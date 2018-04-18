Фантастическая четверка 2: краткосрочный анализ главных токенов

За вчерашние сессии все основные токены надежно укрепили свои занятые позиции. Цены успешно прошли испытание средними и точками опоры. На рынке установилась благоприятная для быков атмосфера. Впрочем на пути криптовалют все еще можно увидеть несколько достаточно серьезных барьеров, блокирующих их рост.

Напомним, вчера, 17 апреля, один из крупнейших в мире инвестиционных банков, Goldman Sachs, с помощью своего партнера, Circle, приобрел Poloniex — торговую платформу, штаб-квартира которой находится в Бостоне. По данным некоторых источников, эта сделка обошлась банку в $400 миллионов.

4-часовой график пары BTC/USD

Вчерашний минимум у биткоина составил $7,814.42, то есть теперь этот уровень стал точкой опоры. В четырехчасовом графике он образовал паттерн "доджи", и с тех пор он растет. Токену удалось пробить первый барьер, так что теперь он торгуется в районе $8,100, нацелившись на $8,287 — следующий барьер, который биткоин уже преодолевал на прошлой неделе. Еще выше, в точке $8,610, располагается очередной барьер.

Если рассматривать негативный сценарий, то точками опоры для биткоина станет уровень, где проходит 50-EMA ($7,784), и 200-SMA ($7,698).

Индикатор MACD достиг зоны равновесия, так что теперь он полностью готов начать двигаться вверх. Однако есть небольшой шанс того, что MACD может пойти вниз, что уронит цену токена еще до начала соответствующего тренда.

Индекс направленного движения показывает преимущество покупок над продажами, хоть и небольшое. Показатель D+ выходит за ADX, который также движется вверх. Таким образом, технический сеттинг у биткоина является крайне благоприятным для бычьего тренда.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum испытал точку опоры, которая образовалась благодаря долгосрочному движению линии тренда. Цена токена располагается в коридоре между $500 и $525. Верхняя граница коридора и является первым барьером для роста ETH. Если он его преодолеет, то до $575 у Ethereum не будет препятствий. Затем после этой отметки он встретит главный барьер, на отметке в $625.

Если же токен начнет падать, то он сможет зацепиться за прочную точку опоры на уровне $486, где проходит линия тренда и 50-EMA. Еще ниже есть опора на уровне 200-SMA ($466) и другая линия тренда, которая держится у $440.

Индикатор MACD точно такой же, как и у биткоина, что предполагает появление бычьего тренда в скором времени, однако есть также и некоторые шансы на то, что токен может вновь ощутить на себе тренд на понижение.

Индекс направленного движения также аналогичен биткоину. Покупки находятся выше продаж и проходят выше ADX.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple все еще находится в рамках паттерна "клин", однако уже ближе к его "крыше". Он также очертил свечу доджи, так что теперь он может откатиться к точке опоры на уровне $0.667. Следующая опора находится у основания клина, на уровне $0.6468. Если же токену не удастся задержаться и на этой отметке, то его вряд ли будет ждать благоприятный расклад, поскольку средние находятся достаточно далеко.

Индикатор MACD ниже, чем у других токенов. Ему не хватает сил, чтобы подняться и поспособствовать бычьему тренду. В данный момент MACD для быков не готов.

Индекс направленного движения говорит о том, что покупки контролируют ситуацию, хотя D+ даже не достиг ADX, так что любой бычий тренд, как мы видим, будет очень слабым, если вообще таковой появится на рынке Ripple в ближайшем будущем.

4-часовой график пары LTC/USD

Litecoin движется в очень узком коридоре, оказываясь зажатым между 200-SMA ($135) и долгосрочной линией тренда на уровне $139. Однако тот факт, что токен торгуется выше 200-SMA, уже является хорошей предпосылкой к появлению бычьего тренда. 200-SMA можно назвать ключевой точкой на графике Litecoin. Выше этого коридора, LTC сможет беспрепятственно достичь $158, а следующий серьезный барьер будет находиться на уровне $175. Затем если токену удастся пробить и его, то мы сможем увидеть бычий тренд средней продолжительности.

Индикатор MACD немного отличается от остальных. У Litecoin этот индикатор уже успел пройти и через бычий, и через медвежий сеттинг. Сейчас, впрочем, он снова взял курс на повышение.

Индекс направленного движения показывает явное преимущество покупок над продажами. Оба этих показателя находятся достаточно высоко. D+ также располагается выше ADX, они оба движутся вместе с ценой.