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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Главные криптовалюты ощутимо просели после небольших колебаний, начавшихся ещё на прошлой неделе. Июль принёс быкам биткоина (BTC) больше свободного пространства для манёвров, в связи с чем цена криптокороля выросла на 27% за месяц, что является лучшим результатом с апреля. В то время как зона за $8,000 кажется недостижимой, биткоин, по всей видимости, всё же смог найти достаточно прочную поддержку на уровне $7,600, что должно положительно сказаться на его росте, поскольку теперь линия тренда опустилась ниже уровня пиковой цены 3 мая. Альткоины по привычке будут следовать за BTC.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

24-часовой график цены BTC/USD

Пара BTC/USD в данный момент зажата между двумя сильными точками, так что биткоину определённо следует закрепиться. И быки, и медведи, пока аккумулируют энергию для пробития одной из точек в ближайшем будущем.

На момент написания данной статьи, пара колеблется возле $7,635, в то время как главные технологические уровни выше текущей цены следующие:

61.8% Fib за 24 часа, SMA5 и SMA10 за 1 час, SMA5 и SMA10 за 4 часа, нижняя цена за 1 час, нижняя цена за 4 часа, дневная высшая цена, SMA100 за 4 часа, 61.8% Fib за неделю, и дневная точка пивот с сопротивлением 1.

Так, или иначе, биткоиновым быкам сначала придётся преодолеть барьер на $7,800, чтобы выйти из узкого и сложного коридора. Следующим барьером станет $7,931, где 23.6% Fib за месяц встречается с точкой пивот за один день с сопротивлением 2. Как только эта зона будет зачищена, дальнейшее восстановление не заставит себя ждать, и биткоин должен будет скакнуть к $8,000, где проходит 38.2% Fib за неделю, SMA200 за 1 час, SMA500 за 4 часа и SMA10 за 24 часа.

Ниже текущей цены, первую точку опоры токен должен будет найти на перекрёстке 38.2% Fib за 24 часа и за месяц, а также SMA100 за 24 часа. Следующей опорой, которая, в принципе, должна сдержать краткосрочную коррекцию, проходит в месте, где встречаются 24-часовой минимум цены и точка пивот за 24 часа с сопротивлением 1 — $7,450. Если и эта опора будет потеряна, то биткоин, скорее всего, откатится к минимальной цене прошлой недели — $7,378, а ещё ниже нас ждёт уже психологический барьер — $7,000.

24-часовой график пары ETH/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Второй токен на крипторынке после биткоина по рыночной капитализации, на момент написания данной статьи, торгуется возле $418, что является практически неизменным показателем с минувшего четверга, а за прошедшие 24 часа токен потерял лишь 1.2%. Кластер технических уровней ниже текущей цены включает в себя следующие точки:

Нижняя цена за 1 час, нижняя цена за 4 часа, нижняя линия Боллинджера за 15 минут, 38.2% Fib за 24 часа, SMA50 за 15 минут, и нижняя цена прошлого месяца — $416.53. Эта зона предоставляет Ethereum довольно прочную краткосрочную опору. Впрочем, если токен её потеряет, нас вполне может ожидать сильный медвежий тренд, который унесёт токен на $410, где проходит недельная точка пивот с поддержкой 3.

Ниже этого уровня у токена уже нет ближних опор, так что он вполне может откатиться до психологического барьера на $400, а за ним — до $390.

Ближайшим барьером для токена станет скопление часовой пиковой цены, 4-часовой пиковой цены, 15-минутной пиковой цены, а также пучок SMA вместе со средней линией Боллинджера за 15 минут и нижней линией Боллинджера за 24 часа. Совсем рядом проходит 61.8% Fib за 24 часа, а также SMA10 за 4 часа.

Наиболее сложным барьером может стать цена в $450, где скапливаются SMA5 за 24 часа, точка пивот за одну неделю с поддержкой 1, а также точка пивот за 24 часа с сопротивлением 1.

24-часовой график пары XRP/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Ripple потерял самую большую часть от своей прибыли, которую он получил в среду. Третий самый большой токен на рынке, на момент написания данной статьи, торгуется возле $0.44, упав на 2.6% за прошедшие 24 часа, и уже на 1.4% с начала этого дня.

Ниже текущей цены, токен может опереться на пучок линий:

Точка пивот за неделю с поддержкой 1, SMA50 за 1 час, SMA200 за 15 минут, нижняя отметка цены за 4 часа, 61.8% Fib за 24 часа, SMA10 за 4 часа и нижняя отметка цены за 15 минут. Ниже этого уровня также есть целый ряд довольно прочных опор, поэтому провал за эти точки будет обозначать начало сильного медвежьего тренда, который принесёт токену масштабную распродажу: $0.4140 и $0.40.

Если посмотреть вверх, то пучок из 23.6% Fib за месяц, 38.2% за день и 61.8% за неделю, завязавшийся у $0.45 должен сдержать рост токена в краткосрочной перспективе. Пробив данный барьер, XRP может попытаться заявиться на $0.46. Эта точка станет очень сложной для быков XRP, поскольку там проходит ряд технических уровней, вроде 38.2% Fib за месяц, 23.6% Fib за неделю, высшая отметка цены за 24 часа, а также точка пивот за 24 часа с сопротивлением 1.

После того, как токену удастся зачистить и этот уровень, он может подскочить до $0.4850.

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