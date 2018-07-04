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Автор Никита Лисицын

BTC, XRP и ADA снова летят вниз

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Вчерашний день был полон позитивной энергетики для крипторынка. Большинство токенов практически вырвались из медвежьих оков, и, казалось бы, уже вернулись на тропу роста, однако, как показала практика, ситуация на крипторынке намного сложнее.

BTC, XRP и ADA снова летят вниз. 389046.jpeg

Сегодняшняя торговая сессия началась на минорной ноте, поскольку все недавние успехи криптовалют были почти полностью стёрты. Сегодня мы можем наблюдать то, как рынок попал в очередной период коррекции.

Как результат, криптовалюты снова падают в цене, и все факторы говорят о том, что ситуация будет ухудшаться, поскольку медведи опять встают во главе рынка.

Многие инвесторы расстроены таким началом июля, ведь они надеялись, что после двух откровенно негативных месяцев, июль наконец станет отдушиной для страдающего крипторынка.

Но, к сожалению, пока мы видим диаметрально противоположную ситуацию. Впрочем, аналитики утверждают, что с началом второго полугодия ситуация может в корне измениться, и потенциал у криптовалют в последующем полугодии пока что никак не коррелируется с ценами.

Однако, стоит также понимать, что криптовалюты и цифровые активы — это довольно волатильные финансовые инструменты, и то, с какой лёгкостью они падают, говорит лишь о том, что с такой же лёгкостью они могут и взлететь в очередной раз.

Сейчас, инвесторские настроения направлены на HODL.

На момент написания этой статьи, криптогигант, биткоин (BTC), оценивается в $6,473.59, а за сутки он упал на 2.59%. К счастью, в связи с недавним подъёмом, биткоин снова закрепился на $6,000.00. Преобладание биткоина на рынке сейчас составляет 42%. За прошедшие два месяца, этот показатель вырос очень сильно, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен на всём крипторынке.

Другой токен, Ripple (XRP), на момент написания данной статьи колеблется у отметки в $0.48, потеряв за прошедшие 24 часа 4.97%. XRP немного отрикошетил от барьера на $0.50, что, в принципе, было довольно ожидаемо, ведь это довольно серьёзная граница для токена.

Аналитики утверждают, что при возникновении очередного позитивного тренда, XRP сможет без труда закрепиться на этой территории, и уже с $0.50 сможет вырасти сначала до $1.00, а затем и до $3.00.

Аналогичная ситуация наблюдается и у Cardano (ADA). На момент написания этой статьи, токен оценивается в $0.14, а за 24 часа он потерял 9.94%. Вчера, Cardano вырос более, чем на 10%, так что, в сегодняшнем негативном движении можно увидеть лишь отклик на такой бурный рост. В целом, за токен Cardano не стоит волноваться, так как аналитики уверены, что в скором времени он восстановится.

Тем временем, негативный тренд продолжает расползаться по рынку. На момент написания этой статьи, Ethereum (ETH), основной utility-токен на рынке, упал на 3.30%, хардфорк биткоина, Bitcoin Cash (BCH) — на 6.40%, главный соперник Ethereum, EOS (EOS) — на 4.22%, а Litecoin (LTC) — на 4.16%. Однако, эта негативная тенденция на рынке не будет длиться вечно.

Инвесторам необходимо продолжить наблюдать за состоянием крипторынка, поскольку выходные ещё впереди, как, впрочем, и весь июль. Аналитики считают, что если к уик-энду крипторынок закроется на позитивной ноте, то на следующей неделе мы сможем увидеть продолжение позитивного тренда.

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