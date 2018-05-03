Huobi создала фонд для поддержки отечественного бизнеса

Huobi — третья по величине криптобиржа в мире, анонсировала создание фонда объёмом в $1 миллиард для спонсирования отечественных блокчейн бизнес-проектов. Этот шаг был предпринят в качестве ответной реакции на недавний государственный запрет на торговлю в паре юань-биткоин.

Криптовалюты были созданы как средство для обмена с использованием зашифрованных транзакций. Блокчейн — технология, которая стоит за криптовалютами. Это, собственно, и есть то место, где хранятся все данные о транзакциях.

Блокчейн-фонд будет создан в сотрудничестве с компанией Tianya Community Network Technology, организацией, занимающейся разработкой социальной сетевой платформы. Штаб-квартира организации находится на острове Хайнань. Хайнань — самая южная и маленькая провинция Китая, которую власти хотят оборудовать под крупный торговый порт, который должен составить конкуренцию Гонконгу и Сингапуру.

"В связи с тем, что Китай входит в новую эру экономики, мы решили произвести реформу в экономической зоне Хайнаня. Это стратегия национального уровня, которую лично планировал, развёртывал и продвигал президент Си Цзиньпинь", — сообщило руководство Huobi в своём посте в соцсетях 30 апреля.

Huobi была образована в 2013 году и быстро стала одной из крупнейших криптобирж в Китае. В списках Huobi числится множество криптовалют и цифровых активов, чья общая капитализация за последние 24 часа составила $1.7 миллиардов.

Китайское правительство приняло ряд мер по отношению к блокчейн-технологии и криптовалютам: запрет ICO, но, в то же время, стремление к инновациям в индустрии цифровых денег. Китай — не единственная страна, которая довольно аккуратно относится к индустрии — Российская Федерация и Великобритания также разделяют позицию Китая.

"Несмотря на то, что правительство Китая запретило ICO, в стране продолжают процветать многочисленные блокчейн-стартапы, такие как, например, децентрализованные приложения для онлайн-игр, которые продвигаются и без ICO", — заявил Катт Гу, исполнительный директор в iBlock, "инкубаторе" для блокчейн-проектов в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, США. "Huobi решили создать фонд для спонсирования блокчейн-индустрии в стране неспроста. На мой взгляд, они не хотят упустить тренд".

Согласно недавнему докладу компании ITJUZI, около 41% проспонсированных стартапов в Китае за первый квартал, относятся к криптоиндустрии.

"В криптосообществе верят, что китайское правительство однажды ослабит свою строгую позицию по отношению к ICO, так что пока они начинают потихоньку запускать свои проекты и просто ждут удобного момента", — считает Гу.

Основной план строящейся около Пекина экономической зоны Xiongan New Area — расширить применение блокчейн-технологий и создать "умный" город. Китайское правительство также упомянуло, что развитие блокчейн-технологий входит в 13-й пятилетний план, в котором описаны основные задачи развития страны за период с 2016 по 2020 год.

Huobi активно набирают персонал из ведущих технологических компаний Китая. В прошлом месяце, компания сообщила, что Ву Шунпень, ведущий финансовый консультант из организации Didi Chuxing стал частью их отдела по управлению рисками.