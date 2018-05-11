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Автор Никита Лисицын

Биткоин “закипает на медленном огне”

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Сейчас на крипторынке царит неблагоприятная ситуация. Биткоин торгуется на достаточно низких отметках и не совершает никаких резких движений. Однако, многие аналитики всё же уверены, что сейчас криптовалюта находится в ключевой позиции. По их мнению, биткоин закипает на медленном огне. Но закипит ли он? Вынесет ли он инвесторов на новые высоты?

Сейчас, биткоин ведёт себя довольно причудливо. Стоит вспомнить его "былую" волатильность, и очутиться в реальности, где токен уже предлагают поместить на сбережение в подземные хранилища. Многие в спешке закупаются "холодными кошельками". Но что же означает положить биткоины в "холодный кошелёк"? Это значит, что токены попадут в изолированное устройство, не имеющее доступа интернет, или любым внешним сетям. Но как быть с подземными хранилищами? Это, ведь, не совсем то же самое, что и "холодный кошелёк"?

Как сообщают Bloomberg: "За несколькими вооружёнными охранниками, тяжёлыми армированными дверьми для бомбоубежищ, глубоко под землёй, в комнатах из армированного бетона, располагаются несколько компьютерных серверов, не подключённых ни к чему, пребывающих в пустоте. Внутри себя они хранят криптографические ключи к несметным цифровым богатствам".

Предприниматель из Аргентины, Венсес Касарес, провёл несколько лет, убеждая миллионеров из Силиконовой Долины и миллиардеров по всему миру в том, что биткоин — это валюта будущего, что им нужно что-то будет на неё покупать, а он готов стать "телохранителем биткоина". Его стартап, Xapo, представляет собой сеть подземных хранилищ на нескольких континентах, а также один арендованный бывший военный бункер в Швейцарии.

В мире нового бизнеса и инвестиций, Xapo стал чем-то вроде настоящей крепости, дракона, охраняющего цифровое золото. Но всё же, многие задаются вопросом: о каких суммах идёт речь?

Два разных анонимных клиента компании заявили, что в данный момент, хранилища Xapo содержат около $10 миллиардов в эквиваленте BTC. Ещё один человек, близкий к фирме, сказал, что названная цифра — это достаточно точная, но приблизительная оценка.

Да, хотя идея и кажется немного абсурдной, даже безумной, но, с другой стороны, если вы имеете огромную сумму в биткоине, то "холодный кошелёк", или даже подземное хранилище — это однозначно неплохой выбор.

Если же у вас есть сравнительно неплохая сумма биткоинов, то вы, возможно, задумаетесь о приобретении "холодного кошелька" (или уже им владеете). Его невозможно взломать, но и у этого способа хранения криптовалюты есть явный недостаток — его можно украсть.

Биткоин немного упал, на рынке снова происходит коррекция цен

На Bitstamp, например, мы можем наблюдать скачок цены с $7,000 до $9,000. Но уже на $9,500 быки выдохлись и к $10,000 биткоин уже полз, чуть ли не на коленях, тогда как к $9,000 он уверенно бежал. Это явный признак очередного медвежьего тренда, хотя, и не такого сильного, как прошлые.

Но у нас есть показатель в виде 38.2% Fib. Этот уровень, хотя и нельзя назвать переломным моментом, но он очень к тому близок, поэтому ситуация может измениться уже в ближайшем будущем. Если биткоину удастся пройти выше этого уровня, то нас ожидает краткосрочный и быстрый бычий тренд. Но пока к этому нет предпосылок.

Ранее, мы уже видели, как биткоин преодолевает 38.2% Fib, это произошло 24 апреля этого года. На следующий день, движение остановилось, а затем, снова вернулось в прежнее русло, уже 3 мая, а потом и 7 мая. Можно ещё взять в расчёт и 29 апреля, когда было целых 3 попытки пробить 38.2%, которые, впрочем, провалились. Факт заключается в том, что биткоин довольно часто пытается преодолеть этот уровень, что говорит нам о том, что он стал уже ключевой позицией. Если же токену не удаётся его покорить, то в последующие две недели происходят просадки. Аналитики считают, что подобная ситуация произойдёт и сейчас.

Ещё один фактор, влияющий на биткоин

Биткоин “закипает на медленном огне”.

На графике Bitfinex мы видим, что недавний скачок помог биткоину добраться почти до $10,000, но криптовалюта замерла. $10,000 — это серьёзный барьер, на данный момент, это одна из важнейших позиций для биткоина. Тот факт, что токену не удалось недавно её взять, говорит нам о том, что сейчас мы будем наблюдать отскок с небольшим медвежьим уклоном.

В графике, приведённом выше, видно, что путь от $7,000 к $10,000 для биткоина — это вполне реализуемая перспектива. Биткоин сейчас (на момент написания статьи) находится выше уровня отката в 78.6%, что является индикацией бычьего тренда, хотя этот уровень и не является настолько существенным. Возможно, более важным можно назвать уровень на 61.8%, который, впрочем, пока не был достигнут и может быть рассмотрен как "потолок". Это также указывает на возможность медвежьего тренда.

Но есть и ещё один не менее влиятельный фактор — это линия поддержки, которая установилась после февральских и мартовских просадок биткоина. Сейчас, токен как никогда близок к этой линии. Стоит биткоину её проломить, как мы увидим стремительный медвежий тренд, который, возможно, и назревал последние несколько дней.

Таким образом, даже несмотря на отсутствие былой волатильности, небольшое, даже самое незначительное движение вниз станет триггером, после которого биткоин понесёт огромные убытки.

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Биткоин “закипает на медленном огне”
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