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Автор Никита Лисицын

Крипторынок за неделю: анализ цен

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Для большинства криптовалют прошлая неделя, всё же, прошла довольно удачно, ведь почти все токены испытали рост. Кроме Tezos, который вскоре после открытия рынка, практически взорвался.

Крипторынок за неделю: анализ цен. 389312.jpeg

В целом, за последние 7 дней общая капитализация крипторынка выросла с $254 миллиардов до $273 миллиардов, а это целых 7%. Очевидно, что к возросшей капитализации привели именно прибавки в ценах многих токенов.

Если обратиться к показателям, которые мы могли наблюдать на прошлой неделе, утром в понедельник, 2 июля, мы бы увидели, что в топ-100 около 74 токенов испытывали рост, треть из них выросли более, чем на 10%, а каждый шестой - более, чем на 20%. То есть, рынок не движется как одно целое, с точностью до процента, и это очень хорошо.

Биткоин начал неделю очень спокойно: на момент написания этой статьи, он вырос на 6%, и достиг цены в $6,757.

Ethereum, в то же время, всё ещё пытается пробить барьер у $500, получив около 7% роста и замедлившись на $483. На прошлой неделе Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum заявил, что он искренне хочет, чтобы централизованные криптобиржи сгорели в Аду.

Ripple начал неделю неплохо, но затем очень быстро откатился. Возможно, это было связано с тем, что Western Union заявили, что они не намерены пользоваться токеном XRP ввиду его неэффективности. Впрочем, токен пока что держится на $0.48, на момент написания этой статьи.

Следующий токен, Bitcoin Cash, пошёл по своему пути, и вырос на 2%, добравшись до $746.

Пользователи EOS, должно быть, очень довольны тем, что токен наконец-то стабилизировался и не потрясает рынок новостями о своих проблемах. Пока что у токена всё хорошо, поскольку он вырос на 60 центов, до $8.59.

NEO наконец вступили в "эру децентрализации", что означает открытие ряда узлов в главной сети, которыми будут управлять независимые индивидуалы. Стоит отметить, что на такой шаг со стороны разработчиков пользователи отреагировали достаточно положительно, в связи с чем токен вырос на 21% за неделю.

А теперь перейдём к главным "победителям" и "проигравшим" из топ-100.

Самым большим "лузером" из топ-100 можно смело назвать Tezos. Криптовалюта, заработавшая $232 миллиона год назад, ныне погрязла в постоянных разбирательствах, а когда, наконец, дело дошло до принятия токена на рынке, оказалось, что пользователи начали стремительно выходить из криптовалюты, что опустило токен до минимума на отметке около $2.20, он потерял 45% цены.

Второй "лузер" после Tezos - это Populous, который потерял 12.13% своей стоимости. А теперь вспомним прошлую неделю, когда альткоин был первым среди победителей, заработав 55% цены всего за неделю. Довольно ощутимая разница, не так ли?

Лучшие токены за неделю

Итак, первым среди лучших оказывается Bitcoin Diamond, который за прошедшие 7 дней очень сильно "поправился" - криптовалюта получила около 90% роста, но это оказалось лишь манипуляцией, и токен потерял 50% цены всего за один шаг на крипторынке, так что, его сложно назвать самым лучшим.

Далее идёт Digibytes, который вырос на 70%. Это один из старейших токенов, поскольку на рынке он появился ещё в 2014 году, задолго до криптолихорадки. Впрочем, скорее всего, его рост - это результат очередного пампинга со стороны крупных инвесторов. Токен находится в ожидании срыва.

Kucoin вырос на 50%, но добрался лишь ближе к $3. Его недавно выгнали из Японии, так что у токена пока проблемы с вознаграждением майнеров, да ещё и происходит смена политики.

Loom Network, который занимается предоставлением платформы для разработки приложений. Он нацелен на рынок видеоигр, и смог успешно собрать около $250,000 с помощью программы по финансированию на Kickstarter. Компания должна разработать игру про зомби, и, скорее всего, это и привлекло инвесторов в к этому токену, в связи с чем он вырос на 37%.

Monaco, пока что, можно назвать самым лучшим токеном за минувшую неделю. На прошлой неделе, он также был в числе самых сильных токенов, а сейчас, скорее всего, это единственный игрок на рынке, который успешно сотрудничает с VISA. Сейчас организация проводит ребрендинг, и приобрела популярный домен Crypto.com. Токен вырос почти на 30%. 

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