Первый смартфон HTC с блокчейном появится уже в конце года

Революция в мире смартфонов идёт полным ходом, и она ускорила шаг благодаря анонсу блокчейн-смартфона под названием Exodus.

Компания-создатель этого "чуда", технологический гигант HTC, заявляет, что у их детища будет достаточно широкий функционал, чтобы удовлетворить растущую жажду в высоких технологиях среди криптопользователей, в особенности, разработчиков децентрализованных приложений (DApp) на платформе Ethereum.

Создание новой модели телефона - уже далеко не новость, и пресыщенный рынок уже перестал так резко реагировать на очередной девайс, что вызвало массовое сокращение рабочих мест в индустрии, и множество других крайних мер.

Однако, создание телефона с доступом в блокчейн поможет компании набрать обороты и дать отпор конкурентом на постоянно конкурирующем и агрессивном рынке мобильных устройств. По предварительным данным, новая модель смартфона будет доступна по всему миру, кроме Китая, уже к концу этого года.

Прилив силы для HTC

Тайваньский производитель смартфонов, HTC, анонсировал разработку девайса под названием Exodus, у которого будет расширенный функционал для оперирования в блокчейне.

Азиатская технологическая компания заключила партнёрский договор с КриптоКотятами (Crypto Kittens) - онлайн-порталом, где пользователи могут коллекционировать, выводить новые породы, и продавать своих электронных питомцев за криптовалюту.

Колаборация также позволит компании реализовать ряд полезных функций в своём устройстве, таких как, например, интеграция криптокошелька и многое другое.

Аналитики и обозреватели придерживаются мнения, что создание подобного устройства несомненно поможет компании вернуться в верхний эшелон, где рынок уже разделён между двумя гигантами - Apple и Samsung.

В июне 2018 года уже сообщалось, что капитал компании стремительно снизился, в связи с ослабившимся уровнем продаж её устройств и услуг на рынке.

Результатом стало снижение прибыли, которая обрушилась до рекордно низкого значения в 68%, что является сильнейшей просадкой, которую компания испытывала за последние два года.

Эта ситуация была связана с низким желанием покупателей приобретать смартфон-флагман компании, U12+, чьи продажи провалились, несмотря на его качество и высокие оценки критиков.

Для того чтобы предотвратить дальнейшие просадки капитала, HTC пришлось принять ряд сложных решений, одним из которых было сокращение тайваньского персонала на 1,500 сотрудников, что помогло технологической компании удержаться на плаву и избежать банкротства.

Впрочем, цена нового устройства пока неизвестна, поскольку ещё не было официального заявления на этот счёт, однако, аналитики считают, что она будет в районе $1,000, как устройство Finney Blockchain от Sirin Labs.

Растущий рынок с малой прибыльностью

Скорее всего, выпуск нового блокчейн-смартфона, Exodus, станет главной движущей силой для компании, чьи продажи стремительно падали в этом году.

В то же время, пока нельзя с уверенностью заявлять, придётся новинка криптосообществу кстати, потому что цены на крипторынке весьма нестабильные, а в прошлом месяце и вовсе выяснилось, что биткоином могли манипулировать, на что его пользователи ответили серьёзным ультиматумом, в виде снижения уровня покупок биткоина, что сильно пошатнуло его стабильность.

Учитывая финансовое положение HTC, можно сказать, что компания возлагает на Exodus огромные надежды, поскольку он может либо вернуть корпорацию к жизни, либо нанести ей сильнейший удар, в зависимости от того, насколько этим устройством будут заинтересованы потенциальные покупатели.

В преддверии нового устройства, руководство HTC заявило, что Exodus будет доступен для глобального покупателя сразу же в момент релиза.

Впрочем, как отметили в руководстве, до Китая Exodus, скорее всего, не доберётся, потому что, по их словам, "с Китаем всё обстоит иначе: начиная от законов и регулирования криптовалют, заканчивая даже тем, как там работает Android".