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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Биткоин долгое время находился в отклонённом положении. В неудобное положение он попал сразу же после того, как достиг $8,500. Токен номер один потерял уже почти четверть своей цены и, по всей видимости, обороты теперь набирает медвежий тренд, в связи с чем биткоин начинает проваливаться за критические технические опоры. Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложить рассмотрение дела VanEck SolidX Bitcoin Trust добавило негативных настроений на рынок, и теперь спекуляция и технический трейдинг вышли на первый план.

24-часовой график пары BTC/USD

Пара BTC/USD, на момент написания данной статьи, торгуется у отметки $6,480, в то время как за азиатскую торговую сессию она достигла минимума в $6,395. Впрочем, краткосрочный прогноз выглядит довольно неутешительно, и токен вряд ли сможет что-то предпринять до того, как достигнет $6,700. Точка пивот за месяц с поддержкой 1 и нижняя отметка цены за 4 часа держатся на уровне $6,350, а нижняя отметка цены за месяц — $6,100. При потере данных опор, токен может укатиться за $6,000, где должны появиться новые заказы на покупку токена.

Если рассматривать сценарий на рост токена, то первым барьером сразу же выступит уровень $6,560, который поддерживает высшая отметка цены за 1 час, а также точка пивот за 24 часа с поддержкой 1. Выше идёт уже упомянутый барьер на $6,700, который поддерживают точка пивот за неделю с поддержкой 2 и нижняя отметка цены за 24 часа.

Чуть выше видно очередное препятствие — $6,800, где токен могут остановить 38.2% Fib и SMA100 за 15 минут. Более сложная зона — $7,000, где находится 61.8% Fib и SMA100 за 1 час, SMA5 за 24 часа, точка пивот за 24 часа с сопротивлением 1 и точка пивот за неделю с поддержкой 1.

24-часовой график пары ETH/USD

Второй по капитализации токен, на момент написания данной статьи, торгуется у $369, упав за 24 часа почти на 10%, и на 2.5% с начала этого дня. Продолжительное движение ниже $400 делает прогноз с уклоном в сторону медведей, так что дальнейшие просадки будут крайне вероятны.

Ниже текущей цены, первой точкой поддержки может выступить $350, которую формируют точка пивот за месяц с поддержкой 2, точка пивот за неделю с поддержкой 2 и линия Боллинджера за 1 час нижняя.

Точка пивот за 24 часа с поддержкой 2 оберегает $346, а следующая опора находится лишь на $320, где также можно найти точку пивот за 24 часа с поддержкой 3.

Если рассматривать сценарий на рост, то первым барьером будет $388, где находится целый пучок технических индикаторов:

Линия Боллинджера за 24 часа нижняя, 38.2% Fib, SMA4 за 4 часа и точка пивот за неделю с поддержкой 1.

На подходе к $400 токен ожидают: SMA100 за 15 минут, SMA200 за 15 минут, SMA50 за 1 час, нижняя отметка цены за месяц и за неделю.

24-часовой график пары XRP/USD

XRP с треском провалился ниже $0.35, попав в затяжной медвежий тренд. Третий по капитализации токен на рынке упал на 15% за 24 часа и на 7% с начала сегодняшнего дня. За коллапсом токена может стоять массивный заказ на продажу 10 миллионов монет.

Ниже текущей цены у токена почти нет прочных точек опоры. Первая позиция, на которой падение токена может замедлиться, находится на $0.3250, там же где и точка пивот за 24 часа с поддержкой 3. Пробитие этого барьера не принесёт токену ничего хорошего.

Если же Ripple начнёт карабкаться вверх, то первое сопротивление он встретит на $0.3650, где скопились несколько технических индикаторов, вроде точки пивот за месяц с поддержкой 2, точки пивот за 24 часа с поддержкой 1, линии Боллинджера за 4 часа нижней и SMA50 за 15 минут.

Движение за $0.4 может нивелировать медвежье давление, хотя этот барьер для токена вряд ли будет простым: нижняя отметка цены за 24 часа, 23.6% Fib за 24 часа, линия Боллинджера за 1 час средняя, точка пивот за неделю с поддержкой 3, а также SMA100 за 15 минут надёжно удерживают эту позицию.

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