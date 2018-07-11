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Автор Никита Лисицын

Анализ цены биткоина: рост всё ещё возможен

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Вчерашний день у биткоина явно не задался: токен упал с $6,666, на время открытия сессии, до $6,302 к её концу. Эксперты отреагировали на комментарии от Джозефа Стиглица, который заявил, что регуляторы могут так сильно повлиять на цену биткоина, что она упадёт до $100, фактически отметив слова лауреата Нобелевской премии как "странные".

Анализ цены биткоина: рост всё ещё возможен. 389348.jpeg

На момент написания этой статьи, биткоин оценивается в $6,337, а его ближайший конкурент, Ethereum, упал до $434, в то время как Ripple также попал в затруднительное положение, просев до $0.44.

Ранее, на этой неделе, лауреат Нобелевской премии, известный экономист, Джозеф Стиглиц, заявил, что цифровые валюты могут быть "подвергнуты регуляции настолько, что они просто канут в небытие", а биткоин, по его словам, "будет стоить не более $100 уже в течение следующих 10 лет".

Экономист также отметил, что это произойдёт из-за усиленного давления со стороны финансовых институций на любые возможности по отмыванию денег.

Как на самом деле регулирование скажется на криптоиндустрии?

Джозеф Стиглиц, бывший экономист Всемирного банка, предупредил криптосообщество, что центральные банки пока не предпринимают решительных мер по отношению к криптовалютам только потому, что этот рынок ещё мал.

Профессор из Колумбийского университета в Нью-Йорке сообщил Financial News, что как только криптовалюты "станут значимой силой", центральные банки "возьмутся за вилы".

Он добавил: "Люди, которые сидят в директорских креслах, смогут без труда воспользоваться своей властью для того, чтобы регулировать анонимные транзакции. Вы можете быть в этом абсолютно уверены".

Сама идея того, что регуляторы могут навредить криптовалютам, и снизить их цены, была встречена с возмущением со стороны ведущих деятелей в криптосообществе.

Кевин Мюрко, директор криптобиржи CoinMetro, заявил, что "аргументы Стиглица о том, что регуляторы могут обвалить рынок криптовалют представляются мне, по меньшей мере, странными".

Он продолжил: "Естественно, это беспрецедентная ситуация, поскольку ей нет аналогов в истории. Когда регуляции обрушились на биржевой рынок США в 1930-х годах, вызвав обвал рынка в 1929 году, это только повысило инвесторское возбуждение, и лишь подстегнуло рынок.

Даже налогообложение отрасли нисколько не вытеснило людей из неё; анализ этой ситуации показал, что повышение ставки налога на прибыль, например, не произвело ощутимого эффекта на уровень инвестирования".

Мюрко добавил, что если регуляторы и ударят по крипторынку, то этот удар лишь подстегнёт рост цен криптовалют в долгосрочной перспективе, поскольку инвесторы - институциональные, в частности - больше уважают регулируемые рынки.

Он утверждает: "Более того, на данный момент нет даже малейшего намёка на то, что США, или Великобритания стремятся максимально подвергнуть криптоиндустрию регуляции, чтобы вывести её с дистанции. Когда ранее, в этом году, криптовалюты обсуждались на саммите G20, диалог там проходил сбалансированно и честно".

Павел Томчук, директор Coinfirm, также разделяет взгляды Мюрко, заявляя, что индустрия растёт очень быстро, но ей пока действительно нужно прикрыть одну свою критическую уязвимость - недостаток регуляций.

Томчук уверен: "Криптоиндустрия получит огромный плюс от возрастающего регулирования, поскольку только урегулированный бизнес конкурентоспособен, а криптокомпании хотят и могут соревноваться с большими игроками".

Он продолжает: "Что же касается цен, то воздействие того или иного фактора невозможно предсказать заранее. Вдобавок, если пострадает, например, биткоин, то есть ещё целый ряд других проектов, таких как Ethereum, Stellar, Ripple, которые от этого только выиграют".

Будет ли биткоин стоить $20,000 к концу этого года?

Джулиан Хосп, соучредитель проекта TenX, заявляет, что биткоин пока ещё может достичь отметки в $60,000 в конце этого года, даже несмотря на то, что сейчас цена токена почти на 67% ниже пиковой отметки декабря прошлого года.

"Тогда, в декабре 2017 года, цена достигла $20,000, что стало абсолютным максимумом. В этом году я прогнозировал, что биткоин упадёт до $5,000, а затем вырастет до $60,000. Ну, до $5,000 биткоин уже почти откатывался, так что теперь посмотрим, насколько далеки будут $60,000. Я всё ещё уверен в своих словах" - утверждает Хосп. 

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