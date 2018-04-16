XRP удалось задержаться на $0,65 после "зеленых выходных"

Для крипторынка стало привычным активное движение в конце недели. Хотя в этот раз движение и было в целом позитивным, в криптосообществе все же есть некоторые опасения касательно того, как будет развиваться ситуация в сфере криптовалют на этой неделе.

На данный момент практически всем токенам удается сохранять свои позиции, которые им удалось занять на минувших выходных благодаря позитивному тренду. Однако нам еще предстоит увидеть, как поведет себя крипторынок в последующие несколько дней или даже часов. Токену стартапа Ripple XRP в криптосообществе уделяют огромное внимание. Довольно значительное количество инвесторов имеют в своих портфелях этот токен. За эти выходные XRP удалось наконец пробить серьезный барьер и оказаться на уровне $0,65.

Прошлая неделя выдалась достаточно интересной для всего крипторынка. Если говорить точнее, то за прошедшие семь дней мы могли видеть то, как очередной бычий тренд начал набирать обороты. Его пиком можно назвать именно вторую половину прошлой недели. Впрочем этот тренд пока еще не ушел с крипторынка, и его позитивное воздействие мы можем наблюдать и сейчас. Аналитики уверены, что на этой неделе медведи могут снова вырваться вперед, однако пока что у XRP все хорошо.

Цене токена удалось преодолеть сложные точки сопротивления на отметках $0,5 и $0,6, каждая из которых теперь может выступить довольно прочной опорой, если рынок в ближайшее время все же "переоденется в красное".

Вполне очевидно, что цене Ripple еще предстоит долгий путь, чтобы добраться до своей максимальной цены, которая находится на уровне $3,39. Напомним, что этого значения токен достиг в начале этого года, 7 января. С тех пор его цена упала почти на 81 процент.

Впрочем такая же ситуация наблюдается повсеместно, среди всех представителей крипторынка.

Однако конкретно у Ripple и их токена дела обстоят немного лучше, если сравнивать его с другими топ-токенами на крипторынке. Тем не менее его позитивный тренд может быть краткосрочным явлением. Все будет зависеть от того, как на этой неделе себя покажет биткоин.

На момент написания этой статьи цена XRP по отношению к USD выросла на 2,94 процента (по данным CoinMarketCap). Благодаря этому пара XRP/BTC также демонстрирует рост — 2,62 процента. Хотя это пока и не означает, что XRP в один момент удастся взять отметку в $1 в ближайшем будущем, но уже можно с уверенностью заявлять о том, что недавний позитивный тренд однозначно благотворно скажется на дальнейшем росте токена.

За последние 24 часа торговый оборот XRP составил $693,68 миллиона, что указывает на то, что покупки, как и продажи, на рынке сбыта токена также ощутимо выросли. Лидируют пока покупки, однако неизвестно, сколько такая тенденция еще будет продолжаться. Как мы уже могли видеть в прошлые месяцы, ситуация на крипторынке склонна меняться с ошеломительной скоростью.

В настоящее время основная доля торговли XRP приходится на Южную Корею и Японию. Криптобиржа Bitnumb генерирует свыше 25,5 процента всего объема торговли. За ней идут такие биржи, как Bitbank — 12,2 процента и Upbit — 10,89 процента. Все три биржи ведут торги в паре XRP/фиатная валюта, что говорит о том, что в проект активно осуществляется приток свежего капитала. Стоит отметить, что именно этого в последнее время и не хватало Ripple. Это означает, что именно увеличившиеся инвестиции могут дать XRP необходимый толчок для дальнейшего роста.

Пока что не ясно, надолго ли XRP задержится на отметке около $0,65. Очевидно, на крипторынке царит надежда, что криптовалюты снова не обвалятся, как это произошло в первом квартале этого года, однако прогнозы аналитиков на последующие недели выглядят довольно неутешительно. Впрочем практически все они сходятся во мнении, что 2018 год завершится для крипторынка довольно успешно. Таким образом, инвесторам остается только ждать и наблюдать за тем, как будут развиваться события.