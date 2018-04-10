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Автор Никита Лисицын

Прогноз цены Ripple: ещё чуть-чуть и $1

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Третьей самой большой по своей рыночной капитализации ($18.9 миллиардов, согласно данным CoinMarketCap) криптовалюте, Ripple, удалось подхватить общие настроения рынка в январе этого года и побить собственный рекорд, достигнув максимума цены в районе $3.00. Затем, Ripple продолжил движение вверх, к заветным $4.00, однако, весь рынок серьёзно упал, а последствия этого падения мы наблюдаем до сих пор.

Впрочем, это не удивительно для волатильного крипторынка. Цена токенов может меняться и переходить из "зелёного" в "красное" многократно в течение лишь одного дня. Ripple — не исключение. На данный момент, его цена колеблется на уровне $0.50, пытаясь преодолеть несколько барьеров сверху. Однако, учитывая уникальную маркетинговую стратегию Ripple, а также ряд других его особенностей, от которых будет зависеть сила тренда, можно сказать, что для роста этому токену потребуются очень хорошие новости. Как раз такие новости появились недавно, вместе с официальными анонсами от команды разработчиков. В связи с этим, цена XRP очень скоро может достигнуть $1.00.

Ранее, в январе, исполнительный директор в компании Ripple, Брэд Гарлингхаус, не углубляясь в детали заявил, что Ripple заключают договор с одной очень известной системой денежных переводов. Этот анонс мог дать сообществу обширную почву для размышлений. Пользователи терялись в догадках: будет ли это Western Union, или же MoneyGram.

С другой стороны, цена XRP очень сильно зависит ещё и от настроений в сообществе. Так, например, можно вспомнить о том, что криптобиржа Coinbase сознательно избегает размещения токена в своих списках для живой торговли. Как мы могли наблюдать, Ripple очень сильно упал в цене за последние 3 месяца, однако, упомянутое выше сотрудничество может принести ему огромную пользу в перспективном развитии, поскольку команда Ripple активно занимается наращиванием физической ценности токена.

Одним из наиболее важных шагов на пути к успеху Ripple можно назвать разработку алгоритма Cobalt, который ранее был представлен Итаном МакБраугом — одним из сотрудников компании, а также выдающимся криптоархитектором. Официальное заявление об интеграции алгоритма было сделано командой разработчиков Ripple ещё 27 марта 2018 года.

Суть алгоритма заключается в том, что он значительно снижает время трансграничных транзакций — до 1 секунды. Напомним, что ранее, подобные транзакции у Ripple занимали почти 4 секунды. Таким образом, алгоритм Cobalt оптимизирует сеть Ripple практически на 75%.

На данный момент, скорость обработки транзакций XRP стала выше, чем даже у Visa. XRP обрабатывает 50,000 транзакций в секунду, в то время как у Visa этот показатель составляет лишь 24,000.

Ripple, стартап из Сан-Франциско, анонсировал также сотрудничество с другим проектом — Hyperledger. Hyperledger — это проект, ведущий разработку открытого кода, который должен будет в будущем затронуть весь Интернет ценностей (Internet of Value).

Благодаря такому сотрудничеству, Ripple сможет ещё больше изменить технологию блокчейн, поскольку они получат доступ к алгоритму ILP, который компания уже активно модифицирует для достижения более высокой скорости совершения операций в сети.

Таким образом, как только на рынке закончится массивная распродажа и медведи немного ослабнут, пользователи XRP могут ожидать повышения цены токена, как результата проведённых командой Ripple изменений в криптовалюте. По мнению аналитиков, цена XRP в скором времени сможет достичь минимум отметки в $1.00.

Темы инвестиции криптовалюты биржа криптовалют
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