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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Три главных криптовалюты на рынке продолжают привлекать покупателей, давая небольшой намёк на то, что в скором времени на рынке появятся быки.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Инвесторы, должно быть, пребывают в состоянии эйфории, глядя на, хоть и небольшой, но вполне уверенный рост крипторынка. В ближайшее время нам не стоит ждать "взрывного" роста токенов, поскольку они пока находятся на стадии закрепления на занятых высотах. Такая низкая волатильность рынка — именно тот фактор, который должен способствовать здоровому бычьему тренду.

4-часовой график пары BTC/USD

Ранняя европейская сессия сегодня хотя и прошла для биткоина выше 50-EMA, но ему пока не удалось пробить верхний барьер в $7,600. В последующие часы нас ждёт развитие бычьего тренда, который будет нацелен на 100-SMA, проходящего около $7,800. Затем, биткоин может немного "зависнуть" до тех пор, пока снизу его не подожмёт 50-EMA, а затем он продолжит рост, нацелившись на 200-SMA.

Если посмотреть немного выше по графику, то помимо 100-SMA, биткоин встретит следующий барьер у отметки $7,855. Если токену удастся пройти и через него, то следующий "потолок" будет находиться на $8,400.

Если обратить внимание на нижние границы, то первой (и довольно слабой) линией опоры послужит 50-EMA, а сразу за ней -$7,400. Ещё ниже находится ключевая позиция, от которой будет зависеть то, как себя поведёт биткоин в будущем — $7,095.

Индикатор MACD у биткоина набрался сил, и теперь он торгуется выше нуля, что является "лакмусовой бумажкой" для выявления бычьего тренда. Паттерн у индикатора вполне обычный, что говорит нам о том, что бычий тренд будет довольно сдержанным, постепенно покоряющим высоты.

Индекс направленного движения также указывает на зарождающийся бычий тренд. Покупки наращивают темп, в то время, как продажи заметно проседают, что является очередным свидетельством того, что бычий тренд уже совсем близок.

4-часовой график пары ETH/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Ethereum, в целом, выглядит более стабильным, чем биткоин, однако на него пока всё ещё давят медведи. Закрепившись на уровне $565, пара ETH/USD теперь попробует выйти за $581, где она сейчас и торгуется, это как раз та самая отметка, где проходит 50-EMA.

Сверху, рост токена обеспечит лишь взятие позиции выше 50-EMA, после чего Ethereum попробует преодолеть $620, где, вероятнее всего, он найдёт 100-SMA и потолок текущего канала. Как только токен пробьёт этот барьер, следующей целью выступит $660, там же и находится 200-SMA.

Если рассматривать негативный тренд, то первой и моментальной опорой выступит отметка в $560, поскольку совсем рядом (на $555) проходит линия тренда. Если токен потеряет эту опору, то его ждёт затяжное падение к точкам потенциального медвежьего тренда: $520 и $480.

Индикатор MACD у ETH пока не может вырваться за нейтральную линию, так что его профиль выглядит, в этом плане, гораздо слабее, чем у биткоина.

Индекс направленного движения у Ethereum повторяет поведение этого же показателя у биткоина, хотя, он пока находится и не в таком продвинутом состоянии. Продажи находятся ниже 20 ADX, что говорит о наличии очень слабого тренда. Как только ADX закрепится на более высоком уровне, тренд, соответственно, усилится.

4-часовой график пары XRP/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Ripple пока яснее всех изъявляет своё намерение взять очередной бычий тренд. Однако, пока что, он "завис" выше 50-EMA.

Если посмотреть вниз по графику, то взгляд сразу же зацепится за довольно хрупкую опору на $0.611, затем, на $0.599 и ещё ниже — на $0.584.

Индикатор MACD вышел за нулевую отметку. Там же он и застыл, впрочем, его повышение — наиболее вероятный сценарий. Среднесрочный бычий тренд вполне возможен.

Индекс направленного движения говорит нам о том, что продажи пока находятся ниже сигнального уровня (20), а покупки ждут своего "звёздного часа". Такой ADX говорит о силе зарождающегося тренда.

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