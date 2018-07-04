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Автор Никита Лисицын

Швейцарские банки будут дружелюбнее к криптовалютам

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Швейцария намерена стать настоящей "Крипто Нацией", но здесь есть небольшая проблема: блокчейн-стартапы, в большинстве своём, практически полностью отрезаны от традиционных банковских систем, поскольку сами швейцарские банки категорически отказываются обрабатывать их счета.

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Это связано со страхом со стороны банков оказаться замешанными в возможной преступной деятельности по отмыванию денег, что может сильно сказаться на их репутации среди клиентов.

Впрочем, ситуация ещё может измениться к лучшему, поскольку власти Швейцарии нацелены на то, чтобы обуздать эту быстрорастущую индустрию, а также предоставить новым стартапам полный доступ к банковским услугам уже в этом месяце. Швейцарское министерство финансов работает совместно с ассоциацией банкиров Швейцарии, чтобы устранить серьёзное препятствие на пути у растущей криптоиндустрии, сообщает Financial Times.

В чём проблема?

Небольшой живописный городок Цуг, находящийся вблизи от Цюриха, стал настоящим домом для 200 блокчейн-стартапов, что вывело Швейцарию на второе место по количеству зарегистрированных в стране ICO, а первое место, естественно, остаётся за США.

Криптовалютная лихорадка вызвала огромный приток капитала в швейцарскую экономику, принеся около $1.46 миллиардов только за 2017 год, однако, банки всё ещё боятся связываться с этой индустрией, поскольку она крайне уязвима к хакерским атакам, и, традиционно, множество ICO связаны с мошенничеством.

Швейцарские банкиры не хотят связываться с такой теневой отраслью и способствовать проведению априори подозрительных транзакций. Банкиры очень сильно опасаются, что анонимная натура биткоина, как и ряда других криптовалют, значительно облегчает процессы по отмыванию денег и спонсированию терроризма.

Таким образом, отсутствие банковской поддержки стало для растущей индустрии настоящей проблемой. Естественно, есть множество способов потратить цифровые деньги, но они, всё же, пока ещё далеко не так распространены, как традиционные фиатные валюты. Это означает, что блокчейн-стартапы физически не могут обналичить заработанные в течение ICO деньги, и направить их в развитие бизнеса.

Так, крипто-компании, пытаясь найти выход из этой ситуации, обращаются к банкам в Лихтенштейне, а также к сторонним сервисам, предоставляющим банковские услуги, но чаще всего, они пользуются услугами третьих сторон. Например, Coinlab Capital заключила сделку с TokenPay, платёжной платформой в блокчейне, которая зарегистрирована на Виргинских островах Великобритании.

Согласно словам Гидо Шмитц-Крюммахера, эксперта по блокчейну и бывшего директора компании Tezos, введя запрет на доступ крипто-стартапов к банковским услугам, Швейцария просто убила курочку, что снесла золотое яичко.

"Кантон Цуг вложил колоссальные усилия, чтобы выстроить себе репутацию "Криптовалютной Долины" - глобального "дома" для блокчейна и энтузиастов индустрии. Если банкиры не смогут предоставить конкурентоспособную среду для развития стартапов, то ситуация примет негативный оборот" - заявил эксперт.

"Я уже вижу, как проекты начинают массово выбирать в Сингапур, Мальту и Гибралтар, просто потому что им не дают завести счёт в Швейцарии. Добавим к этому отток уже зарегистрированных внутри страны проектов, и вот только тогда мы увидим, что эта проблема получит огромный резонанс у политиков и банкиров".

Регуляторы просят помощи

Несмотря на критический подход, который избрали глобальные финансовые регуляторы, Швейцария намерена выгодно выделиться на их фоне, и поддержать развивающуюся индустрию.

Министр экономики, Йохан Шнайдер-Амманн поделился со своим видением на то, как Швейцария может стать "Крипто Нацией" ещё в январе, в то время как министр финансов недавно сформировал целый отдел, который будет работать совместно с ассоциацией банкиров Швейцарии (АБШ), центральным банком и рядом других организаций, чтобы достигнуть поставленной цели.

АБШ планируют разработать целый свод правил и стандартов, которые должны будут применяться к ICO, что значительно упростит процесс открытия их создателями банковских счетов, а также нивелирует все риски для самих банков, что деятельность этих проектов будет незаконной.

"Конечно, и к блокчейн компаниям обязательно нужно применить правила, которые бы значительно усложняли процесс отмывания денег, чтобы мошенники не могли найти способа вести здесь свои дела. Я могу понять осторожность банков, и то, что они придерживаются правила "знай своего клиента", а также стремление воспрепятствовать незаконной деятельности.

Но эксперты говорят о том, что возможность отмывания денег в блокчейне намного меньше, чем в любом другом финансовом секторе" - объясняет Ганц Таннлер, финансовый директор из Цуга.

"Блокчейн-компании должны иметь такое же право на банковское обслуживание, как и любые другие организации. Если мы этого добьёмся, то они перестанут выбирать страны, где доступ к банковской системе для них намного проще, например, тот же Лихтенштейн". 

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