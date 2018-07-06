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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Крипторынок почти целую неделю опять находился в просадках различной интенсивности, особенно, за последние несколько часов, что только добавило давления на и без того хрупкое доверие инвесторов, которое пошатнулось за последние торговые сессии.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP. 389175.jpeg

На момент написания этой статьи, пара BTC/USD торгуется в районе $6,514. Токену удалось достичь EMA50. С течением времени, скользящие средние подбираются всё ближе друг к другу, но цена, которая должна себя вести реактивно на это, пока не пришла в гармонию с техническими показателями.

В таких случаях, в принципе, вполне обычно, что волатильность токенов растёт, особенно учитывая, что трейдинг-системы (вне зависимости от уровня их автоматизации), продолжают посылать довольно противоречивые сигналы, постоянно меняющие своё направление.

Сейчас определённо не лучшее время, когда на крипторынок стоит выйти начинающим трейдерам, поскольку они вряд ли смогут успешно играть при текущем поведении рынка.

Лучшим решением сейчас будет дождаться установления криптовалютами ключевых уровней, поскольку ценам нужно определиться.

Тем не менее, если биткоин начнёт падать, то первым медвежьим сигналом сейчас станет потеря EMA50, которая расположена на $6,450, а за ней - ещё один, второй сигнал, который проходит у отметки в $6,342, где трейдерам нужно быть внимательнее, поскольку отсюда медвежье напряжение будет расти.

Ещё ниже, нужно обращать внимание на два уровня - $6,144, и $6,000. Если биткоин потеряет последний из них, то инвесторам на время придётся отказаться от мыслей о восстановлении цены.

Индикатор MACD на 4-часовом графике демонстрирует небольшой уклон с намерением коснуться нулевой линии. Ценная информация появится только после того, как произойдёт скрещивание MACD и нейтральной линии.

Что же касается индекса направленного движения, то здесь мы можем наблюдать преимущественно продажи, которые повысили своё присутствие за счёт отступивших, за время последних торговых сессий, покупок. Здесь сказывается недостаток доверия со стороны инвесторов. Пока что, над биткоином нависают чёрные тучи.

4-часовой график пары ETH/USD

В случае с Ethereum, ситуация, в принципе, аналогичная биткоину. На момент написания данной статьи, пара ETH/USD торгуется на уровне $460, на пару центов ниже уровня в $461, который бы сигнализировал об успешном взятии $460, которые ещё недавно были барьером для токена.

Если ETH не удастся подняться выше $461, то он, скорее всего, откатится вниз, до $440, а если токен всё же предпримет рост, то он может подняться вплоть до минимальных значений мая, откуда начнётся очередная коррекция цены и, возможно, краткосрочный медвежий сценарий.

При покорении вершин, токену стоит нацелится на EMA50 и SMA100, которые расположены выше $470. С этой точки начнётся довольно просторный коридор, вплоть до $484. Уже с этой позиции, токен сможет предпринять попытку на пробитие SMA200, которая проходит на $500.

Если вдруг Ethereum сможет пробить $500, то может начаться бычий тренд, хотя и не без последующей коррекции.

Индикатор MACD двигается строго вниз, хотя пока довольно близко к нулевой линии, намного ближе чем у биткоина. Поэтому, Ethereum в будущем сможет дать больше информации о своих намерениях.

Индекс направленного движения демонстрирует, что покупки откатились довольно быстро, и рынок захватили продажи. Страх пока тоже руководит движениями Ethereum.

4-часовой график пары XRP/USD

Поведение Ripple разительно отличается от того, что мы наблюдаем у криптокоролей. Сильнейшие просадки поставили пару XRP/USD в довольно деликатное положение. Потеря EMA50 и SMA100, которые токен едва покорил - плохой знак с любой стороны.

На момент написания данной статьи, токен торгуется у отметки в $0.4669, пытаясь снова установить опору. Если XRP/USD не сможет восстановиться, то он очень скоро откатится до $0.44, где проходит довольно сильная линия поддержки.

Потеряв эту точку, токен откатится до $0.427. Ниже $0.427 открывается чисто медвежий сценарий, войдя в который, у токена будет крайне мало шансов на восстановление.

Если рассматривать паттерн на рост, то токену сперва придётся повторно захватить EMA50 и SMA100, которые пока проходят около $0.485. Выше, открывается бычий канал вплоть до $0.52.

Индикатор MACD может рассказать многое о поведении Ripple. Пока что, из него можно выделить ярко выраженный негативный профиль, хотя показатель уже и достиг средней линии.

Индекс направленного движения также подтверждает текущий отрицательный тренд. Покупки значительно снизили свою активность, хотя и имели довольно сильное преимущество ещё в начале этой недели. 

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