Отверженные: Биткоин выдержал первый провал ETF

Даже после того, как американские регуляторы отклонили запрос братьев-близнецов Уинклвосс на торгуемый на бирже биткоин-фонд (ETF), криптовалюта не пошатнулась, продемонстрировав сильную выдержку и прочность своего положения на рынке, оставшись выше занятого уровня в $8,000.

Биткоин игнорирует регуляторов

Напомним, что ранее, 10 марта 2017 года, комиссия по ценным бумагам и биржам США уже отклоняла петицию братьев Уинклвосс на запуск "Winklevoss Bitcoin Trust" в торговлю — это мог быть первый торгуемый на бирже биткоин-фонд (ETF). Тем не менее, комиссия по ценным бумагам и биржам всё же получила повторный запрос, по которому она должна была обосновать причины отказа и пересмотреть петицию.

Но даже после повторного рассмотрения запроса, 26 июля текущего года, комиссия по ценным бумагам и биржам снова отклонила просьбу братьев на вымещение ETF в списки на открытую торговлю. Если бы комиссия дала положительный ответ, то мы могли бы увидеть на рынке новый продукт, который торговался бы на бирже Bats BZX, Inc. Exchange ("BZX").

Вследствие этого события, биткоин немедленно отреагировал на действия комиссии по ценным бумагам и биржам, закрывшись в тот же день ниже барьера в $8,000 — на $7,951. Впрочем, уже на следующий день криптовалюта без видимых усилий, и довольно быстро, восстановила свои потери, вновь достигнув промежуточного максимума на $8,262.

Тем не менее, отклонённый комиссией по ценным бумагам и биржам запрос представляет собой довольно значимое препятствие для криптоэнтузиастов и инвесторов. Многие были уверены в том, что комиссия примет ETF, что должно было стать триггером для мощнейшего бычьего тренда. Так, эксперт по криптовалютам, трейдер Том Элфорд, провёл самостоятельное исследование, в результате которого он пришёл к чёткому выводу, что если бы комиссия приняла ETF, то цена биткоина могла вырасти на 500%.

Член SEC: изменение правил поможет вынести положительное решение

Известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам в своём решении основывалась на разделе 6(b)(5) своего устава, где говорится о том, что правила торговли тем, или иным национальным активом должны быть спроектированы таким образом, чтобы "исключить любую возможность проведения мошеннических действий, либо манипуляций", а также "быть нацеленными на безопасность и повышение инвесторского интереса".

Однако, стоит отметить также тот факт, что негативное решение комиссии не было принято единогласно (3 против 1). И, впервые за всё время, один из комиссаров SEC заявил, что испытывает некоторую симпатию по отношению к биткоину.

В своём заявлении, где объясняется несогласие с решением комиссии, член SEC, Хестер Пеирс, утверждает, что запрос Уинклвосс полностью удовлетворяет разделу 6, и говорит следующее:

"Я сомневаюсь в том, что комиссия в своих решениях всегда стремится действовать в интересах инвесторов и рынка, собственноручно чиня препятствия биткоину на его пути к высокой институционализации. Если обобщать, то стоит сказать, что интерпретация устава и его применение комиссией, практически прямым текстом говорит о том, что инновация на рынке нашими регуляторами совсем не приветствуется, и это тот самый сигнал, который определённо окажет прямое влияние на будущее ETP биткоина".

Отреагировав на заявление Пеирс, Крис Конкэннон, президент и главный операционный директор Чикагской биржи опционов, пишет следующее: "Мы с огромным интересом рассматриваем не только решение комиссии, но также и замечание комиссара Пеирс".

Но что же будет дальше? По всей видимости, торгуемые на бирже биткоин-фонды вряд ли будут приняты комиссией. Впрочем, среди многих членов криптосообщества растёт уверенность в том, что "биткоину не нужна ни комиссия, ни признание со стороны каких-то регуляторов для того, чтобы функционировать, или расти и развиваться".