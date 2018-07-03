Рынок возрождается: XRP, BCH, EOS, LTC, ADA взлетели

Итак, наконец-то крипторынок сменил своё настроение. Возможно, июль будет не таким уж плохим месяцем для индустрии, кто знает?

Сегодняшним утром, ровно день спустя после начала массивных просадок по всему крипторынку, криптовалюты начали стремительный подъём, и речь идёт не только об альткоинах: основные токены-лидеры рынка испытывают масштабные приросты, около 10%, и даже больше.

В данный момент, инвесторской аудитории важно извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. В то же время, аналитики утверждают, что дальнейшие коррекционные просадки более чем возможны, однако, если по счастливому стечению обстоятельств они всё же не произойдут, нас будет ждать полное восстановление рынка уже к середине июля. Это довольно позитивный прогноз.

Давайте обратимся к состоянию нескольких основных альткоинов на рынке, чтобы получить наиболее полную картину о настроениях на рынке.

На момент написания данной статьи, токен Ripple (XRP) оценивается в $0.50, получивший прирост в 10.56%. Пользователи этого альткоина надеются на то, что он сможет удержаться выше $0.50, что будет свидетельствовать о силе тренда и возможности токена занять более высокие позиции на пути к полному восстановлению после затяжного падения по всем рынкам.

Стоит также учитывать то, что споры вокруг природы Ripple и вопросы о том, является ли он полноценным криптоактивом, по всей видимости, затихли. Так или иначе, однажды мы снова увидим рост этого токена: по прогнозам аналитиков, он может занять позицию в $1.00 уже в скором времени.

Следующий альткоин, Bitcoin Cash (BCH), на момент написания данной статьи, оценивается в $806.13, за прошедшие 24 часа он поднял 10.04%. Наконец, Bitcoin Cash пробил сложный барьер на $800.00.

Если он продолжит двигаться в таком же темпе, то уже скоро мы сможем увидеть, как он пробивает $1,000. Аналитики считают, что знаменательное событие может произойти уже в течение этой неделе, хотя для этого и потребуется максимальная отдача со стороны самого токена. На данный момент, токену нужно пробить следующий барьер, расположенный на $850.00. Таким образом, за поведением этого токена ещё стоит понаблюдать.

На момент написания данной статьи, токен EOS (EOS) имеет цену $9.11, поднявшись за прошедшие 24 часа на 13.81%. В криптосообществе установилась следующая закономерность: когда EOS начинает расти, за ним вслед идут и все остальные альткоины. В последний раз, когда EOS взял $10.00, мы могли наблюдать затяжной бычий забег, который увлёк основную криптовалюту, биткоин (BTC), практически к $10,000.

Впрочем, никто пока не может быть полностью уверен в том, что же происходит на крипторынке, и стоит ли ожидать от EOS стремительного роста, но прямо сейчас ситуация на рынке выравнивается.

Токен Litecoin (LTC), на момент написания статьи, оценивается в $87.99, поднявшись за 24 часа на 10.63%. Litecoin всё ещё очень сильно недооценён. Откатившись однажды за $100.00, токен долгое время плавал практически у самого дна. Впрочем, аналитики уверены, что в течение нескольких дней токен сможет с лёгкостью перебраться за этот барьер, откуда его траектория должна быть направлена уже вертикально вверх.

Последний из токенов, попавший в сегодняшний анализ, это Cardano (ADA). На момент написания данной статьи, ADA имеет цену в $0.16, поднявшись на 16.93% за прошедшие 24 часа. Как и многие другие токены из топ-10, Cardano демонстрирует уверенный рост. В криптосообществе этот токен также широко рекомендуется к приобретению, что в целом, будет стимулировать его дальнейший рост.

Таким образом, как мы можем наблюдать, на крипторынок вернулся позитивный настрой. Многие уверены, что текущий тренд продлится максимально долго, и крипторынок сможет вернуться хотя бы к апрельским показателям. Если это произойдёт, то, скорее всего, криптовалюты даже смогут добраться до цен декабря прошлого года. Тем не менее, уже сейчас июль становится всё более интересным и интригующим месяцем для всей индустрии.