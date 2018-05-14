Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Что сейчас происходит на крипторынке?

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

В конце прошлой недели, крипторынок ощутил сильный удар. Он произошёл довольно внезапно, поскольку последние несколько недель все криптовалюты находились на подъёме и неустанно росли. Никто не ожидал такой резкой просадки рынка.

Впрочем, несмотря на неожиданность, нам известны причины этого падения. Это даёт инвесторам некоторую надежду на то, что криптовалюты резко сбросили вес не по причине своей непостоянной натуры, не по случайности, а из-за другого, вполне объяснимого и точного фактора. Известно, что Mt. Gox совершили очередной "вброс" токенов, более того, особенно высокая мошенническая спекулятивная активность была замечена со стороны криптобиржи UPbit. Именно из-за этих двух событий и просел рынок, в связи с чем многие инвесторы потеряли веру в криптовалюту.

Сегодня, по всей видимости, негативные настроения на рынке никуда не исчезли. Большинство криптовалют всё так же продолжают терять в цене, постепенно лишаясь всех взятых ранее максимумов.

Как ведут себя криптовалюты?

На время написания этой статьи, биткоин торгуется у отметки в $8,416.37, потеряв 1.73%. Эта просадка вполне может привести биткоин к $7,000. Впрочем, эксперты пока не ожидают такого сильного отклонения, поскольку сильная опора находится на уровне $8,000, однако, любые движения в этой области следует рассматривать с осторожностью. Если же биткоин опустится ниже этой отметки, то она тут же станет довольно сложным барьером, который замедлит будущий рост токена. А, ведь, $10,000 были уже близко. В связи с этим, многие инвесторы расстроены. Биткоин пока не оправдывает ожиданий.

Bitcoin Cash, форк оригинального биткоина, пока что оценивается в $1,387.73 (на момент написания этой статьи), опустившись на 5.11%. Вообще, Bitcoin Cash пока удаётся сдержаться от сильнейших просадок, он не так много потерял в цене, отмечают аналитики. Впрочем, его вид на перспективу является довольно депрессивным. Если токен упадёт до $1,000, то в течение недели он быстро откатится до трёхзначных чисел, если ему каким-то образом не удастся сохранить свою цену.

На момент написания статьи, EOS и Litecoin также терпят падение. Они оцениваются по $13,98 и $136.60, потеряв в цене по 3.19% и 2.64% соответственно. Оба токена также находятся "в одной лодке" со всеми прочими криптовалютами, страдающими от просадок на рынке. Для EOS такой расклад событий является особенно неблагоприятным, поскольку недавно он как раз смог взять абсолютный максимум и, казалось, продолжит расти с положительными коэффициентами. Аналитики уверены, что скоро оба токена испытают очередной положительный скачок.

Впрочем, не все надежды пока потеряны. Ethereum и Ripple всё ещё прогрессируют. Аналитики считают, что очень скоро оба токена смогут восстановиться, опередив весь рынок.

Ethereum торгуется у отметки в $705.93, он вырос на 1.69%. Ripple — у $0.723, опережая Ethereum в росте — 3.69%. Естественно, чтобы окончательно восстановиться от "депрессивных выходных", токенам нужно ещё немного подрасти, впрочем, любой рост в текущем сеттинге — уже хорошая новость.

Прогноз на остальной рынок выглядит довольно мрачно. Однако, неделя ещё только началась, и аналитики считают, что рост в течение последующих нескольких дней вполне возможен.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы трейдинг криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Природа
Героин и кокаин найдены в южноафриканских сточных водах
Криптобиржи
Что сейчас происходит на крипторынке?
Формула небес
Астролог: рожденные 14.05 не сдаются
Читательский топ
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Сейчас читают
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу Видео 
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
Людоеды остались на совести европейцев
Прошлое
Людоеды остались на совести европейцев Видео 
Астролог: рожденные 14.05 не сдаются
Формула небес
Астролог: рожденные 14.05 не сдаются
Новости Все >
Вооруженное подразделение по созданию мемов в соцсетях
National Interest: Су-57 "съест" F-22 Raptor на закуску
Горбатый "Запорожец" победил на всемирном конкурсе тюнинга
Дума рассмотрит закон о снижении зарплаты депутатов до народной
Порошенко лично присмотрит за испытанием "Джавелинов"
У провинциальных должников по ЖКХ отберут имущество
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
США и Канада
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Правда ТВ
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Шоу-бизнес
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова не попала в финал музыкального конкурса "Евровидение". Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор.

Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Мир
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Украина
СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 14.05 не сдаются Соломон Соловьев Василий Амирджанов О смотре европейской песни и пляски Василий Амирджанов Любовь Степушова Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании Любовь Степушова
Комментарии
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Санкции США: Китай открывает железнодорожное сообщение с Ираном
Власти сдались "восстанию наркоманов" в Грузии
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Спецпосла США Волкера сделали хозяином Украины
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Кого развалит вторая холодная война
США создают военную базу в Сирии
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Турция выходит из НАТО в Красное море
Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему?
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?

В геополитике существует поверье, что мир – это хороший предлог для войны. Это поверье появилось из военной философии Сунь-цзы.

Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался