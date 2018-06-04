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Автор Никита Лисицын

Анализ цены Cardano

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Вот и началась новая неделя для криптовалют. По уже сложившейся традиции, после выходных крипторынок снова одет во всё красное. После внушительных приростов, произошедших ещё на прошлой неделе, довольно досадно видеть, как токены опять теряют в цене. Не исключение и такой токен, как Cardano. Его цена, например, очень стремительно потеряла 7.84%. Это крайне неприятный расклад для ADA.

Даже несмотря на то, что за прошедшую неделю токен проявил очень сильный энтузиазм, постепенно наращивая всё большую и большую цену, с приходом очередных медведей, кажется, токен потеряет всё нажитое всего за пару дней. Хотя пока и не ясно, откуда и почему взялся новый отрицательный тренд на крипторынке, вполне очевидным является тот факт, что эта неделя будет для криптовалют очень тяжёлой.

Только за прошедшие 24 часа, токен Cardano (ADA) потерял 7.84% от общей стоимости. Таким образом, взятый за выходные максимум в $0.22 уже сдал свои позиции, и токен уверенно начал стремительное движение вниз, к $0.215. Как это обычно бывает в криптоиндустрии, любой, даже самый сильный позитивный тренд однажды может попросту перетечь в такое же сильное негативное движение, в ходе которого теряется любое набранное преимущество. Это уже стало закономерностью для криптосообщества.

Итак, к несчастью, пара ADA/BTC также пошла вниз. За последние 24 часа, она отдала 6.66%, так что мы можем предположить, что на рынке этого токена и впрямь установился очередной негативный тренд, а не произошла простая коррекция. Впрочем, даже несмотря на такой негативный расклад, мы не можем знать, насколько долго такой тренд сможет держаться на столь волатильном крипторынке, по очевидным причинам.

По мнению аналитиков, единственная вещь, которая пока что держит токен Cardano на плаву — это его объём торговли. Хотя $117.589 миллионов и не являются чем-то потрясающим, по сравнению с другими рынками, такого объёма пока вполне достаточно, чтобы люди проявляли интерес к ADA. Пока неизвестно, как изменится ситуация с Cardano к вечеру, поэтому аналитики рекомендуют подождать и понаблюдать за токеном.

Среди всех криптобирж, торгующих этим токеном, первое место занимает Upbit, генерирующая наибольшую часть объёма торговли Cardano. Затем, с небольшим отрывом идёт Binance. Её пары ADA/BTC и ADA/USDT также находятся в топ-3. Впрочем, во всём топ-12 есть только одна пара ADA/фиатная валюта, так что дела у токена не очень хороши, отмечают эксперты. Это связано с тем, что он может страдать от недостатка свежего капитала. Впрочем, у Cardano никогда и не было задействовано особенно много фиатных пар, отдавая предпочтение "товарищам по цеху".

В настоящий момент, пока не ясно, как поведёт себя Cardano, да и весь крипторынок в целом. Хотя медвежье давление и проявило свою гибкость, дав дорогу быкам на прошлой неделе, у аналитиков всё ещё не сложилось единого мнения на счёт, почему негативный тренд снова контролирует индустрию. Возможно, инвесторы решили массово заняться пампингом после недели довольно удачного трейдинга, хотя, скорее всего, для текущей ситуации есть и другие объяснения. И всё же, то что происходит сейчас на рынке — яркий пример, иллюстрирующий истинную волатильную природу криптовалют и цифровых активов в целом.

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