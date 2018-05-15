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Автор Никита Лисицын

Анализ цены Litecoin

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

За последние 24 часа на крипторынке многое поменялось. Большинство криптовалют всё же смогли оправиться от недавних просадок, в то время как некоторые не только наверстали упущенное, но и вырвались далеко вперёд, оставив позади приходящих в себя конкурентов. Litecoin сейчас как раз возглавляет топ таких счастливчиков. Токен пока что полностью оправдывает ожидания своих инвесторов.

За прошедшие сутки, криптовалюта серьёзно выросла в цене и теперь она нацелена к барьеру, расположившемуся на отметке в $150.

Подобно большинству криптовалют на рынке, Litecoin испытал внезапную коррекцию за последние несколько дней. Пока что неясны точные причины такого движения крипторынка, но теперь чётко видно, что рынок вновь был подхвачен быками и снова устремился вверх. Как результат, цена Litecoin, на момент написания этой статьи, теперь торгуется у отметки в $147.43, что является довольно неплохим показателем для альткоина.

За прошедшие 24 часа, токен набрал 7.05 "зелёных" процентов. Естественно, пользователи этого токена остались им довольны. Впрочем, Litecoin пока всё ещё находится на ощутимом расстоянии от абсолютного максимума, располагающегося на отметке в $325, однако, в подобном состоянии пребывает весь рынок, который серьёзно потерял в капитализации с конца 2017 года. Аналитики считают, что для того, чтобы вернуться и отбить бывалые позиции, крипторынку стоит максимально использовать все представляющиеся возможности для роста.

Вернёмся к цене Litecoin. Как это обычно случается в среде альткоинов, токен заработал 2.45% над биткоином, что, впрочем, пока не выглядит как-то впечатляюще. И даже так, эти проценты помогают альткоину медленно подбираться к заветным $150. Достижение этой отметки может даться токену очень тяжело, хотя, пока никто не может с уверенностью сказать о том, как будет прогрессировать Litecoin в ближайшее время.

За последние 24 часа токену удалось выработать около $554.69 миллионов оборота, так что очевидным является преимущество покупок на рынке. Пока что, в экосистеме альткоина доминируют быки, но это достаточно относительный бычий тренд, ведь, как мы уже отметили, весь рынок пока находится в упадке. Таким образом, любые приросты могут с лёгкостью обратиться в скорые просадки для LTC.

Впрочем, текущее положение вещей на рынке конкретно этого токена выглядит довольно благоприятно.

Среди криптобирж, осуществляющих торговлю альткоином, особенно выделяется OKEx, уверенно занимающая первую строчку по генерации общего капитала на рынке. Биржа торгует токеном в паре с USDT и BTC. На втором месте оказалась криптобиржа GDAX с парой USD/LTC. На третьем месте находится Bitfinex, также с парой USD/LTC. Топ-5 закрывает Binance с парой BTC/LTC. Как мы видим, что у Litecoin отлично сбалансированный рынок сбыта с широким притоком свежего капитала, так что это может стать отличным подспорьем для дальнейшего роста токена.

На данный момент, Litecoin выглядит крайне многообещающе. Тем не менее, пока аналитики не осмеливаются давать точных прогнозов, так как рынок уже показал свою нестабильность за прошедшие несколько дней. Первым главным барьером, своеобразной ключевой позицией для LTC пока является $150 (на момент написания этой статьи).

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