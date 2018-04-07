Dentacoin - «Зубная Фея» на Блокчейне

Сектор здравоохранения хранит в себе огромные возможности для blockchain-технологий. Не удивительно, что стоматология, имеющая в ежегодном обороте более 500 миллиардов долларов, не остается в стороне.

Команда из Нидерландов, в 2017 году, представила Dentacoin (DCN) — цифровую криптовалюту, базирующуюся на блокчейне Ethereum, которая предназначена для использования в стоматологической индустрии. С помощью токенов, клиенты могут оплачивать стоматологические услуги, а сам проект предполагает объединение всех стоматологов и пациентов в единое сообщество, с формированием независимой децентрализованной базы отзывов о работе клиник. В настоящее время альткоин активно торгуется на одиннадцати биржах и принимается к оплате в клиниках из 13 стран мира.

Платформа: Ethereum

Токен: Dentacoin (DCN) — стандарт ERC20

Выведен на биржи: HitBTC, Cryptopia, Coinexchange, IDEX, CoinFalcon, BuyUcoin, IDAX, UPcoin, EtherDelta, Mercatox и Coinexchange.

Капитализация (на момент написания): $87,407,254

В обороте: 325226613094 (1963173416169)

Cайт проекта: dentacoin.com

Преимущества проекта

1. Децентрализованная торговая платформа с возможностью выгодной покупки стоматологического оборудования, лекарств и оплаты услуг стоматологов;

2. Снижение расходов на рекламу стоматологических центров, путем ведения единой базы отзывов от пациентов;

3. Платформа маркетинговых исследований DentaVox Research (исследование рынка на основе данных предоставленных пациентами с возможностью вознаграждения за представленные сведения);

4. Поддержка мобильного приложения для контроля за здоровьем зубов и формирования здоровых привычек — DentaCare Mobile;

5. Текущий охват — более 100 000 участников проекта по всему миру;

6. Растущий охват — 600 миллионов человек (дантисты и потенциальные пациенты);

7. На данный момент более 20 000 инвесторов со всего мира;

8. Закрытая база данных медицинской документации;

9. Капитализация — 87 млн. $ (на момент публикации)

10. Токен уже принимается в качестве официального способа оплаты в 21 стоматологической сетевой клинике в США, Австралии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Венгрии, Болгарии, Сербии, Малайзии, Фиджи, Тайване, Индии, Пакистане; Действующие партнерские контраткы с Arklign — цифровая лаборатория в Сан-Хосе, штат Калифорния; PCP Dental Recruitment в Лондоне, Великобритания; Bredent dental Implant производитель из Германии; Dentamed, международный поставщик стоматологических материалов, Floss Bar, NY, США.

Команда проекта

В настоящее время в проекте задействованы более 200 специалистов со всего мира.

Профессор Димитар Димитракиев — основатель проекта, преподаватель университета с 27-летним опытом работы на финансовых рынках. Член IEEE Computational Intelligence Society.

Филипп Грензебач — соучредитель, главный экономический и бизнес-разработчик проекта.

Джереми Грензебач — соучредитель, а также разработчик ядра платформы. Ранее замечен в работе над проектами Waves, Zcash, Status, Byteball и др.

С основными лицами проекта можно ознакомиться на сайте Dentacoin.

Конкуреренция

Несмотря на то, что проект был запущен более года назад, он остается лидером в своем сегменте. На данный момент ближайшими конкурентами являются DentalFix и Dentix, но они серьезно отстают в процессе разработки платформ.

Экономическое заключение

На момент публикации материала, токен торгуется на отметке $ 0.000268758. Как и весь рынок, он находится в просадке. С учетом капитализации, скорости расширения списка новых клиник, принимающих токен в качестве оплаты (январь 2018 года — 13 новых клиник в США, 7 в Европе; февраль — 2 клиники в Сербии и Пакистане; март — 2 клиники в Нидерландах), а также партнерских контрактов, заключенных только за первый квартал этого года, можно прогнозировать дальнейшее увеличение стоимости Dentacoin в ближайший календарный год. Поскольку ценность токена пропорциональна количеству участников в системе, за счет скорости роста сети, проект получает рекордные 9 из 10 с точки зрения инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу.