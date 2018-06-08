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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Главные криптовалюты на рынке в данный момент пребывают в состоянии покоя. Биткоин и Ethereum всё ещё держатся выше линий тренда, которые им удалось пробить ещё вчера, и только Ripple не удалось повторить успех своих собратьев — токен отрикошетил от линии тренда и теперь начал медленно, но верно, ползти вниз по наклонной.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Скорее всего, текущее положение дел очень скоро сменится на негативный сценарий: биткоин и Ethereum могут потерять свои опоры и снова окунуться с головой в медвежий тренд.

4-часовой график пары BTC/USD

Со вчерашнего дня биткоин отклоняется вниз. Напомним, что вчера токену удалось пробить медвежью линию сопротивления. Это крайне некомфортная ситуация для трейдеров и инвесторов, поскольку пара BTC/USD теперь развивает новый технологический сценарий, по которому ему нужно смело и уверенно занимать новые позиции, однако текущее поведение цены лишь показывает нам, что быки на рынке по-прежнему спят, в связи с чем цена лишь пробивает занятые точки.

Вероятнее всего, этот сценарий будет развиваться, в связи с чем стоит отметить несколько ключевых позиций для токена снизу. Первой важной опорой для биткоина станет уровень на $7,599, где проходит 50-EMA, на этом же уровне зафиксирована и пробитая ранее линия тренда, которая теперь вполне может стать прочной опорой. Чуть ниже мы можем наблюдать линию 100-SMA, закрепившуюся около $7,521. Далее, если токен продолжит падение, ситуация значительно ухудшится и его ждёт очень неблагоприятный краткосрочный медвежий тренд. Впрочем, такого нам стоит ожидать лишь после пробития токеном установленного дна на $7,400.

Впрочем, если каким-то образом биткоину всё же удастся инициировать рост, он встретит первый барьер на уровне в $7,680. Следующий барьер расположен там, где проходит 200-SMA, хотя эта область уже значительно поднялась и теперь может быть встречена на $8,080. В краткосрочной перспективе токену вряд ли удастся добраться так высоко, поскольку эта скользящая средняя — довольно жёсткое препятствие на пути к росту токена.

Индикатор MACD у биткоина всё ещё пребывает в бычьей зоне, хотя и начинает демонстрировать условно медвежий профиль, что довольно точно отражает текущее поведение цены.

Индекс направленного движения показывает сильную связь между продажами и покупками. Обе силы находятся ниже 20, что демонстрирует силу тренда, хотя контроль потихоньку перехватывают именно продажи. ADX падает, что говорит о том, что у биткоина пока нет никакого тренда.

4-часовой график пары ETH/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Ethereum демонстрирует схожую ситуацию, хотя этому токену всё же удалось встретить довольно прочную опору на уровне, где проходит 50-EMA, которая продвинулась дальше, чем у биткоина, и теперь находится выше линии тренда. В любом случае, у ETH/USD пока ещё есть довольно серьёзный риск потерять даже такую прочную опору. Скорее всего, токен откатится до 100-SMA, которая зафиксировалась ниже линии тренда — это ярко выраженный медвежий профиль.

Таким образом, если токен начнёт падать, то первой встреченной им опорой будет выше упомянутая 50-EMA, расположенная на $695, за ней — $594. Если токен потеряет и эту позицию, то пара ETH/USD вернётся к медвежьему сценарию, из-за чего ей придётся откатиться до последней опоры — $565.

Если рассматривать положительный сценарий, то сверху токен ждёт остановка на полпути к 200-SMA, расположенная на $620, затем, как мы уже сказали, его будет ждать скользящая средняя, проходящая на уровне в $649. Можно заглянуть ещё дальше, и мы увидим ключевую точку сопротивления — $659, хотя, скорее всего, она так и останется "потолком", поскольку 200-SMA — тот барьер, который токен вряд ли сможет пробить.

Индикатор MACD на 4-часовом графике показывает горизонтальное движение.

Индекс направленного движения показывает небольшой уклон в сторону повышения продаж, которые теперь торгуются выше 20, что говорит о силе тренда. Покупки, несмотря на небольшой разрыв, не могут выйти за этот предел, что говорит о слабости тренда. ADX падает, что это подтверждает.

4-часовой график пары XRP/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Вчера мы уже говорили о том, что у Ripple дела идут куда лучше, чем у его конкурентов, подчёркивая близость 200-SMA (довольно прочного барьера) и отдалённость ключевых точек опоры на 50-EMA и 100-SMA. Сегодня, этот технический профиль откатил токен обратно к 50-EMA, где его ждут медведи. Так что, в краткосрочной перспективе тренд Ripple вряд ли успеет смениться на бычий.

Первой поддержкой снизу для XRP выступит точка у $0.664. Ещё ниже его ждёт 50-EMA, проходящая у $0.655. До этого порога ущерб для бычьего тренда ещё может быть лимитирован, однако, как только токен потеряет и эту позицию, он упадёт до 100-SMA, проходящую на уровне в $0.63. Уже там дела у токена станут ощутимо хуже.

Если же токен начнёт расти, то для поддержки бычьего тренда ему придётся добраться до "потолка", расположенного у $0.69. До тех пор, он должен будет пробить 200-SMA на уровне в $0.6760, а затем и ещё один барьер — $0.68. Всё это — очень важные точки, так что у быков на рынке XRP будет очень много тяжёлой работы.

Индикатор MACD пробил горизонтальный профиль и устремился вниз. Прежде чем попасть в лапы к медведям, он встретит опору на линии сопротивления. Скорее всего, взятый сегодня медвежий уклон останется у токена и на выходных.

Индекс направленного движения демонстрирует преимущество продаж на рынке, впервые с 29 мая, когда пара XRP/USD торговалась у $0.55. Впрочем, обе силы пока находятся выше 20. ADX немного просел, остановившись около 19.8. Это условно медвежий сценарий.

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