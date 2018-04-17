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Автор Никита Лисицын

Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Вчерашний день для криптовалют был на удивление спокойным и прошёл на мажорной ноте. Для большинства активов это были, пожалуй, самые лёгкие 24 часа. Сегодня утром, компания Barclay's LTD объявила о создании криптоторговой платформы. Это стало ещё одним шагом на пути блокчейна в нашу жизнь. Каждая подобная инициатива от крупных финансовых институций только укрепляет позиции цифровых денег и подтверждает их ценность, как инструментов для размена.

Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple.

4-часовой график пары BTC/USD

Вчера биткоин немного опустился, дойдя до отметки чуть ниже $8,100. Это довольно обычная стратегия, благодаря которой актив закрепился на сильной позиции без особого вреда для цены. Ниже этого показателя есть ряд других точек опоры, ближайшая из которых находится на уровне $7,980. Ещё одна сильная опора расположилась на точке, где сходятся 200-SMA и 50-EMA, $7,700. Если же медвежий тренд будет очень силён, то биткоин может оказаться зажатым в коридоре между $7,300 и $7,400.

Возможен сценарий, при котором биткоин снова отскочит от одного из верхних барьеров, в этом случае, ему придётся как следует закрепиться на $7,400, чтобы затем осуществить рост до $8,950 — довольно трудная цель.

Индикатор MACD на 4-часовом графике направлен вверх, но одновременно есть немалая вероятность его падения в последующих сессиях.

Индекс направленного движения демонстрирует небольшой прирост покупок, которые находятся теперь чуть-чуть выше уровня продаж. Любое внезапное событие может кардинально изменить ситуацию и тогда биткоин ждёт распродажа.

4-часовой график пары LTC/USD

Litecoin полон сил. Сейчас на рынке много здоровых, сильных быков, которые увлекут токен к следующему относительному максимуму — $134. Чуть выше, на уровне $137, проходит 200-SMA. У LTC есть шансы взять и эту отметку. Если ему это удастся, то на его рынке значительно вырастут покупки и цена поползёт ещё дальше вверх. Следующими барьерами выступят отметки в $139, $148 и $158. Если же рассматривать негативный сценарий, то тут до самой 50-EMA ($125.30) нет ни одной серьёзной опоры. После неё идёт 100-SMA на уровне $120.93.

Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple.

Индикатор MACD такой же как и у биткоина. Его профиль, впрочем, вряд ли станет препятствием для бычьего тренда, однако он говорит о его структурной слабости.

Индекс направленного движения выглядит довольно позитивно. Показатель D+ отчётливо стремится вверх, за ADX, пока продажи немного затихают.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple в точности повторяет путь биткоина. XPR укрепляет свой текущий уровень, по инерции продолжая немного негативное движение. На данный момент, Ripple движется чуть ниже точки опоры, но скользящие средние указывают на дальнейший рост, а значит, XRP без проблем сможет адаптироваться к текущему сеттингу.

Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple.

Индикатор MACD у XRP параллелен MACD биткоина и Litecoin, с небольшими возможностями на новый скачок. На рынке Ripple пока наблюдается слабый бычий тренд.

В индексе направленного движения, показатель D+ не может выйти за ADX, но всё же показывает некоторый рост. Продажи медленно уменьшаются и в таком темпе вряд ли скоро достигнут отметки в 20. ADX будет достигнут лишь когда цена подрастёт, а это случится только после смены текущего тренда на понижение.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum в точности копирует своих конкурентов. Он уже укрепил ряд точек опоры, которых он достиг ранее. Ключевыми позициями можно назвать уровни в $487 (там же проходит 50-EMA), потом $477. Ещё ниже располагается 200-SMA ($465).

Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple.

Индикатор MACD точно такой же, как и у остальных токенов.

4-часовой индекс направленного движения, однако, у ETH самый слабый из всей четвёрки. Несмотря на отчётливое преобладание покупок над продажами, их количество всё ещё крайне незначительно. Сейчас вряд ли удастся получить много информации от ADX и других показателей у ETH. Посмотрим, как будут развиваться события в последующих сессиях.

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Фантастическая четвёрка: краткий анализ биткоина, Ethereum, Litecoin и Ripple
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