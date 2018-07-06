Ethereum Classic растёт вопреки рынку

Всю неделю мы наблюдали на рынке бурные изменения цен: отрицательные движения сменялись внезапным ростом, который, в свою очередь, тоже корректировался. Вот и сегодняшний день для криптовалют явно не задался.

Многие аналитики связывают вновь возникшие просадки с приближением выходных, поскольку обычно, за уик-энд ситуация на крипторынке значительно ухудшается. Тем не менее, посреди всеобщих волнений и падающих цен, выделяется один альткоин, который уверенно идёт против течения. Речь идёт об Ethereum Classic (ETC), который смело выбрал свой собственный путь вопреки общей тенденции.

Конечно, Ethereum Classic достаточно сложно заметить, поскольку это не очень известный альткоин, особенно в сравнении с его конкурентами, однако, именно его поведение должно сейчас привлечь инвесторское внимание.

По крайней мере, одно можно сказать точно: Ethereum Classic - это, пока что, единственный альткоин, которому удалось вырваться из сжавших рынок медвежьих тисков.

На момент написания данной статьи, токен Ethereum Classic оценивается в $17.55, а за прошедшие 24 часа ему удалось поднять 2.68%. Этот подъём, естественно, нельзя назвать чем-то особенным, но по сравнению со своими соседями, Ethereum Classic определённо проделал ощутимый путь по преодолению медвежьего давления.

Например, другой токен, Dash (DASH), на момент написания данной статьи, за прошедшие 24 часа потерял 4.35%, NEM (NEM) потерял 5.20%, Tron (TRX) упал на 7.42%, а VeChain (VEN) - на 8.44%. Таким образом, как вы уже могли заметить, все остальные альткоины стремительно падают, в то время, как ETC удаётся плыть против течения.

Аналитики считают, что у них есть ответ на вопрос о том, почему именно Ethereum Classic движется в противоположном направлении. Пока крипторынок испытывает давление от медведей, рост отдельно взятой монеты - это довольно-таки редкое явление.

Итак, основной причиной роста Ethereum Classic, по мнению экспертов, является главное событие для токена - его размещение в списке криптобиржи Coinbase, что вызвало умеренный ажиотаж вокруг данной криптовалюты, и могло спровоцировать его рост в сложный для остального рынка период.

Само руководство Coinbase также подтвердило информацию касательно вымещения токена Ethereum Classic в списки своей платформы, однако, когда именно монета станет доступна для трейдинга на ней - неясно.

В криптосообществе существует мнение, что токен будет открыт уже в течение июля, а сами Coinbase должны будет заранее указать точную дату и время, когда Ethereum Classic станет полностью доступен. Впрочем, пока что, от Coinbase не поступало никакой информации, и пользователям остаётся лишь ждать.

Размещение токена Ethereum Classic на такой крупной криптобирже, как Coinbase, должно привлечь больше крупных институциональных инвесторов к данной монете, поэтому, аналитики ожидают, что данный токен ощутимо вырастет в цене за очень короткий срок. Однако, уже сейчас спекуляция имеет место быть, и именно она, на наш взгляд, сейчас является решающим фактором, обеспечивающим рост цены Ethereum Classic даже во время всеобщего медвежьего давления.

Тем не менее, Ethereum Classic является лишь одним из криптоактивов, а потому, ему свойственна волатильность, и к любым прогнозам от любых аналитиков, касательно этого инструмента, стоит относиться с умом.