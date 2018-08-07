Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Биткоин буквально приклеился к $7,000. Цифровой актив восстановился от просадок, которые он ощутил вчера, в понедельник, и которые увели его до $6,840. Сейчас, на момент написания данной статьи, токен оценивается в $7,060. Однако, радоваться, всё же, пока рано, поскольку поступательное движение у токена всё ещё слабое, хотя и сам крипторынок вряд ли намерен опускать цену дальше, вся ситуация говорит о том, что индустрии нужны новые триггеры. Одним из таких триггеров вполне может стать решение комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении VanEck SolidX Bitcoin. Рассмотрение этого дела назначено на 10 августа.

24-часовой график пары BTC/USD

Пара восстановилась от просадок, которые происходили в понедельник, в связи с чем токену удалось установить очень сильную техническую опору, которая может предотвратить следующее движение вниз. Впрочем, быки, возможно, оттого и не толкают цену вверх, наблюдая огромное скопление технических барьеров.

Первая точка сопротивления находится на $7,050, так как на ней сосредоточены несколько технических индикаторов:

SMA200 за 15 минут, SMA100 за 15 минут, высшая отметка цены за 15 минут, 61.8% Fib за месяц, линия Боллинджера за 1 час нижняя, SMA10 за 4 часа, SMA5 за 15 минут, SMA50 за 1 час, линия Боллинджера за 15 минут верхняя, точка пивот за неделю с поддержкой 1, и 61.8% Fib за 24 часа.

Следом идёт зона у $7,300, которую подпитывает точка пивот за 24 часа с сопротивлением 2, а также нижняя отметка цены за прошлую неделю. При её зачистке, токен может вырасти до $7,500, где находится точка пивот за 24 часа с сопротивлением 3, SMA50 за 4 часа и SMA200 за 1 час.

Линия Боллинджера за 24 часа средняя, а также 38.2% Fib за неделю охраняют зону $7,700.

Сразу же под текущей ценой, мы имеем 38.2% Fib за 24 часа, SMA10 за 1 час, SMA5 за 1 час, SMA5 за 4 часа, SMA10 за 15 минут, SMA50 за 15 минут, линию Боллинджера за 1 час среднюю, 23.6% Fib за 24 часа, SMA50 за 24 часа, SMA10 за 1 час, и SMA100 за 15 минут.

Ещё ниже, токен ждёт череда слабых, промежуточных опор: $6,750, затем $6,650, и, наконец, $6,400.

24-часовой график пары ETH/USD

Второй по объёму рыночной капитализации токен торгуется у $409, почти не изменившись за 24 часа. Данный токен надёжно закрепился выше $400, но он зажат в коридоре между сильной поддержкой снизу, и сильными барьерами сверху, хотя именно барьеры выглядят немного слабее, чем опоры, а потому, токен может пойти по пути наименьшего сопротивления — вверх.

Самые сильные опоры, скопившиеся у $400, имеют следующие технические индикаторы:

SMA50 за 15 минут, SMA100 за 1 час, SMA100 за 15 минут, SMA5 за 4 часа, SMA5 за 1 час, SMA50 за 1 час, SMA200 за 15 минут, SMA10 за 15 минут. При зачистке данной опоры, токен прейдёт ко второй, которую оберегают две точки пивот — за 24 часа с с поддержкой 2 и за месяц с поддержкой 1.

Ещё ниже находится крайняя опора, которую укрепили: точка пивот за неделю с поддержкой 1, и точка пивот за 24 часа с поддержкой 3. За этой опорой ($385) уже нет ни одной сильной для токена области.

Самая ближняя точка сопротивления также включает в себя ряд сложных индикаторов: нижняя отметка цены за 4 часа, за 1 час, за 15 минут, линию Боллинджера за 15 минут верхнюю, SMA5 за 24 часа, высшую отметку цены за 24 часа, а также точку пивот за 24 часа с сопротивлением 1.

На подходе к $430 мы можем наблюдать SMA10 за 24 часа, и на подходе к $440 — 23.6% Fib за месяц.

24-часовой график пары XRP/USD

Ripple, за минувшие 24 часа, упал на 4%, и теперь, на момент написания данной статьи, он торгуется у $0.4090. Третий самый крупный токен провалился ниже нескольких важных точек опоры, что создало ситуацию распродажи. В настоящий момент, токен не намерен расти вверх, поскольку там его ждут твёрдые барьеры, в то время как путь вниз абсолютно свободен.

Ниже текущей цены, мы можем наблюдать первую слабую точку опоры, которая находится у $0.4070. Она была создана скоплением таких технических индикаторов, как линия Боллинджера за 15 минут нижняя, точка пивот за неделю с поддержкой 2, нижняя отметка цены за 1 час и за 4 часа. Следом идёт очередная опора, расположенная у $0.40, и её подкрепляет точка пивот за месяц с поддержкой 1, а также точка пивот за 24 часа с поддержкой 1.

Ещё ниже мы видим точку пивот за неделю с поддержкой 3, которая расположена у $0.3850, а также точку пивот за 24 часа с поддержкой 3 у $0.3650.

Путь вверх у токена гораздо более тернистый, поскольку там наблюдается скопление очень сильных индикаторов, вплоть до $0.4650. Именно эта цена и является критической целью для быков, если таковые появятся, на краткосрочную перспективу. Итак, индикаторы:

Линия Боллинджера за 1 час нижняя, SMA5 за 4 часа, 38.2% Fib за 24 часа, линия Боллинджера за 24 часа нижняя — всё это находится у $0.4250. Следом идут 23.6% Fib за месяц и линия Боллинджера за 24 часа верхняя, расположенные у $0.45.

При зачистке этих точек, токен может предпринять очередной скачок до $0.46, где его будет ждать высшая отметка цены за неделю, а также 38.2% Fib за месяц.