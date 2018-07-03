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Автор Никита Лисицын

Результаты июня: CoinEx обгоняет Binance

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Самая крупная криптобиржа по объёмам торговли - это не только крайне почётное звание, но ещё и очень ответственная должность, основной обязанностью на которой является развитие криптовалютной индустрии. Некоторое время, это звание оставалось за криптобиржей Binance, однако, в прошлом месяце ситуация кардинально поменялась с появлением многообещающего новичка в этом нелёгком бизнесе.

Результаты июня: CoinEx обгоняет Binance. 388956.jpeg

Согласно данным аналитического ресурса, CoinMarketCap, Binance уже не занимает первую строку в списке крупнейших криптобирж. Вместо неё, относительно недавно, пальму первенства перехватил основной конкурент компании, OKEx, с которым криптобиржа Binance долго "бодалась" за первое место.

А затем, лидером стала и вовсе неожиданная организация - криптобиржа CoinEx. Обойдя обоих своих конкурентов, которые традиционно занимали первые две строчки в топе, CoinEx стала самой крупной криптобиржей по объёмам торговли.

В настоящий момент, её ежедневный оборот составляет $1.46 миллиардов, или 230,180 токенов BTC, согласно статистике ресурса CMC. Это выше чем было у Binance, которые генерируют чуть меньшую сумму - $1.25 миллиардов в день.

Если обратиться к списку топ-5 криптобирж по ежедневному объёму торговли, то можно заметить, что OKEx теперь занимает уже третье место, имея $880 миллионов ежедневно. Четвёртую строку заняла тёмная лошадка Huobi, генерируя $465 миллионов, а завершает список ещё одна не очень популярная криптобиржа с названием ZB.COM - $410 миллионов. Уже само появление обеих этих малопопулярных криптобирж в топ-5 довольно странно.

Ведущей криптовалютой, с помощью которой CoinEx генерирует такой внушительный оборот, является токен Tether (USDT), который составляет целых 92% от общего объёма торговли. Наиболее часто, на этой криптобирже, с помощью стабильного токена проводятся торги с такими криптовалютами, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), и Litecoin (LTC). Но помимо этих токенов, CoinEx имеет в своих списках ещё 36 криптовалют.

Согласно информации на официальном сайте криптобиржи, CoinEx:

"Была основана в декабре 2017 года, по инициативе Bitmain, которые и стали основным спонсором. CoinEx - это дочерний бренд крупнейшего в мире майнинг-пула криптовалюты BCH, ViaBTC. Организация является глобальным обменным сервисом для криптовалют".

В организации трудятся более 50 сотрудников, а основные отделения криптобиржи расположены в Шэньчжэне, Гонконге и Сингапуре. Как и остальные криптобиржи, CoinEx также имеет свой собственный токен, CET, который построен по стандартному протоколу - ERC20 - и имеет максимальный объём в 10 миллиардов токенов. Однако, токен пока не попал в список CMC, но по информации от Livecoinwatch, он имеет цену в $0.073, и она продолжает расти.

Недавно, CoinEx заявили о первом выпуске 37.8 дополнительных токенов, что, по мнению аналитиков, как раз могло повлиять на цену CET.

Из доклада от руководства криптобиржи, который был выпущен в конце прошлого месяца, становится ясно, что организация планирует в скором времени ввести больше возможностей для трейдинга, а также поддержку нескольких языков на основной платформе.

Стоит отметить, что рынок криптобирж в последнее время растёт достаточно активно. Это густонаселённый сектор, так что, вполне естественным является то, что новые игроки постепенно пробиваются в первые строки топов. Эксперты уверены, что ситуация примет ещё более захватывающий характер, когда в криптосообществе наконец оценят весь потенциал децентрализованных криптобирж.

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