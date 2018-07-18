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Автор Никита Лисицын

BINEX.TRADE запустила Альфа-версию

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

8 июля 2018 года, сингапурская криптовалютная биржа начала свою работу.

На платформе уже зарегистрировано более 75 000 трейдеров. В первые дни работы пользователям доступны торговые операции с 6 видами криптовалют: BTC, ETH, BEX (внутренний токен биржи), USDT, LTC и XRP.

Биржа BINEX.TRADE, оснащена всеми необходимыми функциями для трейдера, полностью гарантирует безопасность транзакций, предусматривает многофакторную аутентификацию и поддерживает несколько видов аналитических отчетов. Она так же позволяет пользователю открывать позиции с использованием заемных средств в 2x и 3x кратном размере в Margin Trading. Система предусматривает функцию автоматического выхода, которая максимально защищает позицию трейдера от возможной волатильности рынка.

"Наша главная цель — создать беспроблемную торговую платформу, которая удовлетворяет все потребности трейдера", комментирует основатель проекта Вишал Гупта, "сейчас мы запустили только основные функции биржи. По итогам Альфа-тестирования, пользователи увидят биржу в Бета-версии и уже с полным функционалом".

Для того, что бы Бета-версия, была максимально улучшенной, всем трейдерам работающим в Альфа-версии, предоставляется возможность сообщать о выявленных ошибках системы. За это разработчики гарантируют выплату премии за каждую обнаруженный баг в размере 1000 BEX.

В отличии от той же биржи Binance (BNB), чья годовая прибыль к концу текущего года по заявлению Генерального директора Чанпэн Чжао ориентировочно составит 1 миллиард долларов, токен BNB предоставляет только скидку на комиссию при внутренних транзакциях. В то время как биржа BINEX.TRADE распределяет 70% своего ежедневного дохода от комиссий за торговые операции, между всеми держателями токенов BEX.

Безопасность и работоспособность биржи контролирует команда разработчиков вместе с круглосуточной службой поддержки, работающей без выходных и праздников.

Напомним, проект получил свою известность так же из-за программы "Brand Ambassador". Позволившей привлечь молодых и активных блоггеров в социальных сетях, которые стали за вознаградение в виде токенов BEX, заниматься просвещением малоосведомленных людей о возможностях криптоимира и технологии блокчейн.

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BINEX.TRADE - криптовалютная биржа, токен BEX — стандарт ERC20, работающий на платформе Ethereum. Позволяющий совершать внутренние операции на бирже, а его владельцы получают ежедневное распределение 70% дохода от трейдерской комиссии. На момент написания статьи, стоимость 1 токена составляет 1 USD. Всего выпущен 21 млн. BEX, и больший выпуск не предусмотрен. 1 миллион зарезервирован за учредителями, 2 в виде бонусов при предварительной регистрации/ для реферальной программы/ бренд-амбассадоров, 18 в свободной продаже. Запуск полной версии платформы намечен на 8 августа 2018 года.

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BINEX.TRADE запустила Альфа-версию
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