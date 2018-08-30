Какие изменения ждут криптоиндустрию

Четыре крупнейших криптобиржи в индустрии цифровых денег решили предпринять решительные действия, с целью добиться совершенного механизма саморегулирования - это шаг, который эксперты рассматривают, как наиболее серьёзное мероприятие для индустрии с общим капиталом а размере $214 миллиардов.

Во главе данного движения стоят Gemini и братья-близнецы Уинклвосс, а основной костяк составляют криптобиржи Bitstamp, Bitflyer USA и Bittrex. Вместе предприниматели создали Рабочую группу ассоциации цифровых активов (VCA), которая должна привести всё объединение к формированию саморегулируемой организации, которая бы торговала такими цифровыми активами, как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).

Это новое объединение уже проявило свою заинтересованность в разработке и внедрении новых стандартов в индустрию, что должно значительно повысить прозрачность данного бизнеса, а также, организация намерена сотрудничать с глобальными и местными регуляторами, чтобы создать более совершенные механизмы по предотвращению и противодействию мошенничеству и внешним манипуляциям на рынок.

В то время, как регуляторы безуспешно пытаются создать не слишком мягкие и не слишком жёсткие законы, чтобы добиться максимального понимания с сообществом, создание таких групп вносит больше надежды и амбиций, что может поспособствовать росту здоровой и прозрачной криптовалютной торговой сферы.

Это независимое формирование сможет найти новые пути решения некоторых проблем на рынке, разработать более подходящие правила для индустрии в целом, а также найти больше способов повышения ликвидности рынка. Такого типа организации помогут привлечь в индустрию больше людей, в том числе и регуляторов, с целью сотрудничества и кооперации в новейшей финансовой отрасли.

Ранее, в этом году, Gemini наняли Nasdaq Inc., чтобы провести опрос на крипторынке, с целью узнать настроение сообщества по отношению к зарождающейся организации. Группа уже назначила исполнительного директора, в лице Марии Филипакос, бывшей главы Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Четверо представителей группы VCA впервые устроят собрание уже в сентябре этого года, где обсудят будущее организации и наметят примерный план действий. Организация намерена создать ряд внутренних правил и норм, с помощью которых будет осуществляться её деятельность, урегулироваться конфликты и разногласия, достигаться понимание с клиентами.

Все эти правила и нормы также исходят из серьёзности намерений группы по преображению индустрии, в которой планируется достичь максимальной прозрачности, установить протоколы риск-менеджмента, открытости и ликвидности.

В то время, как членство в группе будет открытым для широкого ряда криптовалютных организаций и предприятий, по всей видимости, внутри неё будут установлены очень строгие и чёткие правила, которые повлияют на развитие индустрии.

В целом, создание данной группы многие рассматривают как абсолютно необходимый для индустрии шаг, что позволит урегулировать растущий рынок, хотя, со стороны некоторых членов криптосообщества, считается, что организация устанавливает некоторые слишком жёсткие ограничения.

Скорее, именно по этой причине, крупнейшая в США криптобиржа, Coinbase, не присоединилась к организации.

Впрочем, уже сейчас группа ведёт активную деятельность - уже была создана Саморегулируемая организация (SRO), которая уравнивает всех своих членов, вводя равные стандарты для всех участников, что может очень сильно преобразить крипторынок, страдающий от пампинга, нестабильности, спекуляции, высокой рискованности вложений и мошенничества.