окрестить как "судный день для альткоинов". Что же происходит?

Всё дело в том, что руководство криптобиржи объявило об удалении из списков, а также заморозке некоторых пар на своей торговой платформе. Всего, под карающую длань попали около двух дюжин альткоинов. Многие связывают это с довольно часто возникающими проблемами внутри самой платформы криптобиржи, а также привычкой разработчиков проводить хаотичные изменения, в результате чего они сталкиваются с новыми трудностями.

"Альткоинопокалипсис" затронул 28 пар

"С целью поддержать здоровую торговую экосистему, а также предоставить нашим клиентам максимально удобные условия для трейдинга на нашей платформе, OKEx, — говорится в посте в официальном блоге компании, — наша команда, занимающаяся аудитом, провела довольно серьёзное исследование текущего рынка и представленных на нём проектов. В связи с этим, руководствуясь нормами, изложенными в нашем своде правил о заморозке/удалении проектов с платформы, мы провели некоторые изменения на нашей криптобирже".

OKEx тщательно выбрали пары токенов, которые подлежат удалению, затем разместив официальное сообщение, в котором пользователей криптобиржи призвали "отменить имеющиеся заказы до того, как перечисленные пары будут удалены. В противном случае, они будут отменены автоматически, а все средства вернутся на главный кошелёк".

Среди пар, которые будут удалены с биржи, оказались: пары LA и READ против USDT; SNM против ETH, UTK, WRC, QVT, SAN, UBTC, DNT; OAX против BTC, UBTC, BCX, BT2, WBTC, UKG, LA, SAN, ATL, REQ, BRD, SNM, VEE, TIO, REF, UTK, WRC, QVT, DNT.

Год нововведений на криптобирже только начался

Гонконгская криптобиржа была основана ещё в 2014 году, и фокусировалась, прежде всего, на глобальный трейдинг на крипторынке. Сама криптобиржа заявляла о предоставлении своим пользователям максимально возможного количества фьючерсов и торговых пар. Также, в свете недавних событий, компания стала одной из самых противоречивых в индустрии. Утвердив себя как одну из крупнейших бирж по размерам капитализации и объёмам ежедневной торговли, биржа, по всей видимости, предоставила ложную информацию, поскольку, как минимум одно исследование показало, что большая часть названной суммы является сфабрикованной, или "фейковой". Впрочем, биржу, очевидно, едва ли это волнует, поскольку она провела расширение на Мальту, а также создала собственную версию ETF. И, совсем недавно, компанию снова назвали довольно противоречивой, ввиду её странной политике, по которой в случае возникновения мошеннических проектов, наказываются и невинные пользователи, на которых накладывают 17% налог.

Помимо удаления торговых пар, биржа также скроет некоторые токены, что означает, что "скрытые токены не будут отображаться на нашей платформе, хотя их всё ещё можно будет найти для трейдинга, введя их тикер в поисковое поле". Среди таких токенов оказались: UBTC, EVX, WFEE, RCT, MDA, CTR, CAG, BT2, BRD, UKG, LA, QVT, WBTC, ATL, AVT, SNGLS, REF, ICN, UTK, MTL, SUB, OAX, STC, MAG, RCN, DNT, SAN, YOYO, REQ, BCX, MTH, RDN, DAT, ZCO, VEE, NGC, MOT, GSC, TIO, AST, FUN, READ, VIU, LEND, WRC, SNM.

И наконец, OKEx сообщили: "С целью защитить интересы наших пользователей, и всей индустрии в целом, с этого момента мы будем строго следить за всеми размещёнными проектами, а также применять механизм удаления/заморозки для проектов, несоответствующих нашим стандартам и нормам".