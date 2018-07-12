Обновлённый рынок: XRP, BCH, EOS и LTC падают

Вряд ли уже кто-то удивляется, при виде сообщений о том, что крипторынок снова проседает. В этот раз ситуация не изменилась, поскольку медведи продолжают буквально выдавливать жизнь из и без того слабого рынка, в связи с чем мы продолжаем наблюдать покорение токенами новых минимальных значений за последние 2-3 месяца каждый день.

По всей видимости, медвежий тренд, взятый криптовалютами ещё в первом квартале этого года, никуда не отступал, а лишь модулировал свою интенсивность. В таком случае, нам стоит ожидать дальнейших просадок.

Естественно, инвесторам пока не стоит отчаиваться, уверяют аналитики, поскольку портфолио можно на какое-то время "удержать" (HODL), ведь рано или поздно, токены снова начнут расти. Впрочем, пока не ясно, насколько скоро это произойдёт и какие ещё потери придётся испытать крипторынку.

Обратимся к сегодняшнему рынку альткоинов:

На момент написания данной статьи, токен Ripple (XRP) оценивается в $0.43, а за прошедшие 24 часа он просел на 2.64%. Стоит отметить, что XRP уже довольно продолжительное время находился в постоянном давлении со стороны медведей, однако, к счастью, однажды ему удалось занять позицию в $0.40, которую он удерживает и по сей день, давая инвесторам надежду на то, что всё пока ещё не так плохо, как могло бы быть. Сможет ли Ripple снова вырасти до $3.00? - На этот вопрос аналитики отвечают положительно.

Следующий альткоин, хардфорк от оригинального биткоина, Bitcoin Cash (BCH), на момент написания данной статьи, оценивается в $680.34, потеряв за прошедшие 24 часа 2.03% стоимости. Bitcoin Cash отрикошетил от $700.00, одного из важных барьеров (наподобие $0.40 у Ripple) и, по всей видимости, снова попал в орбиту 10% притяжения со стороны своего старшего брата, биткоина (BTC).

Скорее всего, токен окончательно увязнет в этой ловушке и снова будет очень сильно зависеть от того тренда, который будет руководить биткоином. Впрочем, это не обязательно негативная новость, поскольку, если BTC вдруг начнёт расти, то, как показала практика, BCH сможет довольно уверенно от него оторваться и покорить абсолютный максимум на $2,000.00 уже самостоятельными усилиями.

Третий альткоин в нашем анализе, главный конкурент Ethereum в области предоставления решений для создания децентрализованных приложений в блокчейне, EOS (EOS), на момент написания данной статьи, оценивается в $6.27, потеряв за прошедшие 24 часа 4.11%.

Про EOS можно сказать пока что лишь одно - он страдает. Для этого токена обвалиться так низко - это настоящий позор, поскольку, не так давно, ему удалось без проблем занять уровень абсолютного максимума цены, $20.00. Возможно, $20.00 были, скорее, мутацией, нежели отражением его истинной ценности?

Последний альткоин, попавший в наш анализ, Litecoin (LTC), на момент написания данной статьи, оценивается в $75.40, а за прошедшие 24 часа он потерял 2.38% своей стоимости. После вчерашних новостей о заключении договора о партнёрстве с TokenPay, Litecoin всё же удалось немного подняться в цене. Однако, уже сегодня, по всей видимости, забег Litecoin к новым барьерам подошёл к концу. Возвращаясь к реальности, довольно досадно видеть Litecoin ниже $100.00.

В настоящий момент, на рынке мало позитивных эмоций, но аналитики заверяют, что мы снова сможем наблюдать рост цен, поскольку, по традиции, медвежий тренд всегда сменялся бычьим, и наоборот. Это означает, что уже довольно скоро рынок проведёт корректировку цен, и, кто знает, возможно, большинству токенов удастся всё же вернуть утерянное преимущество.