Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Huobi создала фонд для поддержки отечественного бизнеса

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Huobi — третья по величине криптобиржа в мире, анонсировала создание фонда объёмом в $1 миллиард для спонсирования отечественных блокчейн бизнес-проектов. Этот шаг был предпринят в качестве ответной реакции на недавний государственный запрет на торговлю в паре юань-биткоин.

Криптовалюты были созданы как средство для обмена с использованием зашифрованных транзакций. Блокчейн — технология, которая стоит за криптовалютами. Это, собственно, и есть то место, где хранятся все данные о транзакциях.

Блокчейн-фонд будет создан в сотрудничестве с компанией Tianya Community Network Technology, организацией, занимающейся разработкой социальной сетевой платформы. Штаб-квартира организации находится на острове Хайнань. Хайнань — самая южная и маленькая провинция Китая, которую власти хотят оборудовать под крупный торговый порт, который должен составить конкуренцию Гонконгу и Сингапуру.

"В связи с тем, что Китай входит в новую эру экономики, мы решили произвести реформу в экономической зоне Хайнаня. Это стратегия национального уровня, которую лично планировал, развёртывал и продвигал президент Си Цзиньпинь", — сообщило руководство Huobi в своём посте в соцсетях 30 апреля.

Huobi была образована в 2013 году и быстро стала одной из крупнейших криптобирж в Китае. В списках Huobi числится множество криптовалют и цифровых активов, чья общая капитализация за последние 24 часа составила $1.7 миллиардов.

Китайское правительство приняло ряд мер по отношению к блокчейн-технологии и криптовалютам: запрет ICO, но, в то же время, стремление к инновациям в индустрии цифровых денег. Китай — не единственная страна, которая довольно аккуратно относится к индустрии — Российская Федерация и Великобритания также разделяют позицию Китая.

"Несмотря на то, что правительство Китая запретило ICO, в стране продолжают процветать многочисленные блокчейн-стартапы, такие как, например, децентрализованные приложения для онлайн-игр, которые продвигаются и без ICO", — заявил Катт Гу, исполнительный директор в iBlock, "инкубаторе" для блокчейн-проектов в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, США. "Huobi решили создать фонд для спонсирования блокчейн-индустрии в стране неспроста. На мой взгляд, они не хотят упустить тренд".

Согласно недавнему докладу компании ITJUZI, около 41% проспонсированных стартапов в Китае за первый квартал, относятся к криптоиндустрии.

"В криптосообществе верят, что китайское правительство однажды ослабит свою строгую позицию по отношению к ICO, так что пока они начинают потихоньку запускать свои проекты и просто ждут удобного момента", — считает Гу.

Основной план строящейся около Пекина экономической зоны Xiongan New Area — расширить применение блокчейн-технологий и создать "умный" город. Китайское правительство также упомянуло, что развитие блокчейн-технологий входит в 13-й пятилетний план, в котором описаны основные задачи развития страны за период с 2016 по 2020 год.

Huobi активно набирают персонал из ведущих технологических компаний Китая. В прошлом месяце, компания сообщила, что Ву Шунпень, ведущий финансовый консультант из организации Didi Chuxing стал частью их отдела по управлению рисками.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы китай инвестиции криптовалютная биржа
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Криптобиржи
Huobi создала фонд для поддержки отечественного бизнеса
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Читательский топ
В ООН по-тихому убирают русский язык
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
"Россия даже более Запад, чем Америка"
Пять причин, почему Запад умирает
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Как холодная война изменила мир
Мир
Как холодная война изменила мир
Новости Все >
Ветеранам Великой Отечественной войны раздадут по $150
Офицер ВМС раскрыл слабые места американского флота
Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году
Пока идет революция: в Армении началась стрельба в банке
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Общая доля евроформата на рынке жилья Москвы достигла 15 %
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
"Россия даже более Запад, чем Америка"
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Маккейн попросил позаботиться о дочери
Общество
Маккейн попросил позаботиться о дочери
Общество
В Израиль направят секретные группы
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"

Американский экономист Пол Крейг Робертс считает, что США уверенно ведут мир к Третьей мировой войне, а у России нет иного выбора, кроме как защищаться.

Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Мир
Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 03.05 красноречивы Соломон Соловьев Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс Игорь Буккер Георгий Шпагин - отец оружия Победы Игорь Буккер
Комментарии
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Пять причин, почему Запад умирает
Пять причин, почему Запад умирает
Пять причин, почему Запад умирает
Офицер ВМС раскрыл слабые места американского флота
В Израиль направят секретные группы
Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Майор ВВС: "Не верю, что птица убила двух асов на Су-30"
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался