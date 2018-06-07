Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Биткоин и Ethereum пробили ключевые верхние барьеры за азиатскую сессию без особых проблем. Впрочем, пока ещё слишком рано говорить о том, что криптовалюты восстановились, поскольку крипторынок ещё крепко сидит в медвежьих тисках.

Впрочем, прямо сейчас цены начинают медленно расти, на графиках видно, что активизировались бычьи сигналы, так что технический сеттинг у токенов пока что довольно многообещающий.

Ripple удалось выйти за линию тренда, добравшись до того места, где проходит 200-SMA. Это также довольно важный знак, поскольку это может говорить нам о зарождении сильного тренда, хотя пока что ещё рано делать какие-либо выводы.

4-часовой график пары BTC/USD

Биткоин смог выйти за линию тренда за время азиатской сессии, тем самым сменив среду с полностью медвежьей на бычью. Пара BTC/USD прошла барьер на $7,650, за первый же скачок взяв $7,748.

Если рассматривать дальнейший рост токена, то можно сказать, что первым серьёзным испытанием для него может стать отметка в $7,850, а вторым — $8,190 (там же проходит 200-SMA). Пройти даже за первый барьер биткоину будет непросто, однако пара BTC/USD, скорее всего, сможет удержать текущий темп, быки немного ей помогут, так что, наиболее вероятно, что уже скоро биткоин пройдёт и это препятствие.

Если рассматривать негативный сценарий, то первой опорой для биткоина вполне может выступить только что пробитая тренд-линия, проходящая на уровне $7,630. Однако, силу опор могут нивелировать проходящие под линией тренда 50-EMA и 100-SMA. Они расположены на отметках в $7,565 и $7,579, соответственно. Пробитие обоих барьеров может сигнализировать начало медвежьего тренда, так что на эти точки стоит обратить особое внимание.

Индикатор MACD у биткоина также "выпрыгнул" за линию сопротивления, набираясь сил для нового бычьего тренда. Движение MACD демонстрирует бычий потенциал.

Индекс направленного движения у биткоина также подтверждает намерения MACD выйти к быкам, демонстрируя снижение активности продаж. Покупки пока ещё не растут, так что стоит подождать и посмотреть, как изменится ситуация, потому что быки уже не за горами.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum пребывает примерно в схожих условиях, что и биткоин. Он также пробил линию тренда во время азиатской сессии, закрепившись на $604, хотя это также довольно нестабильная позиция и токену надо скакнуть вверх.

Первой серьёзной целью для растущего ETH выступит отметка в $620, на которой он сможет довольно прочно закрепиться и уже от неё предпринять попытку очередного прыжка, нацелившись уже на позицию 200-SMA, где проходит стартовая линия бычьего тренда. Чуть выше мы можем наблюдать ещё один барьер — на $660.

В случае негативного тренда, Ethereum окажется в таком же хрупком положении, как и биткоин, хотя у ETH есть довольно прочная опора, расположенная на $600. Чуть ниже проходят 50-EMA и 200-SMA, на отметках в $590 и $596, соответственно.

Индикатор MACD у Ethereum за 4 часа также демонстрирует бычий профиль, практически горизонтальный и неспособный держаться выше средней линии. Такое его поведение оставляет некоторые сомнения о том, как будет меняться цена ETH/USD в ближайшее время. Стоит понаблюдать за этим показателем.

Индекс направленного движения у Ethereum говорит о том, что покупки и продажи находятся практически в равенстве. ADX немного упал, так что теперь будет довольно интересно посмотреть за тем, как линия тренда поползёт вверх, повышая силу покупок, хотя это и будет идеальным сценарием развития событий.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple смог выполнить двойной стандарт, закрывшись выше 200-SMA и линии тренда. Хотя пара XRP/USD и отреагировала на движение рынка значительно позже, чем главные токены, но зато теперь XRP имеет поистине наполеоновские планы.

Впрочем, ситуация у Ripple довольно сложная, хотя и со своими плюсами: он гораздо ближе к территории, откуда начинается бычий тренд, чем остальные токены. Сложности добавляет 200-SMA, которая тянет токен вниз. Только очень резкий скачок может помочь ему выбраться из такого положения.

Итак, первой важной целью для токена будет прыжок от 200-SMA и закрепление выше точки в $0.7060, которая пока является барьером для XRP. Ещё выше, токен встретит очередное сопротивление уже на уровне в $0.7677, который, скорее всего, сможет поддержать Ripple в стремлении уйти как можно дальше вверх от 200-SMA.

В случае негативного развития событий, токен, скорее всего, провалится за 200-SMA и ударится о первую опору, расположенную на уровне в $0.678. Чуть ниже он сможет встретить ещё одну — $0.665. А 50-EMA и 100-SMA уже находятся довольно далеко — на уровнях в $0.655 и $0.627, соответственно.

Индикатор MACD у Ripple демонстрирует то же поведение, что и у Ethereum. Его структура пока довольно плоская, движение горизонтальное, и он также неспособен оставаться выше линии равновесия. Впрочем, у него есть бычий потенциал, а потому следует посмотреть за тем, как будут развиваться события в краткосрочной перспективе.

Индекс направленного движения показывает, что покупки медленно растут, а за ними следуют и продажи. ADX всё ещё направлен вниз, хотя пока что он находится на уровнях, демонстрирующих довольно высокую силу тренда.