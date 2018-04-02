Очередная биржа попала под “облаву” FSA

На этот раз, ещё одна криптобиржа, базирующаяся в Японии, GMO Coin, стала объектом инспекции местного агентства финансовых услуг (FSA)

GMO Coin — криптобиржа, которая находится в собственности у крупной японской фирмы, GMO Internet. Не так давно, руководство биржи заявило, что оно планирует принять все возможные меры, чтобы ответить требованиям японского регулятора, сообщает Live Bitcoin News.

Напомним, что японское агентство финансовых услуг (FSA) решило ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране и начало проводить инспекции в криптобиржах Японии после того, как из Coincheck были украдены токены на сумму $500 миллионов в январе этого года.

Инспекция прошла в том числе и в GMO Coin. Она состоялась ранее, в марте. По результатам этой инспекции, руководству биржи было вынесено предупреждение из-за неэффективности управления. Регулятор потребовал от криптобиржи улучшения модели риск менеджмента.

Согласно докладу FSA, криптобиржа должна провести ряд изменений в своём бизнес-плане, в особенности, в сфере защиты клиентской информации, а также должно быть проведено повышение квалификации ответственного за это персонала. В своём заявлении, компания ответила на доклад агентства: "Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить данные о наших клиентах от хакерской угрозы, которая с каждым днём становится всё серьёзнее. Чтобы это было возможным, мы разработаем ряд контрмер, а также приложим все усилия, чтобы повысить общую грамотность в области информационной безопасности среди наших пользователей и усилим контроль за работой персонала, ответственного за кибербезопасность".

Далее, в своём заявлении, руководство криптобиржи сообщает о том, что организации удалось выявить и устранить причины некоторых системных сбоев.

Компания планирует улучшить "(1) систему управления бизнесом, (2) модель риск менеджмента, (3) систему информационной безопасности и устранения последствий возможного взлома, а также (4) контроль за качеством и всю экосистему криптобиржи, в целом".

Позже, GMO пообещала, что она будет письменно докладывать о своём прогрессе "на каждый 10-й день, ежемесячно".

Головной офис GMO находится в Токио. Компания владеет крупнейшим провайдером Форекс-услуг на рынке по объёму торгов. Компания решила войти в рынок криптовалют в январе 2017 года, запустив собственный кошелёк GM Wallet, в котором позже был произведён ребрендинг, и он стал криптобиржей GMO Coin.

Основной запас криптовалют на бирже формируется с помощью собственного майнинг-завода компании, который был открыт в сентябре 2017 года в Северной Европе. В феврале этого года, компания заявила о том, что за один месяц ей удалось получить около $2 миллионов прибыли таким способом, в связи с повышением приоритета майнинга биткоина и его форка, Bitcoin Cash. Как сообщает сама организация, в перспективе она планирует выйти на уровень гиганта майнинга, китайской майнинг-компании, BitFury.

Что же касается FSA, то это один из немногих национальных финансовых регуляторов, который ввёл систему лицензирования криптобирж. Стоит отметить, что свою лицензию, GMO Coin получила ещё в сентябре прошлого года.