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Автор Никита Лисицын

Рынок возрождается: XRP, BCH, EOS, LTC, ADA взлетели

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Итак, наконец-то крипторынок сменил своё настроение. Возможно, июль будет не таким уж плохим месяцем для индустрии, кто знает?

Рынок возрождается: XRP, BCH, EOS, LTC, ADA взлетели. 389003.jpeg

Сегодняшним утром, ровно день спустя после начала массивных просадок по всему крипторынку, криптовалюты начали стремительный подъём, и речь идёт не только об альткоинах: основные токены-лидеры рынка испытывают масштабные приросты, около 10%, и даже больше.

В данный момент, инвесторской аудитории важно извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. В то же время, аналитики утверждают, что дальнейшие коррекционные просадки более чем возможны, однако, если по счастливому стечению обстоятельств они всё же не произойдут, нас будет ждать полное восстановление рынка уже к середине июля. Это довольно позитивный прогноз.

Давайте обратимся к состоянию нескольких основных альткоинов на рынке, чтобы получить наиболее полную картину о настроениях на рынке.

На момент написания данной статьи, токен Ripple (XRP) оценивается в $0.50, получивший прирост в 10.56%. Пользователи этого альткоина надеются на то, что он сможет удержаться выше $0.50, что будет свидетельствовать о силе тренда и возможности токена занять более высокие позиции на пути к полному восстановлению после затяжного падения по всем рынкам.

Стоит также учитывать то, что споры вокруг природы Ripple и вопросы о том, является ли он полноценным криптоактивом, по всей видимости, затихли. Так или иначе, однажды мы снова увидим рост этого токена: по прогнозам аналитиков, он может занять позицию в $1.00 уже в скором времени.

Следующий альткоин, Bitcoin Cash (BCH), на момент написания данной статьи, оценивается в $806.13, за прошедшие 24 часа он поднял 10.04%.  Наконец, Bitcoin Cash пробил сложный барьер на $800.00.

Если он продолжит двигаться в таком же темпе, то уже скоро мы сможем увидеть, как он пробивает $1,000. Аналитики считают, что знаменательное событие может произойти уже в течение этой неделе, хотя для этого и потребуется максимальная отдача со стороны самого токена. На данный момент, токену нужно пробить следующий барьер, расположенный на $850.00. Таким образом, за поведением этого токена ещё стоит понаблюдать.

На момент написания данной статьи, токен EOS (EOS) имеет цену $9.11, поднявшись за прошедшие 24 часа на 13.81%. В криптосообществе установилась следующая закономерность: когда EOS начинает расти, за ним вслед идут и все остальные альткоины. В последний раз, когда EOS взял $10.00, мы могли наблюдать затяжной бычий забег, который увлёк основную криптовалюту, биткоин (BTC), практически к $10,000.

Впрочем, никто пока не может быть полностью уверен в том, что же происходит на крипторынке, и стоит ли ожидать от EOS стремительного роста, но прямо сейчас ситуация на рынке выравнивается.

Токен Litecoin (LTC), на момент написания статьи, оценивается в $87.99, поднявшись за 24 часа на 10.63%. Litecoin всё ещё очень сильно недооценён. Откатившись однажды за $100.00, токен долгое время плавал практически у самого дна. Впрочем, аналитики уверены, что в течение нескольких дней токен сможет с лёгкостью перебраться за этот барьер, откуда его траектория должна быть направлена уже вертикально вверх.

Последний из токенов, попавший в сегодняшний анализ, это Cardano (ADA). На момент написания данной статьи, ADA имеет цену в $0.16, поднявшись на 16.93% за прошедшие 24 часа. Как и многие другие токены из топ-10, Cardano демонстрирует уверенный рост. В криптосообществе этот токен также широко рекомендуется к приобретению, что в целом, будет стимулировать его дальнейший рост.

Таким образом, как мы можем наблюдать, на крипторынок вернулся позитивный настрой. Многие уверены, что текущий тренд продлится максимально долго, и крипторынок сможет вернуться хотя бы к апрельским показателям. Если это произойдёт, то, скорее всего, криптовалюты даже смогут добраться до цен декабря прошлого года. Тем не менее, уже сейчас июль становится всё более интересным и интригующим месяцем для всей индустрии.  

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