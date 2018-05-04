Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC

Сегодня среди основных криптовалют дня числятся токены Ethereum, биткоин и IOTA. Это трио явно находится на подъёме: ETH укрепляет позиции, по отношению к BTC, зарабатывая всё больше "зелёных процентов"; IOTA же, на данный момент, является наиболее многообещающим альткоином, поскольку ему удалось нарастить более 10% в цене, несмотря на то, что он уже успел испытать небольшие корректировки за первые часы азиатской торговой сессии.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что инвесторам сейчас стоит быть особенно осторожными, поскольку крипторынок находится в условиях повышенной волатильности.

4-часовой график пары ETH/USD

Ethereum, на момент написания статьи, торгуется у отметки в $792. Это не случайный уровень — сюда токен откатывался несколько раз во время медвежьего тренда в феврале и марте этого года.

Если взглянуть чуть выше, то барьер для роста эфира можно увидеть на отметке в $811.89, затем — $843.60, и, наконец — $869.60. Если токену удастся выйти за последний барьер, то его ожидает довольно большое окно, где он, скорее всего, разгонится и сильно прибавит в цене.

Индикатор MACD для ETH на 4-часовом графике выглядит оптимистично, демонстрируя чистый бычий профиль без предпосылок для возможной коррекции в ближайшие несколько часов.

Индекс направленного движения также указывает на бычий профиль с несколькими грядущими "зелёными" пиками. D+ проходит значительно выше ADX, что не исключает возможных просадок, но свидетельствует о том, что тренд будет достаточно продолжительным.

4-часовой график пары BTC/USD

Биткоину удалось выйти из паттерна "алмаз", который его долгое время сдерживал, и достиг первого барьера, расположенного на отметке в $9,648. Теперь, BTC/USD попытается выйти за уровень в $9,753, где у биткоина будет небольшое окно вплоть до $10,000. Эта отметка станет промежуточной остановкой перед следующим барьером — $10,094. Ещё выше, у биткоина снова будет окно для последующих нескольких сессий, за которые ему придётся столкнуться с сопротивлением на отметке в $10,648.

Индикатор MACD на 4-часовом графике биткоина серьёзно укрепил свой технический сеттинг, если сравнивать его со вчерашним. Он демонстрирует открытость для быков, хотя, стоит помнить, что рынок всё ещё крайне волатилен и ситуация может резко ухудшиться.

Индекс направленного движения также показывает бычий профиль. Биткоин, судя по индексу, укрепляет свою позицию, да и в целом, график демонстрирует приверженность быкам. ADX торгуется выше 20 и продолжает расти, что также является предпосылкой для дальнейшего роста.

4-часовой график пары IOT/BTC

У IOTA вчера был довольно насыщенный день, но, как считают аналитики, токен исчерпал весь свой бычий потенциал за одну сессию. Сегодня, профиль IOT/BTC таков, что токен пытается закрепиться на текущем уровне, чтобы набраться сил для дальнейших движений. После вчерашнего 10% прироста, в ближайшее время возможно движение ещё на 6%.

IOTA нацелена на отметку 0.000241 по отношению к BTC, поскольку поддержка на 0.000253 была довольно слабой. Если IOTA потеряет и эту опору, то токен вскоре откатится до 0.000222 BTC, сведя тем самым на нет весь свой прирост, полученный с апреля.

Индикатор MACD на 4-часовом графике подтверждает всё вышесказанное, хотя пока и не демонстрирует медвежьего профиля. Аналитики отмечают, что, скорее всего, токен ещё немного подрастёт до следующей точки опоры.

Индекс направленного движения на этом же графике показывает, что покупки немного превосходят продажи, хотя уже и не с такой уверенностью, как это было несколькими днями ранее. D+ уже проходит ниже ADX, так что текущий бычий тренд скоро сменится на вялый позитивный тренд в последующие несколько сессий.

4-часовой график пары ETH/BTC

Ethereum укрепляет позиции, набирая превосходство над биткоином.

Первый барьер для Ethereum на графике ETH/BTC располагается на отметке в 0.083573, а затем, на отметке в 0.089571. Чуть выше есть ещё один барьер — 0.0987875.

Что же касается точек опоры, то первая находится на уровне 0.078729. Вторая — 0.073885, и третья — 0.07.

Индикатор MACD на графике получил второй шанс на бычий тренд, после того, как он колебался в последней сессии и почти уронил пару. Такое движение, обычно, очень быстро сходит на нет.

Индекс направленного движения показывает, что D+ проходит над ADX, что даёт все основания полагать, что бычий тренд будет продолжительным. D- не уполз вниз с последнего медвежьего тренда, что говорит о повышенном интересе к биткоину.