Биткоин нарастил доминирование на рынке, но к чему это приведёт?

На сегодняшний день крипторынок всё ещё находится в состоянии сильного давления со стороны "красных". Ситуация немного ухудшилась в связи с заявлением Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США отложить оглашение своего решение по поводу биткоиновых ETF. Таким образом, криптосообщество вынуждено ещё какое-то время оставаться в неведении, а аналитики - теряться в догадках и строить смутные прогнозы на то, что же всё-таки произойдёт в течение следующих нескольких недель.

Тем не менее, инвесторская аудитория должна помнить, что сентябрь станет знаковым месяцем для крипторынка, поскольку именно в сентябре будут объявлены решения SEC по поводу ряда ETF, и любое из них может очень сильно изменить ситуацию на крипторынке, как в лучшую, так и в худшую сторону. Иными словами, в сентябре мы либо будем наблюдать масштабный бычий забег, охватывающий весь рынок, который будет подстёгиваться новыми биткоиновыми ETF, либо сложится абсолютно противоположная ситуация.

Более того, стоит отметить, что данный материал ни в коем случае не несёт рекомендательного характера, поскольку инвестиции в криптовалюты - это крайне рискованный способ заработка, и никто не может предсказать то, как будет вести себя рынок. Цены могут как взлететь, так и упасть с равной скоростью, так что не стоит строить свою инвестиционную тактику, основываясь на доводах из источников в сети интернет. В данном вопросе следует руководствоваться только своими познаниями и интуицией. Любой материал может быть использован в качестве расширения кругозора, но расширение капитала возможно только при сознательном и безопасном трейдинге.

Итак, на момент написания данной статьи, криптокороль, биткоин (BTC) имеет уровень доминирования на рынке в районе 49%. Это означает, что почти 50% всего рыночного капитала индустрии сосредоточено вокруг биткоина. Данный токен имеет очень сильную хватку на рынке - он его буквально контролирует. Сейчас, нам также следует иметь в виду, что последний раз, когда биткоином был достигнут похожий уровень доминирования на рынке, он поднялся до $20,000. Тем не менее, эта информация не имеет никакого отношения к прошлому бычьему забегу, и это может быть обычное совпадение, однако, подобный высокий уровень доминирования на рынке - это крайне хороший знак, и это вполне может быть сигналом, что вскоре произойдёт что-то интересное, разумеется, в положительном смысле.

Если же действительно случится что-то хорошее, то в этой ситуации, опять же, сыграет высокий уровень доминирования биткоина на рынке, это можно уместить в одной простой фразе - чем лучше биткоину, тем лучше всему рынку. Таким образом, если биткоин вдруг начнёт расти, то за ним поползут вверх и такие криптовалюты, как Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), EOS (EOS), Stellar (XLM) и прочие. Если это произойдёт, то повсеместный рост будет стимулировать новый бычий тренд, что может подтолкнуть цены на более высокие уровни, и, таким образом, вдохновит инвесторов на новые капиталовложения.

Если же ситуация сложится по идеальному сценарию, то биткоин вполне сможет достигнуть заветные $20,000, вернувшись на своё прежнее состояние, которое ему удалось захватить ещё в декабре прошлого года. Стоит понимать, что у биткоина сейчас имеется огромный скрытый потенциал. Одно удачное решение по поводу ETF - возможно, это всё, что нужно сейчас рынку. Такой, казалось бы, незначительный триггер, вполне может спровоцировать быков к действию. Тем не менее, остаётся пока только наблюдать за развитием событий в криптоиндустрии, а также ждать анонса решения Комиссии по ценным бумагам и биржам.