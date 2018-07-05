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Автор Никита Лисицын

Syscoin: подозрительная активность не связана с Binance

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Syscoin (SYS) - один из альткоинов, представленных в списке криптобиржи Binance. В минувший вторник, команда разработчиков данной криптовалюты заявила о появлении целой серии подозрительных паттернов в блокчейне.

Syscoin: подозрительная активность не связана с Binance. 389110.jpeg

После проведения тщательного расследования, компания наконец представила полное разъяснение странной ситуации:

"Блокчейн Syscoin не подвергался взлому, и в нём не происходили никакие махинации" - заявляет команда Syscoin в своём докладе для Hard Fork.

"То, что произошло во вторник, 3 июля, было обычным стечением обстоятельств, что сделало из довольно заурядной ситуации настоящую сенсацию, и это было лишним".

Впервые, на произошедший казус обратили внимание несколько пользователей сети, которые заметили, что система обработала блок данных с транзакциями, в которых приняло участие намного больше токенов, чем имеется в общем объёме Syscoin.

Это и вызвало массу подозрений, что блокчейн мог подвергнуться хакерской атаке. В то же время, было замечено, что 1 токен SYS оценивался на криптобирже Binance за 96 биткоинов (BTC) ($634,560, на момент написания этой статьи).

Учитывая то, насколько скоро произошли эти события, в сети появилось множество слухов, что происходит очередная спекуляция, однако, команда разработчиков Syscoin объясняет, что это совсем не так.

Сообщается, что повышенное количество токенов в блоке - это сбой программы распределения у майнеров. Более, чем неделю назад, Syscoin выпустили патч, который должен был исправить баг с расчётом вознаграждений для майнеров в головных узлах сети, а также на устройствах майнеров и в самом клиенте платформы.

Минувший вторник, 3 июля, был последней датой, до которой все участники сети должны были получить и установить обновление. Если же они этого не сделали к указанному сроку, им больше нельзя было майнить.

Крупные майнерские узлы, которые обновились до последней версии, установили более высокие комиссии, а узлы поменьше обрабатывали транзакции с минимальной комиссией. Это и вызвало ситуацию, когда сотни транзакций скопились в огромные блоки. Сами разработчики из Syscoin объяснили, что это довольно естественное поведение, и что в этой ситуации они не заметили ничего необычного.

Электронный кошелёк, на котором содержалось около 46 миллионов токенов SYS (принадлежащий Syscoin), начал в этот же период рассылать вознаграждения по запросам. Они проходили в блокчейне как неподтверждённые транзакции, а затем добавлялись к общему количеству токенов - что возможно и стало причиной появления двух самых больших блоков в блокчейне.

Именно тогда команда разработчиков Syscoin и решила попросить криптобиржи на время приостановить торговлю токенами SYS на их платформах. Bittrex и Poloniex отреагировали моментально, а в Binance попросили сначала разобраться с проблемой.

Команда Syscoin заявляет, что как только они выяснили, что природой возникшего подозрительного паттерна была рядовая ситуация, а не сбой в блокчейне, они сразу же отправили в криптобиржи запрос на возобновление торговли токенами.

Здесь ситуация принимает ещё более интересный оборот: пока команда разработчиков Syscoin пытается связать возникновение аномально больших блоков в блокчейне с недавним обновлением платформы, разработчики не могут объяснить, почему возникла странная торговая активность на Binance.

Сама криптобиржа сразу же после инцидента сбросила свои API-ключи. Команда Syscoin указывает на то, что пользователи Binance заметили, как 7,000 BTC были выведены с криптобиржи как раз в то время, как возникла необычная торговая активность на криптобирже.

Также сообщается, что некоторые пользователи Syscoin, у которых имеются аккаунты на Binance заявили, что за время этой активности что-то происходило и с их кошельками на криптобирже. Впрочем, в Syscoin ответили, что они не могут установить связь между этими двумя событиями.

Стоит отметить, что пока Binance выясняла свою роль в том, что происходило в блокчейне Syscoin и запустила систему компенсации пострадавшим пользователям, в самой криптобирже никак не прокомментировали то, как именно произошёл всплеск торговой активности с токенами Syscoin. Таким образом, стоит ожидать официальных разъяснений уже от технической команды Binance. 

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