Google против майнеров

Компания Google выразила намерение очистить их сервис, Google Play, от "нежелательных" приложений. Сообщается, что организация в первую очередь займётся майнерскими программами.

Не так давно компания Google обновила политику своей платформы, что должно сделать её безопаснее для пользователей устройств на базе операционной системы Android. Руководство сервиса включило в список нежелательных программ приложения для майнинга криптовалют, а также целую категорию приложений, которые могут навредить детской психике.

Компания выложила в общий доступ обновлённую документацию ещё на прошлой неделе, чтобы заранее предупредить разработчиков и разъяснить условия размещения приложений, во избежание нелегальных и спорных практик на платформе. В связи с обновлёнными правилами, программы, которые позволяют управлять майнингом, всё же будут доступны, однако, под запрет попадут те приложение, которые будут стимулировать людей пользоваться криптовалютой.

"Мы не допустим распространения майнинг-программ на нашей платформе. Приложения, которые осуществляют майнинг на устройствах будут запрещены. Мы оставим только те приложения, которые позволят удалённо руководить майнинг-процессом, не более того" — говорится в новых правилах. Таким образом, инструменты, которые позволяют руководить процессом добычи цифровой валюты разрешаются, но, в то же время, под запрет попадают сами майнерские программы.

Изменение политики на платформе Google Play произошло вслед за другим событием — запретом майнинг-программ на Chrome Web Store, которое произошло ранее, в этом году. Напомним, что руководство платформы обвинило разработчиков майнинг-приложений в "осуществлении мошеннической деятельности" и заявило, что они пытаются "злоупотреблять платформой для того, чтобы заработать на её пользователях".

Вдобавок, в Google также сообщили, что компания не допустит распространения на платформе Google Play тех приложений, которые нацелены на детей и затрагивают "запрещённые взрослые темы". Этот шаг должен обеспечить безопасность детей, оградив их от тех программ, которые безобидны внешне, но таят в себе злокачественный контент.

Впервые данная проблема была подчёркнута руководством руководством портала Youtube, где некоторые видео, содержавшие контент для взрослых, маскировались под безобидные диснеевские мультики, вроде "Холодное сердце" или "Моана". Сообщается, что данная проблема теперь стала довольно широко распространена, и во многих приложениях, под видом обычного конента теперь часто скрываются опасные для детской психики взрослые ролики и фото.

"Приложения, которые включают в себя контент, который слишком рано развивает младшие поколения в сексуальном плане — это наши прямые кандидаты на удаление с платформы. Приложения, затрагивающие взрослые темы и которые в то же время скрываются под детские — совершенно недопустимы" — заявляют разработчики из компании Google. "Если мы найдём контент, предназначенный для детей, но скрывающий в себе взрослые материалы, то мы сначала заявим в соответствующие органы, а затем удалим те аккаунты на нашей платформе, которые, так или иначе, были причастны к распространению этого контента".

Известно, что и некоторые другие типы приложений теперь находятся под запретом на платформе Google Play. В этот список попадают приложения, связанные с тематикой оружия и насилия, в особенности, относящиеся ко взрывчатке и боеприпасам.

"Более того, мы решили запретить те приложения, которые предоставляют подробные инструкции по производству взрывчатки, огнестрельного оружия, боеприпасов, запрещённых аксессуаров для огнестрельного оружия, или любых других типов вооружения," — продолжается в правилах. "В этот перечень также попадают приложения, содержащие инструкции о том, как переделывать огнестрельное оружие в автоматическое, или в полуавтоматическое, и расширять его поражающие свойства"