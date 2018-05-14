Что сейчас происходит на крипторынке?

В конце прошлой недели, крипторынок ощутил сильный удар. Он произошёл довольно внезапно, поскольку последние несколько недель все криптовалюты находились на подъёме и неустанно росли. Никто не ожидал такой резкой просадки рынка.

Впрочем, несмотря на неожиданность, нам известны причины этого падения. Это даёт инвесторам некоторую надежду на то, что криптовалюты резко сбросили вес не по причине своей непостоянной натуры, не по случайности, а из-за другого, вполне объяснимого и точного фактора. Известно, что Mt. Gox совершили очередной "вброс" токенов, более того, особенно высокая мошенническая спекулятивная активность была замечена со стороны криптобиржи UPbit. Именно из-за этих двух событий и просел рынок, в связи с чем многие инвесторы потеряли веру в криптовалюту.

Сегодня, по всей видимости, негативные настроения на рынке никуда не исчезли. Большинство криптовалют всё так же продолжают терять в цене, постепенно лишаясь всех взятых ранее максимумов.

Как ведут себя криптовалюты?

На время написания этой статьи, биткоин торгуется у отметки в $8,416.37, потеряв 1.73%. Эта просадка вполне может привести биткоин к $7,000. Впрочем, эксперты пока не ожидают такого сильного отклонения, поскольку сильная опора находится на уровне $8,000, однако, любые движения в этой области следует рассматривать с осторожностью. Если же биткоин опустится ниже этой отметки, то она тут же станет довольно сложным барьером, который замедлит будущий рост токена. А, ведь, $10,000 были уже близко. В связи с этим, многие инвесторы расстроены. Биткоин пока не оправдывает ожиданий.

Bitcoin Cash, форк оригинального биткоина, пока что оценивается в $1,387.73 (на момент написания этой статьи), опустившись на 5.11%. Вообще, Bitcoin Cash пока удаётся сдержаться от сильнейших просадок, он не так много потерял в цене, отмечают аналитики. Впрочем, его вид на перспективу является довольно депрессивным. Если токен упадёт до $1,000, то в течение недели он быстро откатится до трёхзначных чисел, если ему каким-то образом не удастся сохранить свою цену.

На момент написания статьи, EOS и Litecoin также терпят падение. Они оцениваются по $13,98 и $136.60, потеряв в цене по 3.19% и 2.64% соответственно. Оба токена также находятся "в одной лодке" со всеми прочими криптовалютами, страдающими от просадок на рынке. Для EOS такой расклад событий является особенно неблагоприятным, поскольку недавно он как раз смог взять абсолютный максимум и, казалось, продолжит расти с положительными коэффициентами. Аналитики уверены, что скоро оба токена испытают очередной положительный скачок.

Впрочем, не все надежды пока потеряны. Ethereum и Ripple всё ещё прогрессируют. Аналитики считают, что очень скоро оба токена смогут восстановиться, опередив весь рынок.

Ethereum торгуется у отметки в $705.93, он вырос на 1.69%. Ripple — у $0.723, опережая Ethereum в росте — 3.69%. Естественно, чтобы окончательно восстановиться от "депрессивных выходных", токенам нужно ещё немного подрасти, впрочем, любой рост в текущем сеттинге — уже хорошая новость.

Прогноз на остальной рынок выглядит довольно мрачно. Однако, неделя ещё только началась, и аналитики считают, что рост в течение последующих нескольких дней вполне возможен.