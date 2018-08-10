VeThor и VeChain: много разного, но оба падают

От высокой прибыли VeThor (VTHO), которая пришла к токену за прошедшие недели, уже не осталось и следа — токен распродаётся на рынках с низкой ликвидностью, в связи с чем его цена стремительно катится вниз.

Проект VeChain (VET) пока ещё находится в переходной стадии, а проект VeThor (VTHO), рассылающий вознаграждения за стэйкинг, продолжает падать на стадии поиска своей адекватной цены. VTHO уже успел потерять около 20% за ночь активного трейдинга, и высокая волатильность увела его к $0.008 за монету. VTHO торгуется, в основном, в паре с BTC и ETH, и единственный высоколиквидный рынок его сбыта — это криптобиржа LBank.

Просадка в цене может увести токен ещё ниже, куда ниже одного цента за монету, однако разработчики уверяют, что VTHO может стать более ценен, чем VET. Некоторые также утверждали, что VTHO на рынке примут быстрее, поскольку этот токен очень сложно генерировать путём стэйкинга:

"Всем, кто говорит, что VTHO не может стоить дороже VET: чтобы сгенерировать 1 VTHO, уходит 2315 VET. VTHO — это дистиллированный VET. Что будет стоить дороже: один целый цветок крокуса, или унция шафрана? Одна целая роза, или унция парфюма? VTHO будет пампить" — из твиттера Джейсона Роквуда.

Впрочем, на самом же деле, токен VTHO испытал массивную распродажу на стадии первой раздачи, а некоторые из этих токенов также выдавались на криптобирже Binance, в качестве вознаграждения. Экосистема VeChain уже установила себе ряд узлов, а награды VTHO раздаются напрямую, в кошельки, а также в качестве ежемесячного бонуса на Binance.

Тем не менее, VET и VTHO, по всей видимости, тонут на рынке. Это происходит несмотря на тот факт, что у VeChain одно из самых сильных сообществ, а также очень резвая команда разработки. Однако, стадия миграции токена и активное использование кошельков создаёт некоторую турбулентность для этой экосистемы.

Тем временем, цена VET на рынке также невысока — на момент написания данной статьи, токен оценивается в $0.01, и угрожающе отклоняется к зоне ниже одного пенни за монету. Анонсированный свап токена произвёл психологический эффект, и теперь VET начал активное колебание на рынке.

Цена VET и VTHO также может определить спрос на узлы в блокчейне. Поскольку VTHO постепенно отклоняется в цене, в криптосообществе возникает вполне резонный вопрос о прибыльности содержания узлов в сети. Узлы важны, прежде всего, для VET, поскольку именно благодаря узлам VET может контролировать циркуляцию и трейдинг токенов, а также потенциально влияет на их цену.

"Сервис привязки узлов X Node был закрыт, так что теперь начинает свою работу сервис по свапу токенов VET в VeChainThor для мобильных кошельков. Напоминаем: не отправляйте свои ERC20 токены на кошелёк VeChainThor и внимательно читайте инструкцию перед тем, как проводить свап" — из твиттера Джейсона Роквуда.

Окно для свапа VEN токенов в VET было также открыто для тех, кто предпочёл сделать это через официальный мобильный кошелёк. Свап токенов будет происходить до 1 сентября, однако пользователей просят не торопить события и делать всё внимательно. Лучшим способом для свапа токенов признана отправка VEN из MyEtherWallet на временный адрес. Пользователям напоминают о том, чтобы они не отправляли свои старые токены на кошелёк Ledger, поскольку он не поддерживает функцию свапа и, как следствие, токены могут быть потеряны.