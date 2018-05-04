Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Сегодня среди основных криптовалют дня числятся токены Ethereum, биткоин и IOTA. Это трио явно находится на подъёме: ETH укрепляет позиции, по отношению к BTC, зарабатывая всё больше "зелёных процентов"; IOTA же, на данный момент, является наиболее многообещающим альткоином, поскольку ему удалось нарастить более 10% в цене, несмотря на то, что он уже успел испытать небольшие корректировки за первые часы азиатской торговой сессии.

Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что инвесторам сейчас стоит быть особенно осторожными, поскольку крипторынок находится в условиях повышенной волатильности.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum, на момент написания статьи, торгуется у отметки в $792. Это не случайный уровень — сюда токен откатывался несколько раз во время медвежьего тренда в феврале и марте этого года.

Если взглянуть чуть выше, то барьер для роста эфира можно увидеть на отметке в $811.89, затем — $843.60, и, наконец — $869.60. Если токену удастся выйти за последний барьер, то его ожидает довольно большое окно, где он, скорее всего, разгонится и сильно прибавит в цене.

Индикатор MACD для ETH на 4-часовом графике выглядит оптимистично, демонстрируя чистый бычий профиль без предпосылок для возможной коррекции в ближайшие несколько часов.

Индекс направленного движения также указывает на бычий профиль с несколькими грядущими "зелёными" пиками. D+ проходит значительно выше ADX, что не исключает возможных просадок, но свидетельствует о том, что тренд будет достаточно продолжительным.

4-часовой график пары BTC/USD

Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC.

Биткоину удалось выйти из паттерна "алмаз", который его долгое время сдерживал, и достиг первого барьера, расположенного на отметке в $9,648. Теперь, BTC/USD попытается выйти за уровень в $9,753, где у биткоина будет небольшое окно вплоть до $10,000. Эта отметка станет промежуточной остановкой перед следующим барьером — $10,094. Ещё выше, у биткоина снова будет окно для последующих нескольких сессий, за которые ему придётся столкнуться с сопротивлением на отметке в $10,648.

Индикатор MACD на 4-часовом графике биткоина серьёзно укрепил свой технический сеттинг, если сравнивать его со вчерашним. Он демонстрирует открытость для быков, хотя, стоит помнить, что рынок всё ещё крайне волатилен и ситуация может резко ухудшиться.

Индекс направленного движения также показывает бычий профиль. Биткоин, судя по индексу, укрепляет свою позицию, да и в целом, график демонстрирует приверженность быкам. ADX торгуется выше 20 и продолжает расти, что также является предпосылкой для дальнейшего роста.

4-часовой график пары IOT/BTC

Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC.

У IOTA вчера был довольно насыщенный день, но, как считают аналитики, токен исчерпал весь свой бычий потенциал за одну сессию. Сегодня, профиль IOT/BTC таков, что токен пытается закрепиться на текущем уровне, чтобы набраться сил для дальнейших движений. После вчерашнего 10% прироста, в ближайшее время возможно движение ещё на 6%.

IOTA нацелена на отметку 0.000241 по отношению к BTC, поскольку поддержка на 0.000253 была довольно слабой. Если IOTA потеряет и эту опору, то токен вскоре откатится до 0.000222 BTC, сведя тем самым на нет весь свой прирост, полученный с апреля.

Индикатор MACD на 4-часовом графике подтверждает всё вышесказанное, хотя пока и не демонстрирует медвежьего профиля. Аналитики отмечают, что, скорее всего, токен ещё немного подрастёт до следующей точки опоры.

Индекс направленного движения на этом же графике показывает, что покупки немного превосходят продажи, хотя уже и не с такой уверенностью, как это было несколькими днями ранее. D+ уже проходит ниже ADX, так что текущий бычий тренд скоро сменится на вялый позитивный тренд в последующие несколько сессий.

4-часовой график пары ETH/BTC

Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC.

Ethereum укрепляет позиции, набирая превосходство над биткоином.

Первый барьер для Ethereum на графике ETH/BTC располагается на отметке в 0.083573, а затем, на отметке в 0.089571. Чуть выше есть ещё один барьер — 0.0987875.

Что же касается точек опоры, то первая находится на уровне 0.078729. Вторая — 0.073885, и третья — 0.07.

Индикатор MACD на графике получил второй шанс на бычий тренд, после того, как он колебался в последней сессии и почти уронил пару. Такое движение, обычно, очень быстро сходит на нет.

Индекс направленного движения показывает, что D+ проходит над ADX, что даёт все основания полагать, что бычий тренд будет продолжительным. D- не уполз вниз с последнего медвежьего тренда, что говорит о повышенном интересе к биткоину.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы инвестиции криптовалюты курсы криптовалют криптовалютная биржа
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 04.05 азартны
Житейские истории
Обратная сторона "Луны"
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Читательский топ
В ООН по-тихому убирают русский язык
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Власть
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Новости Все >
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Основатель YouTube-канала "Криптач" найден мёртвым
Отреставрированный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов
Названое единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Выявлены продукты, которые очень плохо сочетаются с чаем
В Сингапуре появились биткоин-банкноты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в  выборы страны.

Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
В ООН по-тихому убирают русский язык
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
США и Канада
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии

3 мая утром в Сирии разбился  истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли. 

Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Мир
Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.05 азартны Соломон Соловьев Любовь Степушова Вызов принят: Пекин военизирует Спратли Любовь Степушова Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Выявлены продукты, которые очень плохо сочетаются с чаем
Почему россияне перестают отдыхать за границей
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Росгвардия опровергла слухи о ядерном теракте перед инаугурацией
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Почему россияне перестают отдыхать за границей
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался