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Автор Никита Лисицын

Анализ цен токенов BTC, ETH, XRP, BCH и EOS

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Сегодня крипторынок пребывает в довольно стабильном состоянии, особенно, учитывая то, насколько опустошающим оказался для индустрии конец июня.

Анализ цен токенов BTC, ETH, XRP, BCH и EOS. 388941.jpeg

Ранее, мы могли наблюдать, как большинство криптовалют пробивают новые минимальные отметки цены за два месяца, погружаясь за ключевые точки опоры, и оставляя рынок в полном хаосе и неясности.

К счастью, сегодня, 2 июля, рынок стал немного более сбалансированным, и, по всей видимости, ситуация, в целом, стабилизировалась.

Негативный тренд пока ещё подаёт признакижизни, но уже не так активно, как в конце прошлого месяца, и любые движения вниз достаточно быстро компенсируются позитивными скачками цен.

В целом, цены на рынке пока достаточно низки, но, по утверждениям аналитиков, они должны были быть значительно ниже. То есть, крипторынок пока ещё пребывает во владениях медведей, но по крайней мере, сейчас эксперты уверены, что июль пройдёт для крипторынка на более позитивной ноте.

Обратимся к анализу текущих цен на рынке. На момент написания этой статьи, биткоин (BTC) оценивается в$6,380.47, потеряв 0.08% за прошедшие 24 часа. Биткоин быстро восстановился, отрикошетив от нижнего порога в $6,000, хотя и заставил трейдеров изрядно поволноваться.

Мало кто ожидал, что биткоину всё-таки удастся встретить снизу серьёзное сопротивление, хотя, как показала практика, токен не только зацепился за важнуюопору, но и смог выпрыгнуть вверх, причём довольно легко.

Как уже было отмечено, ситуация на рынке пока неясна, но пока что биткоину удаётся удержаться на определённом уровне, что является хорошейновостью. Текущее поведение биткоина может стать решающим фактором в будущем, если рынок всё же начнёт предпринимать решительные движения и поползёт вверх.

Другой токен, Ethereum (ETH), на момент написания данной статьи, оценивается в $454.20, а за прошедшие 24 часа он потерял 0.12%.Ethereum, по мнению аналитиков, в настоящий момент является сильно недооценённым utility-токеном, впрочем, такое отношение к токену является следствием затянувшегося медвежьего тренда накрипторынке, в связи с чем, инвесторы стали проявлять меньшийинтерес к падающим в цене криптовалютам.

Пока что, токен находится в неопределённости, но аналитики утверждают, что для того, чтобы предпринять рост, Ethereum нужно сохранить позицию выше $400.00, чтобы установить жёсткий барьер в этой точке, который бы удерживал токен от резких просадок в течение следующих медвежьих трендов. Токен Ripple (XRP), на момент написания данной статьи, имеет цену$0.45, потеряв 0.23% за последние 24 часа.

Отклонение у XRP выше, чем у двух других основных токенов, но к такой тенденции его инвесторы должны были уже давно привыкнуть. Аналитики заявляют, что XRP определённо вновь займёт позицию в $1.00, однако, пока остаётся лишь гадать, насколько скоро это произойдёт. В настоящий момент, токену предстоит многое наверстать, чтобы добраться до этой заветной точки.

На момент написания этой статьи, токен BitcoinCash(BCH), оценивается в $736.01, потеряв за последние 24 часа 0.59%. По всей видимости, Bitcoin Cash наконец вырвался из "ловушки биткоина", и его цена теперь ушла чуть выше 10% от стоимости BTC.

Как результат, мы сможем увидеть, как Bitcoin Cash будет развиваться по собственному пути в течение последующих нескольких дней, а аналитики утверждают, что токен и вовсе должен вскоре вырваться из-под влияния биткоина.

Последний токен, попавший в данный анализ рынка, EOS, на момент написания этой статьи оценивается в $8.04, упав на 0.03% за прошедшие 24 часа. Аналитики убеждены, что токен скоро вырастет до$10.00. Учитывая недавний успех этого токена, можно смело заявить, что он, как и Ethereum, очень сильно недооценён.

В конце концов, инвесторы должны будут понять всю полезность данного проекта, иснова вернуться на его рынок. Таким образом, стоит отметить, что крипторынок пока находится в довольно устойчивом состоянии. Ожидается, что июль пройдёт для криптовалют на мажорной ноте, и принесёт токенам рост уже в течение последующих дней.

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