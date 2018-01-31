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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Время биткоина прошло?

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Если бы задались вопросом, каким одним словом описать всю криптовалюту, то этим словом было бы "penis", передает news. sky.com. Дело в том, что ранее один стартап под названием Prodeum обманул своих инвесторов.

Время биткоина прошло?. 382471.jpeg

Отмечается, что были похищены вложения. Инвесторам пообщеали долю в проекте "запуска новых товарных маркировок" на овощах и фруктах. Однако, в минувшие выходные компания исчезла. Всё что от неё осталось — чистая белая страница на сайте с одной единственной надписью, которая гласит: "penis".

Между тем, потери инвесторов от такого неудачного вложения нельзя сравнить с недавним взломом японской крипто-биржи Coincheck, которая понесла убытки в размере 530 миллионов долларов. Самой удивительной характеристикой интернета можно считать масштабы. Для сравнения: в 2005 году произошло самое крупное в истории физическое ограбление.

Из одного бразильского банка злоумышленники украли 53 миллиона долларов. Чтобы добраться до хранилища, они сделали 78-метровый туннель под землёй. В декабре около 70 миллионов долларов были украдены у крипто-биржи в Словении.

Тем не менее, пока ещё рано говорить о том, что угроза физических ограблений миновала: не так давно воры вломились в дом одного инвестора в Оксфордшире, в Великобритании, и, угрожая расправой, заставили его перевести им крупную сумму в биткоинах (по последним данным, транзакция не прошла).

Наряду с такими серьёзными хищениями процветает и мелкое мошенничество. В последнее время стали популярны схемы обмана, которые всё активнее распространяются в зашифрованных мессенджерах.

Джон Макафи, основатель компании McAfee, переехавший в Белиз, в Гватемале, является одной из основных движущих сил биткоина. Он, в прямом смысле слова, может заставить "кипеть" весь рынок криптовалют с помощью одного единственного поста в Твиттере. Когда его спросили, будет ли биткоин в течение трёх лет стоить полмиллиона долларов, он эмоционально ответил: "Если нет, то я себе *** на национальном телевидении".

Стоит сказать, что биткоин полностью заслуживает всей той шумихи, которая вокруг него поднялась. Однако, она же привлекла в эту сферу огромное количество хакеров и шарлатанов, чья активность многократно возросла за последние несколько месяцев. В декабре эксперты заявили, что каждый пятый покупатель биткоина использует для этого свою кредитную карту. А кто-то даже берёт для этих целей ипотеку.

По мнению многих финансовых аналитиков, счастливые обладатели биткоина однажды могут остаться ни с чем. Его волатильность — главная причина, по которой он вряд ли станет использоваться как обычная валюта.

Американская платёжная компания Stripe, тем временем, уже остановила поддержку биткоина. Это связано с тем, что платежи идут дольше при той же стоимости, что и обычные банковские переводы.

"По нашему опыту мы можем сказать, что мы регистрируем всё меньше и меньше случаев, когда принять биткоин было бы целесообразнее", — заявил представитель компании.

Также, стоит отметить, что биткоин крайне энергозатратен: Дания в год потребляет столько же энергии, сколько тратится во всём мире на его добычу.

Более того, не все криптовалюты ныне являются децентрализованными. Энтузиасты постоянно твердят, что ни биткоин, ни Ethereum не подконтрольны ни одному банку в мире. Это верно, но в то же время, они контролируются группами разработчиков и майнеров. "Майнинг" (добыча) биткоина и Ethereum очень централизован.

Около пяти и трёх топ-майнеров соответственно, владеют более чем 50% всего хэш-рейта", — говорится в отчёте аналитиков из корнеллского университета. Таким образом, биткоин, который был заявлен как децентрализованная цифровая валюта на самом деле, не является ни децентрализованным, ни валютой вообще.

Однако, технология, на которую опираются криптовалюты действительно может стать революционной. В мире уже есть несколько интересных проектов, основанных на технологии блокчейн.

В частности, стоит выделить лондонскую торговую компанию Provenance, которая одной из первых пытается применить эту технологию. Внедрение блокчейна может сделать торговлю более прозрачной и надёжной.

Некоторые же заявляют, что "смарт-контракты" имеют огромный потенциал. Смарт-контракт — это компьютерный алгоритм, который служит для заключения и поддержания цифровых самоисполняемых договоров в среде блокчейн.

Юридическая фирма Nortons приводит пример заключения смарт-контракта для страхования от наводнения, связав его со сводкой о наводнениях из метеорологического центра: "Когда данные показывают, что пороговое значение, при котором начинается наводнение, достигнуто — смарт-контракт тут же выплачивает страховку".

Таким образом, применение смарт-контрактов ограничивается простыми, дискретными событиями. В нашей бешеной жизни они вряд ли заменят старомодные бумажные контракты, которые, в определённой мере, индивидуальны для каждого случая.

Биткоин был создан ещё в 2009 году. С тех пор прошло уже почти десять лет, но мы всё ещё не находим ничего стоящего, что могло бы оправдать весь тот ажиотаж, который он вызвал. Всё что мы имеем в сухом остатке — спекулятивный пузырь, окружённый мошенниками и грабителями.

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