За прошедшие дни, криптовалюты успели испытать целую серию подъёмов и падений, а сейчас, цены более-менее успокоились. Впрочем, ещё вчера у основных криптовалют можно было наблюдать консервативное поведение. Скорее всего, SMA200 стала слишком сложным для преодоления барьером, и до сих пор все попытки его пробить не увенчались успехом.
4-часовой график пары BTC/USD
Вчера, биткоин провалил первую попытку убедить инвесторов, что он снова встал на бычью тропу. BTC/USD не смог закрыться выше SMA200 за 4-часовой таймфрейм, в связи с чем он отрикошетил обратно, на стартовую позицию.
Этот откат не стал крупным поражением для токена, но в инвесторской среде начали зреть сомнения, поскольку всё, что сейчас нужно биткоину, это как раз закрыться выше SMA200, что даст всему крипторынку сильнейший толчок для роста.
Сегодня прогнозируется медвежий день. С этой стороны, первой опорой для токена выступит отметка в $6,565. Ниже неё, проходит EMA50, обозначающая следующую опору - на уровне $6,425, и эта позиция - сегодняшний лимит. Если дела биткоина будут плохи, и он пробьёт нижний лимит, то он, скорее всего, найдёт следующую опору уже на дне технического канала, который, в данный момент, управляет движением цены токена - $6,350.
Если события будут развиваться в позитивном ключе, то биткоину нужно будет лишь одно - пробить SMA200 и закрыться выше этой позиции. Сейчас, этот барьер проходит на уровне $6,715, а конечным результатом должно стать закрытие хотя бы на $6,861 - это главная цель для сегодняшних быков. Впрочем, пока что стоит понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация, поскольку одну попытку пробития биткоин уже провалил.
Индикатор MACD у биткоина показывает некоторое "истощение", и чистый отрицательный тренд. Это, впрочем, нормально, и в ближайшее время, индикатору лучше не совершать резких движений ни в одну из сторон, что обязательно скажется на паре BTC/USD.
Что же касается индекса направленного движения, то здесь покупки продолжают оставаться у руля, а с каждой новой просадкой, на рынок выходят продажи, причём, каждый раз в ещё большем количестве.
4-часовой график пары ETH/USD
Ethereum следует, в целом, по тому же паттерну, что и биткоин, хотя в случае данного токена, скользящие средние находятся на большем удалении, что даёт Ethereum как следует разгуляться. SMA200 находится далеко впереди от текущего положения ETH/USD, и паре пока не удалось проверить этот барьер на прочность, как это сделал биткоин. Снизу, первой точкой опоры будет SMA100, и цена в районе $468, затем - EMA50 и цена около $460. Также, очередная точка опоры нарисуется после закрытия текущей цены.
Сверху, у Ethereum также есть несколько довольно ясных целей. Первый барьер для токена расположен на отметке цены в $486. Чтобы подтвердить его пробитие, Ethereum придётся закрыться выше хотя бы $486.78. Если токену удастся закрепиться на этом рубеже, то он уже будет предпринимать попытки пробить SMA200, после чего ему нужно будет закрепить результат, закрывшись выше $516, что как раз будет говорить об успешном покорении высоты.
Индикатор MACD также демонстрирует истощение, как и у биткоина, так что вся ситуация, в целом, идентична той, что мы уже видели. Для Ethereum будет характерен небольшой уклон ниже нуля на этом показателе.
Индекс направленного движения, однако, показывает абсолютно противоположную биткоину ситуацию. В случае с Ethereum, количество продаж резко сократилось за последние несколько часов, такая же ситуация произошла и с покупками. Технический паттерн говорит о том, что пока никто не понимает, что же происходит с криптовалютой и такой сценарий вызывает множество сомнений.
4-часовой график пары XRP/USD.
Теперь обратимся к Ripple. По своим техническим аспектам, на данный момент, он очень похож на Ethereum. Скользящие средние немного удалены, но SMA100 выступит поддержкой на уровне в $0.486. Если токену не удастся продержаться на этой точке, то следующей опорой станет EMA50 на $0.48. В случае экстремального медвежьего тренда, Ripple откатится к $0.4666.
С другой стороны, если токен начнёт расти, то его ждёт сопротивление на уровне $0.505, а затем, он может скакнуть до $0.52. Основной целью для быков на рынке этого токена должна стать цена $0.5459, где проходит SMA200.
Индикатор MACD идентичен двум другим криптовалютам.
Индекс направленного движения похож на то, что мы наблюдаем у Ethereum, хотя в данном случае, уровень покупок оставляет больше надежд на благоприятный сценарий. Продажи пока ведут себя очень туманно, и не повышали своей активности за несколько прошедших просадок.
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