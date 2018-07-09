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Автор Никита Лисицын

Electroneum возвращается к ASIC

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Мобильная криптовалюта Electroneum (ETN), встретив определённые трудности с обработкой блоков, теперь снова обращается к майнингу с помощью устройств ASIC, что возвращает майнеров в игру.

Electroneum возвращается к ASIC. 389246.jpeg

Electroneum - это проект, продуктом которого является одноимённый токен с тикером ETN. Основной платформой для данной криптовалюты являются смартфоны, которые постепенно заменяют лэптопы и персональные компьютеры, но недавно произведённые в блокчейне разработчиками изменения, сделали возврат к процедуре майнинга с помощью ASIC-устройств необходимой мерой.

Многие пользователи Electroneum, естественно, этому были не рады, что было заметно в их реакции на официальный анонс, состоявшийся на странице проекта в социальных сетях. Напомним, что несколькими неделями ранее, команда уже модифицировала блокчейн с помощью хардфорка, чтобы закрыть возможность майнинга криптовалюты ETN с помощью ASIC, предоставив пользователям более дешёвую и доступную альтернативу в виде GPU (графических карт).

Основная проблема, которая и привела к реализации данного решения (возврату к ASIC-майнингу) заключается в том, что сеть Electroneum имела крайне низкую пропускную способность и нестабильный алгоритм, в связи с чем пользователям приходилось ожидать обработки блоков транзакций днями, потому что мощностей майнеров на GPU персональных компьютеров было недостаточно.

В далёком прошлом, в самом начале своего пути, криптовалюта встретила ASIC с огромным энтузиазмом, а команда разработчиков заявила, что эти устройства также активно стимулировали рост биткоина.

Сейчас многие представленные на рынке токены также имеют оптимистичный настрой к этим устройствам, а сами платформы многочисленных криптовалют с удовольствием могут стать настоящим майнинг-Клондайком, поскольку их разработчики убеждены в том, что за ASIC-майнерами стоит будущее, а эта технология медленно, но верно, вытесняет альтернативные способы добычи криптовалют (такие, как GPU-майнинг), имеющие значительно более низкий хэшрейт.

Прошлой осенью, команда разработчиков Electroneum даже оптимизировала код платформы токена ETN, чтобы облегчить процедуру майнинга на ASIC-устройствах. Тем не менее, последующее решение команды разработчиков о запрете майнинга на ASIC и изменение кода в пользу микротранзакций хотя и выглядело довольно странно, но всё же было принято сообществом.

Стоит отметить и тот факт, что впоследствии хэшрейт Electroneum совсем не изменился, а возросла лишь сложность майнинга, что вполне могло стать причиной значительного снижения пропускной способности сети. На данный момент пока неясно, сколько именно ASIC-устройств занимаются майнингом токена Electroneum, и не изменится ли их количество в меньшую сторону, в связи с повысившейся сложностью добычи ETN.

Известно, что сложность майнинга токена снова возросла и, скорее всего, несколько ASIC-майнеров даже вернулись в сеть. Теперь, электронный кошелёк KuCoin снова находится на техническом обслуживании, а в мобильном приложении наблюдается отставание транзакций.

Цена токена ETN, в настоящее время, остаётся в довольно низком положении, и несмотря на рост в 20%, произошедший на прошлой неделе, токен снова просел. На момент написания данной статьи, ETN потерял 8% от своей цены за прошедшие 24 часа и теперь он торгуется на отметке в $0.012.

По наиболее оптимистичным прогнозам, токен Electroneum должен вырасти до нескольких долларов за монету, но пока что, оборот токена очень низок, и недостаток энтузиазма по отношению к данной криптовалюте руководит инвесторским интересом.

Возможно, положительно на росте цены Electroneum скажется разработка кошелька для iOS-устройств, который уже сейчас доступен для закрытого бета-теста. Этот шаг должен привлечь более широкую аудиторию, но в то же время, некоторые члены криптосообщества, наоборот, полагают, что ETN никогда не будет воспринят пользователями Apple, особенно учитывая тот факт, что ранее, компания уже выразила своё негативное отношение к майнингу на её мобильных устройствах.

Впрочем, пока что приложение всё ещё доступно в App-store для бета-теста. 

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